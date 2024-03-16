Облизбирком назвал самые активные районы Новосибирска на выборах президента

Россияне с 15 по 17 марта выбирают президента Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Облизбирком назвал самые активные районы Новосибирска и региона на выборах президента России. Данные приведены по состоянию на 20:00 15 марта.



В городе больше всего людей проголосовали в Первомайском районе, на участки пришли 12 087 избирателей (19,09%), второе место занял Центральный район — 9334 избирателя (18,41%), третье досталось Железнодорожному району — 7200 избирателей (18,23%).

По региону результат выше, победил Маслянинский район с явкой в 50,93%, проголосовать пришли 8914 избирателей. Второе место занял Чановский район — 7802 избирателя (49,41%), на третьем месте — Тогучинский район, на участки пришли 18 541 избиратель (48,36%).

Вчера глава Избирательной комиссии региона Ольга Благо рассказала, что к 20:00 15 марта явка составила 27,55%, если не считать электронного голосования (ДЭГ), то на участки пришли 23,65% голосующих.

— Существенных замечаний по работе комиссии не поступало, происшествий не происходило, атмосфера праздничная, позитивная. Очень активно голосовали не только пожилые, но и молодежи было много, впервые голосующие активно пошли с открытия избирательных участков, — рассказывала Ольга Благо.

