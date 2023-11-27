«Нас не признают»: как вагнеровцы, которые стали инвалидами на СВО, пытаются добиться помощи и получить статус ветеранов

«Как-то не воспринимают нас»: что говорят бойцы ЧВК

Журналистам 29.RU удалось пообщаться с несколькими бойцами ЧВК «Вагнер». Все они сказали, что не могут получить ветеранские удостоверения, а значит, им недоступны и социальные гарантии, которые положены военным.

Бойцы говорят, что сталкиваются с предвзятым отношением после того, как техника ЧВК «Вагнер» зашла в Ростов-на-Дону (имеются в виду события в июне этого года, которые называют мятежом Пригожина. — Прим. ред.).

23 июня 2023 года глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетном «нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям вагнеровцев». Минобороны опровергло его слова. С раннего утра и до позднего вечера 24 июня государственные структуры РФ называли вагнеровцев вооруженными мятежниками. Против Пригожина возбудили уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». Мятеж длился сутки, после чего с Пригожиным договорился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Пригожин развернул двигавшиеся на Москву колонны.