Новосибирского депутата Светлану Каверзину* признали иноагентом

В этом году Светлане Каверзиной* исполнится 55 лет Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Депутата горсовета Новосибирска по округу №46 Светлану Каверзину* внесли в список иноагентов. Это произошло 15 марта.



На сайте Министерства юстиции России указано, что Светлана Каверзина* распространяла недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти РФ решениях и проводимой ими политики.



— Принимала участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов совместно с иностранными агентами, а также иностранными СМИ и распространяла такие сообщения и материалы. Выступала против специальной военной операции на Украине, осуществляла публичные действия, направленные на формирование негативного образа Вооруженных Сил Российской Федерации, — пишет Минюст.



Также в сообщении указано, что Светлана Каверзина* участвовала в деятельности общественно-политического объединения вместе с лицом, включенным в реестр иноагентов.



На сайте горсовета Новосибирска указано, что Светлана Каверзина* родилась 5 апреля 1969 года. Закончила НГТУ по специальности «Социальная работа». Является независимым депутатом.



Светлана Каверзина* участвовала в выборах совета депутатов как самовыдвиженец. Входит в коалицию «Новосибирск 2020».



Ранее жругого члена коалиции Антона Картавина*, который тоже входит в горсовет, признали иноагентом. Минюст объяснил, почему.

* Признан Минюстом РФ иноагентом.



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