Депутаты предложили увеличить срок службы до двух лет: что об этом думают их коллеги и эксперты

Депутаты Госдумы России Андрей Гурулев от «Единой России» и Виктор Соболев от «КПРФ» высказались за увеличение срока службы в армии по призыву до двух лет. Чиновники придерживаются похожей позиции — за год нормально солдата не подготовишь, надо дольше, и тогда армия будет сильнее.
Но поддерживают ли их мнение коллеги из Госдумы и эксперты? Есть ли реальный шанс, что инициатива пройдет дальше? Подробности — в материале наших коллег из MSK1.RU.
Главное — правильно объяснить?
Увеличение срока службы — хорошая идея, потому что год — слишком короткое время для обучения срочника. Даже для того, чтобы психологически перестроиться на военный лад, нужно около двух лет, только тогда призывник начинает постепенно отвыкать от дома. Такое мнение в разговоре с MSK1.RU выразил военный эксперт Юрий Кнутов.
— Чтобы освоить специальность, солдат должен где-то полгода проходить обучение, затем в течение года закреплять новые знания и навыки и оставшиеся полгода делиться опытом с новичками, — объяснил Кнутов. — Сейчас такой возможности нет. Нынешний срок службы усложняет комплектацию подразделений личным составом, а при двухгодичном есть возможность заполнить штатное расписание (состав и его численность в конкретной воинской части. — Прим. ред.) практически на 100%.
Также военный эксперт считает, что за год нельзя выучиться на некоторые сложные специальности, но их должны, скорее, осваивать контрактники, а не срочники.
По словам эксперта, реакция общества на увеличение срока службы зависит от того, как будет проведена «разъяснительная работа». То есть если объяснят хорошо, то и возмущаться никто не будет.
Повлечет ненужные последствия
Не все специалисты разделяют мнение Кнутова и полагают, что перевод срочной службы на двухгодичный срок — хорошая идея.
— Я считаю, что это нецелесообразно, потому что такое решение ухудшит отношения и при этом реально ничего не даст, — рассказал MSK1.RU замдиректора Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.
По мнению эксперта, если качественно учить срочников, то хватит и года, а увеличение срока службы повлечет «ненужные социальные последствия» и при этом мало что даст вооруженным силам.
Мнение юристов
Главный юрист компании «ПризываНет» Клавдия Бакуменко говорит, что тема увеличения срока службы уже поднималась в ноябре 2022 года, но предложение не поддержали — более того, само Министерство обороны тогда заявило, что такие изменения не нужны.
— Как эксперт в этой области я могу лишь выразить свое мнение, но в действительности в увеличении срока службы в армии по призыву до двух лет на сегодняшний день нет необходимости, и пока у граждан нет повода для волнений. На данный момент стоит просто следить за новостями и продвижением данной инициативы, — сказала юрист.
Что говорят в Госдуме
На предложение по увеличению срока службы довольно быстро отреагировал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. В беседе с «Газета.Ru» он объяснил, что и одного года службы достаточно, чтобы солдат получил военную специальность, а мнение Соболева ни он, ни его коллеги из комитета не поддерживают.
А по словам депутата Госдумы Виталия Милонова, подобные вопросы нужно прежде всего обсуждать с Минобороны и президентом, потому что они относятся скорее к их компетенции. Как минимум — нужно такие предложение обсуждать в партии, чтобы не возникало «ненужного резонанса в обществе».
— Всё равно срочники как таковые не участвуют в боевых действиях. Где-то, может быть, рядом что-то пролетает, но в целом нет, — уточнил Милонов в разговоре с MSK1.RU. — Тут, видимо, депутаты предлагают пересмотреть в целом концепцию закона и подход к использованию срочников. Но опять же, это очень ответственный шаг. Я бы лично на такой не решился.
Депутат объяснил — армия плавно идет к тому, чтобы ее состав комплектовался из контрактников. Поэтому Милонов не уверен, что предложение вообще стоит рассматривать.
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