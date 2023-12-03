В зоне СВО погиб герой клипа «Тает лед»: новости спецоперации за 2 декабря

Новые иноагенты

Минюст РФ внес в реестр иноагентов телеканал «Дождь» (ранее он уже признавался иноагентом в 2021 году). Вместе с ним в список вошли проект «Ковчег» и лично его основательница Анастасия Буракова, а также социолог Игорь Эйдман.

Гибель Дениса Степанова

В зоне СВО погиб Денис Степанов — герой клипа «Тает лед». Как сообщили власти родной для Степанова Ухты, прощание с ним прошло в ноябре. Денис служил стрелком-помощником гранатометчика стрелкового подразделения