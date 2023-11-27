«Нас не признают»: как вагнеровцы, которые стали инвалидами на СВО, пытаются добиться помощи и получить статус ветеранов

Домой со спецоперации возвращаются бойцы ЧВК «Вагнер». Многие из них записались в добровольцы из колоний. Они говорят, что хотели начать жизнь с чистого листа. Но новая реальность тоже оказалась непростой: домой некоторые вернулись инвалидами, а получить обещанные военным льготы они не могут. Бойцы рассказали нашим коллегам из 29.RU, что нужные документы им просто не оформляют. Пытаемся разобраться, что происходит: спросили об этом у чиновников, у правозащитников и в государственном фонде, который обещает помочь участникам СВО.
Рассказать о сложившейся ситуации мы считаем важным, так как это часть нашей реальности. Мы не оправдываем преступлений. В этом тексте стараемся понять, какие льготы положены сотрудникам ЧВК и положены ли вообще: в официальных источниках не так много данных по теме, а доступную информацию можно интерпретировать по-разному.
«Как-то не воспринимают нас»: что говорят бойцы ЧВК
Журналистам 29.RU удалось пообщаться с несколькими бойцами ЧВК «Вагнер». Все они сказали, что не могут получить ветеранские удостоверения, а значит, им недоступны и социальные гарантии, которые положены военным.
Бойцы говорят, что сталкиваются с предвзятым отношением после того, как техника ЧВК «Вагнер» зашла в Ростов-на-Дону (имеются в виду события в июне этого года, которые называют мятежом Пригожина. — Прим. ред.).
23 июня 2023 года глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в якобы ракетном «нанесении МО РФ удара по тыловым лагерям вагнеровцев». Минобороны опровергло его слова. С раннего утра и до позднего вечера 24 июня государственные структуры РФ называли вагнеровцев вооруженными мятежниками. Против Пригожина возбудили уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». Мятеж длился сутки, после чего с Пригожиным договорился президент Белоруссии Александр Лукашенко. Пригожин развернул двигавшиеся на Москву колонны.
Собеседники отмечают, что до этого представители власти поддерживали ЧВК, но летом ситуация изменилась.
Например, участник СВО Роман недавно вернулся домой после долгого лечения. Он рассказал, что ему в боях пробили ноги. Больше полугода он провел в госпиталях. Врачам удалось спасти конечности от ампутации, но теперь в обе ноги нужно ставить пластины. Как получить нужную операцию, Роман не знает.
— После всех событий, которые были в Ростове, закрылись все больнички вагнеровские, — говорит он. — Сначала мне лечили более серьезные травмы, а потом произошло то, что произошло. Всё закрылось. Получается, я ни там не попал, ни тут не могу попасть [на операцию].
На поле боя он оказался в июле прошлого года, из «учебки» сразу отправился в «красную зону». Там провел ровно два месяца.
— Меня «затрехсотило», то есть я получил ранение. Мы каждый день либо окапываемся, либо штурмуем. Находимся под минометами и всем прочим. Сегодня может повезти, завтра — не повезти. В моем случае ровно два месяца прошло… и мне не повезло, — рассказывает Роман.
Роман говорит, что, если делать операцию платно, это будет стоить более миллиона рублей. Чтобы лечиться за счет государства, нужно долго ждать, а права на лечение в специальных военных госпиталях у него нет, так как он был на СВО от ЧВК, а не от Минобороны.
— Кажется, в августе вышел закон о том, чтобы всех приравнять к ветеранам боевых действий, но куда бы я ни обращался, ни в соцзащите, ни в пенсионном фонде, нигде про это не слышали. Так же и в военкомате. Везде говорят: «Ждите!»
На спецоперацию Роман ушел добровольно. Он отбывал наказание в колонии строгого режима: дали восемь лет за распространение наркотиков. Сам он говорит, что ввязался в криминал по глупости, «хотел помочь другу».
Когда Роман уходил на СВО, в колонии ему оставалось провести три года.
Другой боец ЧВК — Иван — тоже получил серьезную травму: у него раздроблен крестец и пробито бедро. Теперь Иван инвалид II группы, он говорит, что получает пенсию 9300 рублей.
— Потому что нас пока не признают ветеранами. Поэтому такая ситуация, — говорит он. — Не слышал, чтобы в нашей области кому-то из бойцов ЧВК дали какие-то льготы.
Иван тоже ушел на СВО из колонии. Он отбывал наказание по 229-й статье — «Хищение либо вымогательство наркотических средств». Оставалось сидеть четыре года.
— Если бы мне неделя оставалась, я бы всё равно пошел. С моей колонии уходили ребята: одному оставалось две недели: он «двухсотый», точно знаю («двухсотый» — значит погибший. — Прим. ред.). Другой «трехсотый», с области, за два месяца до освобождения уходил. Не спорю, у всех разные убеждения, но я, если бы даже мне завтра бы было домой, наверное, всё равно пошел бы, — говорит Иван.
