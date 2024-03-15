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Выборы президента — 2024Онлайн-трансляция

Угощают булочками: как проходит первый день выборов президента России в Новосибирской области — онлайн

Рассказываем и показываем, что происходит на избирательных участках

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Сегодня, 15 марта, в России стартовали выборы президента. Они продлятся три дня, победивший кандидат займет пост на шесть лет. Журналисты НГС уже отправились на избирательные участки, чтобы узнать, как проходит голосование в Новосибирской области. Читайте в нашей онлайн-трансляции, сколько человек пришло на выборы, кто из известных сибиряков голосует и как встречают горожан на участках.

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Анжелика пришла на выборы рано утром в первый день, сибирячка поделилась, что специально пришла в пятницу, чтобы в выходные заниматься своими делами.

— Сама по себе очень ответственная, лучше в первой половине проголосовать и в выходные заниматься своими делами, — объяснила сибирячка.

Она также приняла участие в викторине, призналась, что было несложно, вопросы касались Новосибирской области.

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Читатель НГС Игорь Поляков передает, что тоже уже сходил на избирательный участок с семьей, но чтобы проверить, вычеркнули ли его из списков, потому что он проголосовал дистанционно.

— Подал на дистанционное голосование. Пришел проверить, вычеркнули ли мои данные. Проверил, зачеркнуто, и сразу же проголосовал онлайн, — передает Игорь Поляков.

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Губернатор проголосовал на выборах

Глава Новосибирской области Андрей Травников проголосовал на участке, который находится в лицее № 12 на улице Серебренниковской, 10. Губернатор пришел на выборы утром примерно в 09:00.

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Как проголосовать, если нет прописки

Избиратели, у которых нет регистрации, например, заменили паспорт или не зарегистрированы в пределах страны, могут проголосовать на выборах президента на участке на железнодорожном вокзале Новосибирск-Главный.

Как передает журналист НГС Елизавета Шаталова, сестра новосибирца приехала из Алтайского края в гости, но забыла зарегистрироваться. Комиссия посоветовала ей поехать на участок на вокзал.

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Журналист НГС Анна Скок передает, что на участке на территории воинского санатория «Ельцовка», 9 избирателей сейчас нет.

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И. о. мэра Новосибирска проголосовал дистанционно

Исполняющий обязанности мэра Новосибирска Олег Клемешов тоже проголосовал, но дистанционно.

— Я уверен, что каждый гражданин, каждый житель Новосибирска должен выполнить свой гражданский долг и прийти на выборы. До 11 марта можно было зарегистрироваться на портале «Госуслуги», чтобы затем проголосовать дистанционно. Я выбрал этот способ и сейчас отдал свой голос на выборах президента России. Приглашаю всех новосибирцев ответственно подойти к этим выборам. Проходят они в сложнейшей внешнеполитической обстановке. Отнеситесь, пожалуйста, ответственно — придите на избирательные участки и сделайте свой выбор за будущее нашей великой страны, — передает слова Олега Клемешова пресс-центр мэрии.

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В избирательной комиссии Новосибирской области рассказывали, что будет 2 миллиона бюллетеней. Изготовление обычного экземпляра составляет 1 рубль 35 копеек, с КОИБ (используются на участках с электронными урнами) — 1 рубль 55 копеек. У бюллетеней несколько степеней защиты, на них наносится гильоширная сетка зеленого цвета, кроме того, на каждом из них два члена участковой комиссии проставят свои подписи, печать УИК и наклеят специальную марку.

Всего для региона их напечатают <nobr class="_">2 174 500</nobr> штук, из них <nobr class="_">803 300</nobr> — для голосования с использованием КОИБ

Всего для региона их напечатают 2 174 500 штук, из них 803 300 — для голосования с использованием КОИБ

На выборах будет 4 кандидата

На выборах будет 4 кандидата

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Посмотрите, как решили порадовать избирателей. На одном из участков появилась рамка для фотографий.

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В школе № 216 продают сладости, булочки и напитки. На недавних выборах губернатора Новосибирской области с этим были проблемы. Тогда Андрей Травников заявил, что к следующим выборам подготовятся лучше.

