Продолжаем выбирать: новосибирцы второй день голосуют за президента России — онлайн-трансляция

Начался второй день выборов президента Российской Федерации, победивший кандидат займет пост на шесть лет. НГС в режиме онлайн следит за тем, как проходит голосование в Новосибирской области. Рассказываем, что происходит на участках, и показываем самые яркие моменты. Читайте в нашей онлайн-трансляции, сколько человек пришло на выборы, кто из известных сибиряков голосует и как встречают избирателей.