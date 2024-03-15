В Новосибирской области завершился первый день выборов — явка составила 27,55%

Явка на выборах президента в Новосибирской области к 20 часам составила 27,55%. Об этом НГС сообщила глава Избирательной комиссии НСО Ольга Благо.
Благо рассказала, что без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на избирательные участки пришли 23,65% голосующих. Свои голоса отдали 462 517 новосибирцев.
Явка по ДЭГ составила 59%, дистанционно приняли участие в выборах президента 144 231 человек. Суммарная явка по региону составила 27,55%. Всего в первый день в голосовании приняли участие 606 748 избирателей.
— Существенных замечаний по работе комиссии не поступало, происшествий не происходило, атмосфера праздничная, позитивная. Очень активно голосовали не только пожилые, но и молодежи было много, впервые голосующие активно пошли с открытия избирательных участков, — добавила Ольга Благо.
НГС следил за ходом голосования в регионе в режиме онлайн. Все важные новости первого дня выборов можно почитать в нашей онлайн-трансляции.