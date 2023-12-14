«Спрашивал, как у него с яйцами»: самые яркие фразы Владимира Путина на итогах года

— И к тому же, это может и по карману неслабо ударить таким жителям Магаданской области, как я, у которых нет ни детей, ни инвалидности, у кого уже возраст прошел к льготам, — отметил корреспондент.



Владимир Путин предложил решить проблему молодого и бездетного журналиста радикально.



— Заводите детей, вот путь решения проблемы и доступа к плоским тарифам! Вы такой молодой, энергичный, симпатичный молодой человек, — ответил журналисту Путин, вогнав его в краску.