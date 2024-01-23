«Мы все понимаем»: как энергетики отчитывались перед депутатами за коммунальный коллапс — о сроках, деньгах и планах

22 января в мэрии прошло расширенное заседание постоянной комиссии горсовета по городскому хозяйству. Главным и единственным вопросом в повестке стала коммунальная авария, погрузившая 11 января, а потом ещё раз 17 января в холод (а какие-то дома и в темноту) почти все Левобережье Новосибирска. Главными докладчиками и ответчиками стали начальник департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Дмитрий Перязев и директор Новосибирской теплосетевой компании (НТСК, входит в СГК) Максим Рябенко. Подробности — в репортаже корреспондента НГС Ильи Калинина.
Любой театр начинается с вешалки. Мэрия, если вы не подозревали, тоже начинается с вешалки. Ну хорошо, сначала все же окошко, где оформляют пропуск, а уж потом — вешалка.
— Вы уж не опаздывайте. Мы сегодня до 18:00 работаем, — с улыбкой заметила депутату Игорю Украинцеву принимавшая верхнюю одежду женщина.
— Ну, если Игорь Сергеевич выступать много не будет, то успеем, — улыбнулась в ответ сопровождавшая депутата девушка — вероятно, его помощница.
Украинцев зашел в большой зал заседаний одним из первых. Обсуждение замороженного Левобережья депутатами и ответственными за коммунальную аварию энергетиками было намечено на 16:00 и обещало быть жарким.
Все началось с докладов начальника департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Дмитрия Перязева и директора ООО «НТСК» Максима Рябенко. Перязев в цифрах напомнил хронологию коммунальной аварии, начавшейся ночью 11 января, и заметил, что выводы по произошедшему еще будут сделаны. По его словам, первый ночной порыв на теплотрассе был устранен вечером того же дня, но после подачи воды в систему случилось повторное разрушение трубы, а позже произошли порывы и в других местах.
17 января случилось второе большое разрушение — уже на теплотрассе в районе улицы Петропавловская. Потом к нему добавились еще четыре «дефекта теплотрассы». 19 января ввели режим ЧС, что позволило привлечь для устранения коммунальной аварии рабочих из Новосибирской области: всего работало около 75 бригад.
— По факту за 21-ое число у нас осталось 444 обращения жителей: это все практически запуск внутридомовых систем, стояков где-то, восстановление гидравлического режима. По тому, как у нас идет динамика, возможно, завтра к обеду (23 января. — Прим. ред.) практически все эти замечания будут устранены, — пояснил Перязев.
Максим Рябенко держал ответ за энергетиков. Сразу заметил, что левый берег Новосибирска в этой сфере «более напряженный, чем правый», а первый порыв 11 января назвал «аномально масштабным». Говорил энергетик размеренно, чеканя каждую фразу, словно подбирая правильные слова.
— Еще, наверное, в истории теплосетей такого не было. На памяти, по крайней мере, у наших сотрудников точно не было, — уверял он. — Самое слабое место — это зона Башни и Телецентра. Эта зона слаба гидравлически и, как оказалось, падает на одну управляющую компанию. Наверное, это одна из причин, почему мы сейчас продолжаем работать. Что касаемо первого дефекта, то здесь предстоит серьезное техническое расследование. Одна из гипотез: резкое потепление. Во время дефекта (первого порыва 11 января. — Прим. ред.) температура ночью была плюс 1 градус. Все остальные дефекты явились следствием первого.
К концу выступления энергетик заметил, что для жителей Левобережья сделают перерасчет за теплоснабжение, а за снижение параметров начислений не будет. Также обещают сделать перерасчет дополнительных затрат за электроэнергию — они войдут в начисления за январь. Под перерасчет попало около 5000 абонентов из 2270 домов. Специально для этого, заверил Максим Рябенко, жителям не придется никуда обращаться.
Энергетик также рассказал, что теперь — дополнительно к испытаниям тепловых сетей — они проведут внутритрубную диагностику. А также продолжат ремонт сетей, который проходил на этих улицах и ранее. Например, в 2023 году «меняли ту же самую Петропавловскую, Троллейную, Широкую, Связистов — все в этом квадрате».
— Мы все понимаем, что сети не обновились, и нужно предпринимать дополнительные меры, — резюмировал Максим Рябенко.
После докладов начались вопросы депутатов и приглашенных гостей. Первым в атаку ринулся депутат от КПРФ Александр Бурмистров — его округ как раз входит в число наиболее пострадавших от аварий.
