ЦИК завершила прием документов у кандидатов в президенты: публикуем их список

31 января Центральная избирательная комиссия завершила прием документов у кандидатов на выборы президента. К утру последнего дня приема документов зарегистрированы были четыре кандидата: Леонид Слуцкий, Владислав Даванков, Николай Харитонов и Владимир Путин.
Леонид Слуцкий на выборах представляет партию ЛДПР, которую он возглавил в 2022 году после смерти Владимира Жириновского. Это его первая попытка стать президентом, до этого он с 2000 года избирался депутатом Госдумы, сейчас занимает должность председателя комитета Госдумы по международным делам.
Николай Харитонов представляет партию КПРФ. Харитонов регулярно избирается депутатом Госдумы — с 1994 года. На сегодняшний день он является председателем думского Комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. В президентских выборах он прежде уже участвовал — в 2004 году. Тогда он занял второе место, набрав 13,69% голосов избирателей и проиграв Владимиру Путину.
Владислав Даванков представляет еще одну парламентскую партию — «Новые люди». Она была образована в Москве в 2020 году, а в
Еще две парламентские партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду» не стали выдвигать своих кандидатов. Они поддержали кандидатуру Владимира Путина, который зарегистрировался на выборы самовыдвиженцем. Для Путина это уже пятые президентские выборы, он избирался президентом в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. Право выдвинуть свою кандидатуру на нынешние президентские выборы он получил после принятия поправок в Конституцию РФ в 2020 году.
Председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и кандидат от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов сняли свои кандидатуры. 31 января ЦИК получил уведомление о том, что Ирина Свиридова, которая шла на выборы от Демократической партии России, не планирует сдавать документы для регистрации. Ранее председатель партии Александр Зорин сообщил ТАСС, что подписи в ее поддержку собрать не удалось.
Самовыдвиженец Анатолий Баташев 31 января сообщил, что не успел собрать достаточное количество подписей для регистрации и вынужден выйти из предвыборной гонки.
Еще несколько кандидатов подали документы для регистрации, но они пока находятся на проверке в ЦИК России.
Сергей Малинкович идет на выборы от партии «Коммунисты России», которая в Госдуме не представлена, партия ни разу не прошла пятипроцентный порог на выборах. Сейчас Малинкович является депутатом Алтайского краевого заксобрания. С 1995 по 2001 годы он был членом КПРФ, позже возглавлял общественную организацию «Коммунисты Петербурга и Ленинградской области». В 2011 году он баллотировался в депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга, в 2013 — в мэры Петрозаводска, в 2022 году участвовал в выборах главы администрации Тамбовской области, в 2023 — в выборах губернатора Алтайского края.
31 января, в последний день регистрации, ЦИК приняла документы у Бориса Надеждина и Рады Русских.
Борис Надеждин идет на выборы от партии «Гражданская инициатива». Надеждин был депутатом Госдумы в период с 1999 по 2003 годы, сегодня он депутат Совета депутатов городского округа Долгопрудный Московской области. Он известен как друг покойного Бориса Немцова, критик Путина и противник СВО. Выдвинувшая Надеждина партия «Гражданская инициатива» не представлена в Госдуме, однако ранее уже выдвигала своего кандидата на президентские выборы — в 2018 году партию представляла Ксения Собчак, она набрала 1,68% голосов и заняла
Рада Русских идет на выборы как самовыдвиженец. У Рады Русских никакого политического прошлого за плечами нет, она блогер, визажист и коуч из Екатеринбурга. Она признавалась, что не рассчитывает на победу, но рассматривает свое выдвижение как способ приобрести известность для возможной реализации политических амбиций в будущем.
В течение 10 дней ЦИК примет решение о регистрации подавших документы кандидатов. Во второй половине февраля официально стартует предвыборная агитация в СМИ, а сами выборы будут проходить с 15 по 17 марта.