Депутаты предложили увеличить срок службы до двух лет: что об этом думают их коллеги и эксперты

Главное — правильно объяснить?

Увеличение срока службы — хорошая идея, потому что год — слишком короткое время для обучения срочника. Даже для того, чтобы психологически перестроиться на военный лад, нужно около двух лет, только тогда призывник начинает постепенно отвыкать от дома. Такое мнение в разговоре с MSK1.RU выразил военный эксперт Юрий Кнутов.



— Чтобы освоить специальность, солдат должен где-то полгода проходить обучение, затем в течение года закреплять новые знания и навыки и оставшиеся полгода делиться опытом с новичками, — объяснил Кнутов. — Сейчас такой возможности нет. Нынешний срок службы усложняет комплектацию подразделений личным составом, а при двухгодичном есть возможность заполнить штатное расписание (состав и его численность в конкретной воинской части. — Прим. ред.) практически на 100%.