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Выборы президента — 2024Фоторепортаж

Поел блинов, спел и укатил на «Майбахе»: как Стас Михайлов голосовал в Омске

Популярного певца окружили юные поклонницы

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Популярного певца накормили омскими блинами

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Сегодня, 15 марта, на избирательный участок в омском медицинском колледже пришел известный российский певец Стас Михайлов. Он приехал в наш город на выходные, чтобы дать три концерта в спортивном комплексе «Красная звезда». Поскольку визит поп-певца пришелся на дни выборов, голосовать ему пришлось в Омске. О том, как певец ел блины и ставил галочку в своем избирательном бюллетене под восторженные возгласы студенток — в репортаже NGS55.RU.

В первый день голосования перед зданием медицинского колледжа развернулись масленичные гулянья. Зиму провожали песнями и плясками

В первый день голосования перед зданием медицинского колледжа развернулись масленичные гулянья. Зиму провожали песнями и плясками

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Студенты и преподаватели колледжа выстроились в фойе в ожидании Стаса Михайлова. Он должен был появиться в здании между 14 и 15 часами. Девушки то и дело поглядывали на двери, в которых с минуты на минуту должен был появиться поп-певец.

К приезду Стаса Михайлова подготовились

К приезду Стаса Михайлова подготовились

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Разогревали толпу перед визитом звезды участницы коллектива «Дебют» из ДК «Звездный».

Сибирячки пели песни Юрия Антонова

Сибирячки пели песни Юрия Антонова

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Наконец в 14:12 одетый в черное с ног до головы Стас Михайлов, появился в дверях учебного заведения. Проходя мимо поющих дам, он решил поддержать их аплодисментами. Студентки медицинского колледжа встретили его радостными криками.

Стас Михайлов поапплодировал омским исполнительницам

Стас Михайлов поапплодировал омским исполнительницам

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Женщина из избирательной комиссии рассказала Стасу Михайлову порядок голосования. Толпа студентов бросилась вслед за звездой

Женщина из избирательной комиссии рассказала Стасу Михайлову порядок голосования. Толпа студентов бросилась вслед за звездой

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Певец поставил свою подпись и направился к урне для голосования

Певец поставил свою подпись и направился к урне для голосования

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Знаменитость не отказал поклоннице в рукопожатии

Знаменитость не отказал поклоннице в рукопожатии

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Певец поставил галочку за своего кандидата и отправил бюллетень в урну

Певец поставил галочку за своего кандидата и отправил бюллетень в урну

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Его сразу окружила толпа студентов, желающих сфотографироваться

Его сразу окружила толпа студентов, желающих сфотографироваться

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«Можно фоточку на память?»

«Можно фоточку на память?»

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После голосования Михайлов отправился к импровизированный сцене, где уже звучали первые аккорды его хита «Всё для тебя».

Стас Михайлов вживую исполнил песню вместе с омичками

Стас Михайлов вживую исполнил песню вместе с омичками

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«Всё для тебя-а-а-а — рассветы и туманы, для тебя-а-а-а — моря и океаны...»

«Всё для тебя-а-а-а — рассветы и туманы, для тебя-а-а-а — моря и океаны...»

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Напоследок Стас Михайлов напомнил всем присутствующим о своем предстоящем концерте и направился к выходу. Восторженные крики студенток не утихали

Напоследок Стас Михайлов напомнил всем присутствующим о своем предстоящем концерте и направился к выходу. Восторженные крики студенток не утихали

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Сопровождаемый охранниками певец сел в салон черного «Майбаха» и уехал. В Омске он три дня будет давать концерты. Первое выступление состоится уже сегодня в 18:00. Вход будет по пригласительным.

Певец проведет выходные в Сибири

Певец проведет выходные в Сибири

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В Новосибирске на избирательных участках тоже довольно интересно. Голосовать приходят даже молодожены. НГС следит за первым днем выборов в онлайн-трансляции.

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