«Спрашивал, как у него с яйцами»: самые яркие фразы Владимира Путина на итогах года

Сотни журналистов собрались сегодня в московском Гостином дворе, чтобы вместе с Владимиром Путиным подвести итоги года. Президент ответил на вопросы из зала и не обошел вниманием темы, которые адресовали ему жители страны. В общей сложности за 4 часа и 4 минуты Путину задали 67 вопросов. Обстоятельно на них отвечая, глава государства позволил себе отпустить немного шуток. Вот 6 самых ярких из них.
«Заводите детей»
Журналист с Дальнего Востока задал вопрос Путину, касающийся авиасубсидий. По словам корреспондента «Колымы Плюс» Александра Орлова, в Магадане есть только три субсидированных направления, в которые не входят ближайшие крупные города: Хабаровск и Новосибирск. Из-за этого путешествие может занимать более суток.
— И к тому же, это может и по карману неслабо ударить таким жителям Магаданской области, как я, у которых нет ни детей, ни инвалидности, у кого уже возраст прошел к льготам, — отметил корреспондент.
Владимир Путин предложил решить проблему молодого и бездетного журналиста радикально.
— Заводите детей, вот путь решения проблемы и доступа к плоским тарифам! Вы такой молодой, энергичный, симпатичный молодой человек, — ответил журналисту Путин, вогнав его в краску.
«Спрашивал, как у него с яйцами»
Естественно, одну из самых обсуждаемых тем декабря — яичный кризис — на встрече с Путиным тоже затронули. Ворох вопросов на этот счет подготовили и журналисты, это же интересовало и жителей страны. Например, жительница Краснодара Ирина Акопова записала видеообращение к президенту, в котором просила его «пожалеть пенсионеров».
— Мы же не получаем миллионами пенсии, ну наведите порядок, не к кому обратиться, — заявила женщина.
В ответ Путин рассказал, что и сам раньше питался лучше и мог съесть на завтрак десяток яиц, а потом заверил, что следит за ситуацией и уже спрашивал у министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева, «как у него с яйцами».
— Совсем недавно разговаривал с министром сельского хозяйства, спрашивал, как у него с яйцами. Они говорят, что у них всё в порядке, на что я ему отметил — а у граждан наших есть проблемы, — ответил Путин и принес «свои извинения на этот счет».
«Это мой первый двойник»
После трех часов пресс-конференции организаторы решили немного сбавить накал страстей: в ход пошли блогеры, спрашивающие у президента, как им делать контент без руководства свыше, маленькая девочка, опасающаяся, что нейросети заменят ей бабушку, а также… сам Владимир Путин. Точнее, его нейродвойник.
Слухи о двойниках президента давно не дают покоя конспирологам. И сегодня в прямом эфире одного из них представили зрителям. Правда, созданного нейросетью.
На самом деле это был студент СПбГУ, который записал дипфейк-видео от лица Владимира Путина. Сам президент даже удивился, когда увидел перед собой себя самого.
— Вот это мой первый двойник, кстати сказать, — отметил президент.
«У Минфина никогда денег нет»
Журналистка из Республики Коми передала Путину вопрос от жителей северных регионов, которые жалуются на то, что программа переселения из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей реализуется слишком медленно.
— Люди, которые всю жизнь отдали для того, чтобы поднять Север, сейчас на заслуженном отдыхе хотят провести время на пенсии в территориях с более мягким климатом, — рассказала журналистка «Панорамы столицы» Дарья Шучалина. — Нашей республике в этом году выдали 129 сертификатов жилищно-государственных, а в очереди у нас 21 тысяча человек.
Журналистка понимает, что расселить всех одномоментно невозможно, поэтому попросила у Путина либо предоставить приоритет пенсионерам и инвалидам, либо рассмотреть возможность дополнительного финансирования этой программы. В ответ на предложение выделить дополнительные деньги президент предложил представить, что прямо сейчас рядом с ним сидит министр финансов.
— Если бы сейчас здесь сидел министр финансов, он бы, конечно, сказал, что у нас денег нет. У Минфина никогда денег нет, — пошутил Владимир Путин.
«Смотря что закусывать»
Не обошлось и без новогодних вопросов. Во время блица у президента спросили, что он больше любит — селедку под шубой или оливье. Ответ не заставил себя долго ждать.
— Смотря что закусывать, — ответил Путин на вопрос.
«Это Песков виноват!»
Впервые за несколько лет на пресс-конференции Путина присутствовали западные журналисты. Когда ведущие предложили дать слово корреспонденту The New York Times, президент взял на себя роль модератора и пропустил вперед представителя китайского издания «Синьхуа» и только после ответа на его вопрос вернулся к журналисту из США.
Первым делом девушка поблагодарила Путина за то, что на прямой линии наконец-то можно присутствовать представителям западных СМИ. В том, что они больше года не могли попасть на президентскую пресс-конференцию, Путин обвинил своего пресс-секретаря.
— Это Песков виноват! Я — человек открытый, демократичный, — пошутил президент.