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Политика Выборы президента — 2024

Облизбирком назвал самые активные районы Новосибирска на выборах президента

Общая явка за вчерашний день составила более 25%

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Россияне с 15 по 17 марта выбирают президента

Облизбирком назвал самые активные районы Новосибирска и региона на выборах президента России. Данные приведены по состоянию на 20:00 15 марта.

В городе больше всего людей проголосовали в Первомайском районе, на участки пришли 12 087 избирателей (19,09%), второе место занял Центральный район — 9334 избирателя (18,41%), третье досталось Железнодорожному району — 7200 избирателей (18,23%).

По региону результат выше, победил Маслянинский район с явкой в 50,93%, проголосовать пришли 8914 избирателей. Второе место занял Чановский район — 7802 избирателя (49,41%), на третьем месте — Тогучинский район, на участки пришли 18 541 избиратель (48,36%).

Вчера глава Избирательной комиссии региона Ольга Благо рассказала, что к 20:00 15 марта явка составила 27,55%, если не считать электронного голосования (ДЭГ), то на участки пришли 23,65% голосующих.

— Существенных замечаний по работе комиссии не поступало, происшествий не происходило, атмосфера праздничная, позитивная. Очень активно голосовали не только пожилые, но и молодежи было много, впервые голосующие активно пошли с открытия избирательных участков, — рассказывала Ольга Благо.

Сегодня начался второй день трехдневного голосования за президента России, НГС в режиме онлайн следит за тем, как проходят выборы в Новосибирске и области.

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