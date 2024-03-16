Продолжаем выбирать: новосибирцы второй день голосуют за президента России — онлайн-трансляция

Вчера явка на выборах к 20:00 в Новосибирской области составила 27,55%. Без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на избирательные участки пришли 23,65% голосующих.
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Четыре кандидата на выборах
На выборы зарегистрированы четыре кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). НГС уже писал о том, что известно о кандидатах.
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Как проголосовать, если нет прописки
Избиратели, у которых нет регистрации, например, заменили паспорт или не зарегистрированы в пределах страны, могут проголосовать на участке на железнодорожном вокзале «Новосибирск-Главный».
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Как проголосовать на выборах
На выборах президента можно проголосовать разными способами. Среди них электронное голосование, которое используют уже во второй раз в Новосибирской области. Впервые такой формат применили на губернаторских выборах.
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Доброе утро, дорогие новосибирцы! Избирательные участки уже открылись и будут работать до 20:00.
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