Как новосибирцам проголосовать на выборах президента — показываем все способы в одной картинке

По данным новосибирского избиркома, всего есть 4 варианта, как можно принять участие в голосовании.

Основной вариант — голосование в течение нескольких дней. Избирательные участки будут работать с 15 по 17 марта с 8:00 до 20:00. Проголосовать необходимо по месту регистрации.

