Поел блинов, спел и укатил на «Майбахе»: как Стас Михайлов голосовал в Омске

Сегодня, 15 марта, на избирательный участок в омском медицинском колледже пришел известный российский певец Стас Михайлов. Он приехал в наш город на выходные, чтобы дать три концерта в спортивном комплексе «Красная звезда». Поскольку визит поп-певца пришелся на дни выборов, голосовать ему пришлось в Омске. О том, как певец ел блины и ставил галочку в своем избирательном бюллетене под восторженные возгласы студенток — в репортаже NGS55.RU.
Студенты и преподаватели колледжа выстроились в фойе в ожидании Стаса Михайлова. Он должен был появиться в здании между 14 и 15 часами. Девушки то и дело поглядывали на двери, в которых с минуты на минуту должен был появиться поп-певец.
Разогревали толпу перед визитом звезды участницы коллектива «Дебют» из ДК «Звездный».
Наконец в 14:12 одетый в черное с ног до головы Стас Михайлов, появился в дверях учебного заведения. Проходя мимо поющих дам, он решил поддержать их аплодисментами. Студентки медицинского колледжа встретили его радостными криками.
После голосования Михайлов отправился к импровизированный сцене, где уже звучали первые аккорды его хита «Всё для тебя».
Сопровождаемый охранниками певец сел в салон черного «Майбаха» и уехал. В Омске он три дня будет давать концерты. Первое выступление состоится уже сегодня в 18:00. Вход будет по пригласительным.
В Новосибирске на избирательных участках тоже довольно интересно. Голосовать приходят даже молодожены. НГС следит за первым днем выборов в онлайн-трансляции.