Выбор в школе больше

Выбор в школе больше

Продукция стоит недорого

Продукция стоит недорого

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Читатели НГС сообщают, что сайт викторины, где разыгрывают призы на выборах, работает плохо. Одному из новосибирцев удалось зайти не с первого раза. Сами журналисты не заметили проблем в работе, всё загрузилось.

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На участке на улице Татьяны Снежиной, 37/1 заметили указатель викторины с ценными призами, на столах лежат памятки о кандидатах.

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Перед выборами губернатор Андрей Травников приказал проверить работу всех учреждений, где будут избирательные участки. По прогнозам, жителей, которые примут участие в голосовании, будет больше, чем во время прошлых выборов.

— Все наши call-центры должны быть обеспечены необходимой информацией, чтобы операторы знали, как отвечать в случае поступления вопросов на тему выборов, — заявлял Андрей Травников. — Главы муниципалитетов, также постарайтесь организовать жизнь и работу на ваших территориях, чтобы было комфортно всем. Всё должно быть четко организовано, празднично.

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Журналист НГС Елизавета Шаталова передает, что на избирательном участке на улице Татьяны Снежиной, 37/1 установили новые КОИБы. Из-за этого возникли небольшие трудности.

— Сначала мне выдали бланк без наклейки, пришлось голосовать во второй раз, — говорит журналист.

Елизавета Шаталова уже проголосовала на выборах

Елизавета Шаталова уже проголосовала на выборах

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В Новосибирском облизбиркоме рассказали, что 15 марта открылись все 1804 постоянных участка. Первый день голосования начался с гимна Российской Федерации.

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Депутат Госдумы пришел на выборы

Депутат Государственной думы Дмитрий Савельев оставил свой голос на участке в Сибирском государственном университете водного транспорта. Он пришел на выборы рано утром.

Члены комиссии проверили документы у депутата

Члены комиссии проверили документы у депутата

Бюллетень депутат опустил в КОИБ

Бюллетень депутат опустил в КОИБ

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Правительство региона на выборах президента решило разыграть машину, квартиру или другие призы. Участнику необходимо правильно ответить на вопросы викторины, указать номер телефона, сохранить отрывной купон. Если вы ответите верно на пять вопросов, то будете допущены до розыгрыша.

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Первые новосибирцы уже пришли проголосовать. Напомним, что избирательные участки начали работать в 08:00.

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Как проголосовать на выборах

На выборах президента можно проголосовать разными способами. Среди них электронное голосование, которое используют уже во второй раз в Новосибирской области. Впервые такой формат применили на губернаторских выборах. 15 марта вы можете отдать свой голос на избирательном участке или на дому, если у вас есть уважительные причины, главное — подать заявление.

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Читатели НГС сообщают, что уже успели проголосовать дистанционно.

— Процедура удобная, не пришлось долго искать, куда нажать, чтобы перейти в раздел голосования. Только заходишь в госуслуги, сразу появляется кнопка о выборах. Проблем не было, ничего не лагало, всё быстро засчитали, — рассказал НГС Роман Филиппов.

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Кстати, сегодня в некоторых новосибирских школах, где организуют участки для голосования, продолжатся занятия. Как рассказали НГС в пресс-службе областного избиркома, учреждениям дали рекомендации о том, чтобы руководители развели избирательный процесс и учебный. Школы сами выбирают, как поступить, главное, чтобы не проводились уроки в тех классах, где находятся избирательные участки.

В мэрии также сообщили журналисту, что учебный процесс будет проходить с учетом возможности проведения голосования. Одни школы сократили уроки, другие отправили детей на дистант.

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Четыре кандидата на выборах

На выборы зарегистрированы четыре кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). НГС уже писал о том, что известно о кандидатах, об этом вы можете прочитать в нашем материале.

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Журналисты НГС уже поехали смотреть, что происходит на избирательных участках. Фотокорреспондент Александр Ощепков посмотрел, как готовятся к началу голосования.

Так выглядит участок в Сибирском государственном университете водного транспорта 

Так выглядит участок в Сибирском государственном университете водного транспорта 

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Избирательные участки уже открылись в 08:00, успейте проголосовать до закрытия в 20:00.

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Выборы президента - 2024ВыборыГолосование
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