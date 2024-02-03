Депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина* признали иноагентом: минюст объяснил, за что

Министерство юстиции РФ 2 февраля обновило список иностранных агентов. В него попали депутат горсовета Новосибирска Антон Картавин*.
— А.В. Картавин распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, принимал участие в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов, — указано на сайте минюста.
Страница депутата «ВКонтакте» заблокирована Генеральной прокуратурой на момент публикации этого материала.
Помимо Картавина*, список иноагентов пополнили директор российской «Википедии» Станислав Козловский*, правозащитник Олег Орлов*, ЛГБТ-активист Михаил Чимаров*, Историк Никита Соколов*, и некий С.Н. Степанов*.
* Признан Минюстом РФ иноагентом.