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Депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина* признали иноагентом: минюст объяснил, за что

Минюст 2 февраля пополнил список иностранных агентов шестью участниками

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Картавин* добивался возвращения народных выборов мэра Новосибирска, но потерпел фиаско

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Министерство юстиции РФ 2 февраля обновило список иностранных агентов. В него попали депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин*.

— А.В. Картавин распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, — указано на сайте минюста.

Страница депутата «ВКонтакте» заблокирована Генеральной прокуратурой на момент публикации этого материала.

Помимо Картавина*, список иноагентов пополнили директор российской «Википедии» Станислав Козловский*, правозащитник Олег Орлов*, ЛГБТ-активист Михаил Чимаров*, Историк Никита Соколов*, и некий С.Н. Степанов*.

* Признан Минюстом РФ иноагентом.

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