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Выборы президента — 2024Онлайн-трансляция

Продолжаем выбирать: новосибирцы второй день голосуют за президента России — онлайн-трансляция

Рассказываем, как проходят выборы

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Начался второй день выборов президента Российской Федерации, победивший кандидат займет пост на шесть лет. НГС в режиме онлайн следит за тем, как проходит голосование в Новосибирской области. Рассказываем, что происходит на участках, и показываем самые яркие моменты. Читайте в нашей онлайн-трансляции, сколько человек пришло на выборы, кто из известных сибиряков голосует и как встречают избирателей.

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Вчера явка на выборах к 20:00 в Новосибирской области составила 27,55%. Без учета дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на избирательные участки пришли 23,65% голосующих.

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Четыре кандидата на выборах

На выборы зарегистрированы четыре кандидата: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвиженец). НГС уже писал о том, что известно о кандидатах.

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Как проголосовать, если нет прописки

Избиратели, у которых нет регистрации, например, заменили паспорт или не зарегистрированы в пределах страны, могут проголосовать на участке на железнодорожном вокзале «Новосибирск-Главный».

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Как проголосовать на выборах

На выборах президента можно проголосовать разными способами. Среди них электронное голосование, которое используют уже во второй раз в Новосибирской области. Впервые такой формат применили на губернаторских выборах.

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Доброе утро, дорогие новосибирцы! Избирательные участки уже открылись и будут работать до 20:00.

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