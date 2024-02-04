Звезду «Холопа» выгнали из американского сериала, Зеленский собрался уволить Залужного: новости СВО за 3 февраля

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 3 февраля.
Увольнение Милоша Биковича
Звезду фильма «Холоп» Милоша Биковича убрали из актерского состава американского сериала «Белый лотос». В проекте он должен был сыграть русского учителя йоги в Таиланде. Ранее МИД Украины выступил против участия российско-сербского актера в проекте.
О том, что телекомпания HBO отказалась от сотрудничества с Биковичем, сообщило издание Deadline. Сам Милош в своих соцсетях заявил, что против него ведут целенаправленную кампанию. Актер выразил сожаление, что политическая обстановка повлияла на творческие решения, но подчеркнул, что не будет из-за этого менять свои принципы.
— Я был бы рад сниматься в «Белом лотосе» — сериале, который мне действительно нравится, поработать с коллегами, которых я уважаю. Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы, — заявил актер.
Милош напомнил, что вырос в Сербии. Когда актеру было 11 лет, он прятался в укрытиях во время бомбардировок Белграда НАТО.
Новые иноагенты
Минюст РФ признал иноагентом Никиту Соколова, бывшего замдиректора музея Бориса Ельцина по научной работе. Историк работал в «Ельцин Центре» до лета 2022 года.
В сообщении ведомства уточняется, что Соколов «выступал против специальной военной операции на Украине, принимал участие в создании и распространении для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов».
Также реестр пополнили:
- правозащитник, председатель совета правозащитного центра «Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом в 2014 году) Олег Орлов;
- тамбовский журналист Сергей Степанов;
- новосибирский депутат Антон Картавин;
- активист Михаил Чимаров;
- сооснователь «Викимедия РУ» Станислав Козловский.
Ситуация в России
В Калининграде суд отправил под арест обвиняемого в подстрекательстве к диверсии на железной дороге в Калужской области. По данным следствия, обвиняемый согласился вступить в сообщество, занимавшееся диверсиями. Через интернет-мессенджер он нашел исполнителя, которому передал координаты для поджога релейных шкафов, расположенных вдоль железной дороги, боксов связи, дроссельных трансформаторов и двух светофоров в Калужской области. Планировавшееся преступление до конца доведено не было.
Силы ПВО сбили украинский БПЛА на подлете к Воронежу. Также беспилотники сбили в Белгородской, Волгоградской и Ростовской областях, об этом сообщили Минобороны и местные власти. В Волгограде загорелся нефтеперерабатывающий завод «Лукойла», вскоре пожар потушили. В Белгородской области после обстрела было нарушено электроснабжение трех населенных пунктов.
Sony ограничила активацию игр в игровом маркете Steam на территории России и Белоруссии. Об этом предупредил российский издатель и дистрибьютор игр «Бука».
Внешняя политика
Украинские власти проинформировали администрацию США о том, что Владимир Зеленский намерен отправить в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники. По их информации, в США «не поддержали и не возразили» по поводу этого решения.
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Отставка Залужного, по оценкам издания, «может негативно сказаться на моральном настрое [украинских] военных и пошатнуть уверенность западных доноров», поддерживающих Украину. «Но любой шаг Соединенных Штатов [с целью] оспорить решение Зеленского <...> мог быть воспринят как [попытка] оказать чрезмерное влияние», — передает ТАСС слова журналистов.
Другие новости — тезисно:
- Украинская православная церковь (отделившаяся от РПЦ) исключила Александра Невского из списка поминаемых святых;
- Эстония передала Украине очередную партию военной помощи, в том числе противотанковые ракеты Javelin. Стоимость пакета составляет 80 миллионов евро.