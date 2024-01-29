Как новосибирцам проголосовать на выборах президента — показываем все способы в одной картинке

С 15 по 17 марта в России пройдут выборы президента. НГС составил памятку для читателей, где собрал все способы принять участие в выборах. Уже сегодня, 29 января начался прием заявок на голосование по месту нахождения и дистанционное электронное голосование (ДЭГ).
По данным новосибирского избиркома, всего есть 4 варианта, как можно принять участие в голосовании.
Основной вариант — голосование в течение нескольких дней. Избирательные участки будут работать с 15 по 17 марта с 8:00 до 20:00. Проголосовать необходимо по месту регистрации.
Голосованием «на дому» избиратели смогут воспользоваться только при наличии уважительных причин. К ним относятся: состояние здоровья, инвалидность, уход за больным человеком, маленьким ребенком, иные причины. Для того чтобы проголосовать «на дому» необходимо подать заявление в участковую комиссию с 7 марта до 14:00 17 марта. Также заявление можно подать через портал «Госуслуги» с 5 марта до 24:00 11 марта (по московскому времени).
Сотрудники участковой комиссии 15, 16 или 17 марта придут к избирателю для голосования.
Для участия в дистанционном голосовании (ДЭГ) необходимо подать заявление и иметь подтвержденную запись на портале «Госуслуги», а также проверить актуальность персональных данных в личном кабинете. Заявление можно подать с 29 января до 24:00 часов (по московскому времени) 11 марта.
После подтверждения в день выборов на портале Vybory.gov.ru избиратель сможет проголосовать с помощью электронного бюллетеня.
Проголосовать также можно по месту нахождения, на удобном избирательном участке. Избиратель должен подать заявление в любой пункт приема заявлений с 29 января до 11 марта в избирательную комиссию, филиал МФЦ, через портал «Госуслуги». После избиратель сможет проголосовать на удобном избирательном участке, который он указал в заявлении.
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