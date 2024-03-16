Новосибирского депутата Светлану Каверзину* признали иноагентом

Депутата горсовета Новосибирска по округу №46 Светлану Каверзину* внесли в список иноагентов. Это произошло 15 марта.
На сайте Министерства юстиции России указано, что Светлана Каверзина* распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политики.
— Принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов совместно с иностранными агентами, а также иностранными СМИ и распространяла такие сообщения и материалы. Выступала против специальной военной операции на Украине, осуществляла публичные действия, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, — пишет Минюст.
Также в сообщении указано, что Светлана Каверзина* участвовала в деятельности общественно-политического объединения вместе с лицом, включенным в реестр иноагентов.
На сайте горсовета Новосибирска указано, что Светлана Каверзина* родилась 5 апреля 1969 года. Закончила НГТУ по специальности «Социальная работа». Является независимым депутатом.
Светлана Каверзина* участвовала в выборах совета депутатов как самовыдвиженец. Входит в коалицию «Новосибирск 2020».
Ранее жругого члена коалиции Антона Картавина*, который тоже входит в горсовет, признали иноагентом. Минюст объяснил, почему.
* Признан Минюстом РФ иноагентом.