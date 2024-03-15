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Политика Выборы президента — 2024

В Новосибирской области завершился первый день выборов — явка составила 27,55%

На избирательные участки пришли более 600 тысяч человек

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Дистанционно в голосовании приняли участие почти 150 тысяч новосибирцев

Явка на выборах президента в Новосибирской области к 20 часам составила 27,55%. Об этом НГС сообщила глава Избирательной комиссии НСО Ольга Благо.

Благо рассказала, что без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на избирательные участки пришли 23,65% голосующих. Свои голоса отдали 462 517 новосибирцев.

Явка по ДЭГ составила 59%, дистанционно приняли участие в выборах президента 144 231 человек. Суммарная явка по региону составила 27,55%. Всего в первый день в голосовании приняли участие 606 748 избирателей.

— Существенных замечаний по работе комиссии не поступало, происшествий не происходило, атмосфера праздничная, позитивная. Очень активно голосовали не только пожилые, но и молодежи было много, впервые голосующие активно пошли с открытия избирательных участков, — добавила Ольга Благо.

НГС следил за ходом голосования в регионе в режиме онлайн. Все важные новости первого дня выборов можно почитать в нашей онлайн-трансляции.

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