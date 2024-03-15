Угощают булочками: как проходит первый день выборов президента России в Новосибирской области — онлайн

Анжелика пришла на выборы рано утром в первый день, сибирячка поделилась, что специально пришла в пятницу, чтобы в выходные заниматься своими делами.

— Сама по себе очень ответственная, лучше в первой половине проголосовать и в выходные заниматься своими делами, — объяснила сибирячка.

Она также приняла участие в викторине, призналась, что было несложно, вопросы касались Новосибирской области.