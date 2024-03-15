Поел блинов, спел и укатил на «Майбахе»: как Стас Михайлов голосовал в Омске

Сегодня, 15 марта, на избирательный участок в омском медицинском колледже пришел известный российский певец Стас Михайлов. Он приехал в наш город на выходные, чтобы дать три концерта в спортивном комплексе «Красная звезда». Поскольку визит поп-певца пришелся на дни выборов, голосовать ему пришлось в Омске. О том, как певец ел блины и ставил галочку в своем избирательном бюллетене под восторженные возгласы студенток — в репортаже NGS55.RU.