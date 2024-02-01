ЦИК завершила прием документов у кандидатов в президенты: публикуем их список

Еще две парламентские партии «Единая Россия» и «Справедливая Россия — За правду» не стали выдвигать своих кандидатов. Они поддержали кандидатуру Владимира Путина, который зарегистрировался на выборы самовыдвиженцем. Для Путина это уже пятые президентские выборы, он избирался президентом в 2000, 2004, 2012 и 2018 годах. Право выдвинуть свою кандидатуру на нынешние президентские выборы он получил после принятия поправок в Конституцию РФ в 2020 году.



Председатель партии «Российский общенародный союз» Сергей Бабурин и кандидат от Российской партии свободы и справедливости Андрей Богданов сняли свои кандидатуры. 31 января ЦИК получил уведомление о том, что Ирина Свиридова, которая шла на выборы от Демократической партии России, не планирует сдавать документы для регистрации. Ранее председатель партии Александр Зорин сообщил ТАСС, что подписи в ее поддержку собрать не удалось.