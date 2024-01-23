«Мы все понимаем»: как энергетики отчитывались перед депутатами за коммунальный коллапс — о сроках, деньгах и планах

Любой театр начинается с вешалки. Мэрия, если вы не подозревали, тоже начинается с вешалки. Ну хорошо, сначала все же окошко, где оформляют пропуск, а уж потом — вешалка.

— Вы уж не опаздывайте. Мы сегодня до 18:00 работаем, — с улыбкой заметила депутату Игорю Украинцеву принимавшая верхнюю одежду женщина.

— Ну, если Игорь Сергеевич выступать много не будет, то успеем, — улыбнулась в ответ сопровождавшая депутата девушка — вероятно, его помощница.

Украинцев зашел в большой зал заседаний одним из первых. Обсуждение замороженного Левобережья депутатами и ответственными за коммунальную аварию энергетиками было намечено на 16:00 и обещало быть жарким.