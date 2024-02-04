Звезду «Холопа» выгнали из американского сериала, Зеленский собрался уволить Залужного: новости СВО за 3 февраля

Увольнение Милоша Биковича

Звезду фильма «Холоп» Милоша Биковича убрали из актерского состава американского сериала «Белый лотос». В проекте он должен был сыграть русского учителя йоги в Таиланде. Ранее МИД Украины выступил против участия российско-сербского актера в проекте.



О том, что телекомпания HBO отказалась от сотрудничества с Биковичем, сообщило издание Deadline. Сам Милош в своих соцсетях заявил, что против него ведут целенаправленную кампанию. Актер выразил сожаление, что политическая обстановка повлияла на творческие решения, но подчеркнул, что не будет из-за этого менять свои принципы.