— Почему вы рассказываете об этих проблемах в прошедшем времени? Вот у меня есть телефонограмма теплосетей о необходимости принять меры против размораживания системы. И куча адресов..., — спокойно начал депутат, но постепенно его тон повышается и доходит до крика. — Люди одиннадцать дней страдают, мучаются! А вы рассказываете, что это прошло. Да ни хрена это не прошло, понимаете! И какие несколько домов, которые обозначены были в телеграм-канале [СГК]? Там сотни домов!
По телефонограмме, которую озвучил депутат, окончание всех работ запланировано только на 25 января.
Перепалка между Бурмистровым и отдельными его коллегами длилась около трех-четырех минут. Председатель комиссии горсовета Игорь Кудин постоянно повторял: «Прекратите истерику», из зала раздавалось: «Что за балаган тут устроили». Сидящая на зрительских местах импозантная дама заметила: «Это, наверное, недавно избранный. Чего орать?». Но никаких мер к возмущенному депутату, вроде отключения микрофона, никто не применял — может, потому что прессы в зале было очень много.
— Таких аварий не помнят даже старожилы, которые работают всю свою жизнь в системе энергообеспечения Новосибирска. Действительно авария масштабная. Я понимаю возмущение, я тоже житель левого берега. Дом у меня находится на Башне, я так же находился без отопления — непродолжительное время, правда. Но не нужно так истерить, — вступился за энергетиков исполняющий обязанности мэра Олег Клемешов.
Последствия аварии еще не ликвидированы, добавил Клемешов и пообещал исключить «возможный блуд и возможное обеливание действий персонала СГК и УК». Окончательно разрешить все последствия аварии обещают до конца текущей недели. Но за это время еще будут продолжаться плановые отключения системы, чтобы привести ее в нормативное состояние. Проводить расследование аварии будет специальная комиссия, которую возглавил заместитель губернатора Сергей Сёмка.
Антон Картавин (в горсовете он представляет левобережный жилмассив Горский) заметил, что всего в Новосибирске 740 км магистральных сетей, почти все находятся в изношенном состоянии, и поинтересовался, когда они все будут заменены. Максим Рябенко ответил, что за 3 года, возможно, смогут переложить 10% магистрали. И, вздохнув, добавил, что понимает: темпы должны быть еще быстрее. Первую трубу, с которой начался коммунальный коллапс, планировали заменить в 2025 году, но на момент аварии она имела действующую экспертизу промышленной безопасности до июля 2024 года.
Отвечая на вопрос о возможной компенсации морального ущерба, представитель СГК заметил, что такого опыта у них нет. А вот о возмещении материального ущерба они будут говорить с пострадавшими по специально созданному для этого телефонному каналу.
Депутат Игорь Украинцев предложил применить метод кнута к некоторым УК, которые не справляются со своей работой. В ответ на это Дмитрий Перязев заметил, что применять слишком жесткие меры — лишение лицензии — было бы неправильно. Мол, есть такие, у кого в распоряжении аварийные бараки. И если такую компанию лишить лицензии, то потом никто эти дома себе в управление не возьмет.
— Вы говорите: метод кнута. Мы пряник им не дали никакой, а вы предлагаете их сечь. Мы можем применить метод кнута, но давайте посмотрим, как мы им сможем помочь в управлении [старым и аварийным] жилым фондом, — парировал чиновник.
УК — это прежде всего бизнес, который его владельцам позволяет зарабатывать деньги, возразил на это депутат.
— И кнут нужен и пряник. И для большинства управляющих компаний на данный момент все-таки нужен кнут. Оценка будет дана всем действиям, — подвел итог Олег Клемешов.
Будет ли изменена схема подачи тепла в Левобережье, если ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3, по сути, закольцованы, что не позволило сразу отсечь от аварии большинство домов, пока непонятно. Эти вопросы обсуждаются и прорабатываются, заверили депутатов.
Также прозвучало предложение попросить правительство РФ вернуть 20 миллиардов рублей, которые были выведены из Новосибирска во время руководства «Сибэко» Михаилом Абызовым, а потом возвращены осужденным в федеральный бюджет. Уверенности в том, что этого можно добиться, так и не прозвучало.
— Этот вопрос могут ведь и не все поддержать, — шутливо заметили с трибуны.
— А кто тут это не поддерживает? — так же с улыбкой заметил депутат Украинцев и демонстративно окинул взглядом своих коллег.
Совещание закончилось до 18:00, как и хотела женщина в гардеробе.
Две крупных коммунальных аварии в Новосибирске произошли 11 и 17 января. После этого на прошлой неделе в городе ввели режим ЧС, создан оперативный штаб по устранению аварии, его возглавил Сергей Сёмка.