Иван сказал, что участвовать в боевых действиях решил, чтобы принести пользу России.
— Нас призвали, мы пошли. Какая разница, через министерство или нет? Сверхъестественного мы не просим: мы же не просим квартиры, машины, — говорит он.
Иван вспоминает, что медкомиссию по месту жительства проходил «не без ругани».
— Как-то не воспринимают нас, — заметил боец. — Мы ходили в военкомат, задавали личные вопросы, нам даже ответов толком не давали. Мне не хотели вписывать государственную награду в военный билет. Пока я не сказал: «Напишите мне официальный отказ, и я подам на вас в суд». Отказ мне не дали, но через полчаса перезвонили. Вписали.
«Никаких разных пониманий не может быть»: что говорят правозащитники
В правительстве Архангельской области 29.RU сообщили, что гарантии и компенсации участникам частных военных компаний законодательно не регламентируются.
Однако сами бойцы «Вагнера» упоминали о законе, который должен уравнять в правах их и военных Минобороны. О том, существует ли такой закон, мы спросили у координатора правозащитной организации «У военнослужащих тоже есть права» Алексея Ковалева. Он сам ветеран боевых действий.
— Есть такой закон. И это не какой-то закон, а закон «О ветеранах», в который в апреле внесли изменения, — говорит эксперт.
Весной действительно дополнили федеральный закон «О ветеранах». Теперь люди, которые заключили контракт с организациями, «содействующими выполнению задач, возложенных на ВС РФ» в ходе СВО, тоже признаются ветеранами боевых действий. Алексей Ковалев уверен, что ЧВК относятся к этим организациям.
— Скажу как человек, который участвует в судах: никаких разных пониманий не может быть. Это однозначно ЧВК, — утверждает он.
Эксперт отмечает, что в России ЧВК до сих пор не легализованы и признание прав бойцов такой компании — это «вопрос, по которому можно защитить диссертацию».
Этим летом глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов сообщил, что готовит законопроект, который бы легализовал ЧВК. Совсем недавно — в октябре этого года — Владимир Путин публично заявил, что в России частных военных компаний не существует.
Однако правозащитник утверждает, что получить ветеранское удостоверение бойцу ЧВК возможно и такие случаи уже есть.
— Минобороны издало приказ и возложило сбор документов на представителей ЧВК «Вагнер». Вы знаете, что у них возникли проблемы. Но у каждого бойца есть справка. Закон позволяет им обратиться в военкомат напрямую. С моими доверителями мы напрямую обращаемся в военкомат, — говорит Алексей Ковалев. — Есть такой регион — Башкирия. Там без проблем выдают военкоматы удостоверения всем ЧВКшникам.
При этом эксперт замечает, что проблема с получением ветеранских удостоверений существует не только в Архангельской области, но и в других регионах.
— По закону «О ветеранах» ЧВКшники приравнены к ветеранам Минобороны. Поэтому на них распространяются все льготы, в том числе региональные. Я пару областей точно знаю, где ЧВКшникам выплачивают за ранения и за погибших региональные выплаты, — сказал правозащитник.
Ветеранам, которые не могут получить удостоверение, Алексей Ковалев посоветовал обращаться в суд.
По региональной программе поддержки участников СВО из Архангельской области правительство выплачивает раненым бойцам по 500 тысяч рублей, семьям погибших — по 2 миллиона рублей дополнительно к федеральным выплатам.
Другой специалист — адвокат Военной коллегии адвокатов Павел Малютин — тоже сказал 29.RU, что бойцы ЧВК имеют право на получение льгот как участники СВО.
Проблема с выдачей удостоверений, как отметил эксперт, не нова — подобные ситуации случались еще во времена чеченской кампании.
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Эксперт заметил, что иногда отказ объясняют тем, что человек не может подтвердить нужными документами, что он действительно участвовал в боевых действиях. Но и в таких случаях, как говорит Павел Малютин, можно добиться получения статуса ветерана. Для этого адвокат советует обращаться в суд и привлекать свидетелей, например сослуживцев.
Как получить удостоверение: что говорят в госфонде
Вопросом с оформлением документов для участников ЧВК сейчас занимается новый государственный фонд «Защитники Отечества». Его филиалы работают во всех городах страны.
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» 3 апреля 2023 года. Руководит фондом Анна Цивилева. Филиалы фонда начали работу в каждом субъекте РФ 1 июня 2023 года.
14 ноября в центральном офисе фонда сообщили, что первые 13 бойцов из ЧВК «Вагнер» получили удостоверения ветерана боевых действий. Адреса и номера телефонов по всей стране можно найти здесь.