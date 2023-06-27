В России готовят закон о ЧВК. Почему его не приняли раньше и что депутаты придумали сейчас

Едва ли не с самого начала специальной военной операции на территории Украины в числе участников фигурировала ЧВК «Вагнер» — частная военная компания поначалу пользовалась молчаливым одобрением, а после — вполне открытой поддержкой представителей власти. Однако о специальных законах, которые бы регулировали деятельность этой и других подобных организаций, заговорили только в последние дни — в беседе с изданием «Ведомости» об их подготовке заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
В беседе с журналистами Картаполов ответил на ряд вопросов о так называемом марше ЧВК, в результате которого на главу «Вагнера» Евгения Пригожина завели уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». В результате переговоров вагнеровцы покинули Ростов-на-Дону, а с самим Пригожиным была достигнута договоренность, что он покинет страну, однако вопросы о дальнейшей судьбе частной военной компании остаются. Глава комитета Госдумы по обороне заявил, что она пока не определена.
— Сначала нужно с этим определиться. Что с ней будет? Какие останутся подразделения? Останутся ли они вообще? Как они будут называться? Кому будут подчиняться? Ведь помимо тех подразделений, которые находятся в зоне спецоперации, есть много сотрудников этой ЧВК в других местах, — цитирует издание «Ведомости» Картаполова.
Сейчас никаких законов, которые бы официально регулировали деятельность ЧВК, в России нет. Юрист Андрей Конышев говорит, что при этом нельзя и сказать, что деятельность таких компаний запрещена — в Уголовном кодексе есть наказание за наемничество, однако под определение наемников, приведенное в примечании к этой статье, участвующие в спецоперации вагнеровцы не попадают, если они являются гражданами России.
Согласно примечанию к статье 359 Уголовного кодекса, наемником признается лицо, действующее в целях получения материального вознаграждения и не являющееся гражданином государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.
— Нет такого нормативно-правового акта, который бы каким-то образом расшифровывал, что именно такое частная военная компания, как она должна быть зарегистрирована, организована, — говорит юрист Андрей Конышев. — Я полагаю, что существенные изменения будут вноситься в ближайшее время, чтобы было понятно, как это будет работать в дальнейшем. То же самое, вероятно, ждет добровольческие отряды, которые не заключали контракты с Министерством обороны — до сих пор не было именно законами установлено, чем именно они могут заниматься.
— У нас тенденция такая, что пока не загорелось — в принципе никто не будет ничего придумывать и рассматривать. Поскольку не было проблемы, не было острой необходимости — об этом особо не задумывались. Или, возможно, какие-то документы были в работе, но раз острой необходимости нет — с ними не торопились, — говорит юрист.
Законопроекты, касающиеся упорядочивания деятельности ЧВК, действительно имели место ранее — например, соответствующий законопроект предлагали депутаты от партии «Справедливая Россия — За правду». Документ, по словам руководителя думской фракции СРЗП Сергея Миронова, был направлен в правительство, но его не поддержали.
— Законопроект мы направили на заключение кабмина еще в марте прошлого года, а ответ получили буквально на днях, — сообщал Миронов в феврале 2023 года. — Само по себе это недвусмысленно говорит о том, что на высших этажах власти многие противятся легализации ЧВК, ведь неопределенный статус того же «Вагнера» открывает простор для различных бюрократических каверз.
Миронов тогда заявлял, что в ответе правительства отсутствовало развернутое обоснование позиции кабмина. Впрочем, это было уже не первое обращение с вопросом о законодательном регулировании деятельности ЧВК к правительству — соответствующая инициатива также предлагалась в 2018 году, и тогда кабмин не поддержал ее, сославшись на противоречие статье 13 Конституции РФ. В «Справедливой России» этот аргумент считают несостоятельным, поскольку в 13-й статье Конституции идет речь об организациях, которые угрожают целостности страны и безопасности государства, а ЧВК «защищает целостность и безопасность России». Что думают по этому поводу в правительстве, сейчас пока непонятно, по крайней мере, на совещании 26 июня хоть и обсуждались последствия «попытки дестабилизировать внутреннюю ситуацию в России», но вопрос регулирования деятельности частных военных компаний не обсуждался.
В феврале 2023 года Миронов пообещал продолжить работу над законопроектом «О частной военной и военно-охранной деятельности». Сейчас о том, что такая работа ведется, сообщил и Картаполов, однако он не уточняет, когда именно в комитете озадачились этим вопросом и связано ли это с мятежом Пригожина. При этом он говорит, что по поводу событий минувших выходных никаких претензий к чевэкашникам нет ни у жителей Ростова, ни у военнослужащих Южного военного округа, ни у правоохранительных органов.
— За что ее запрещать? Тут ведь все вопросы к руководителю ЧВК, — считает Картаполов. — Иосиф Виссарионович [Сталин] говорил, что дети за родителей не отвечают. Тот, кто поднял мятеж, тот и должен отвечать. У нас привыкли рубить всё под корень.
Картаполов заявил, что вагнеровцы при желании могут подписать контракт с Минобороны, а если не захотят, то «каждый человек волен выбирать свою судьбу, будет заниматься чем-то другим». Вечером 26 июня Владимир Путин сам обратился «к солдатам и командирам группы Вагнер».
— Сегодня у вас есть возможность продолжить службу России, заключив контракт с Министерством обороны или другими силовыми органами, либо вернуться к своим родным и близким. Кто хочет — сможет уйти и в Белоруссию, — заявил президент во время обращения. — Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас, но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку.
Тем временем первые ограничения деятельности ЧВК уже вступают в силу. Председатель комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников заявил, что частные военные компании не смогут привлекать в свои ряды осужденных.
— Была история, когда ЧВК могли брать тех, кто под приговором находится, и заключать с ними контракты. Теперь законом принята другая процедура, что контракты заключаются только с Минобороны, процедура полная прописана, — сказал Крашенинников.
Еще одно предложение Госдумы по итогам этих выходных — мораторий на возбуждение дел за дискредитацию участников спецоперации в случае, если речь идет о выражении позиции относительно происходящего вне зоны боевых действий. Такую идею озвучил вице-спикер ГД Владислав Даванков.
— Если оставить его без изменений, за выражение гражданской позиции по действиям руководства ЧВК после субботних событий тысячи россиян можно посадить на 15 лет, — цитирует его слова «Коммерсант». — Будет ли это разумно и справедливо? Конечно, нет.
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По словам Даванкова, соответствующие поправки обсудят уже в ближайшие дни. Закон, который вводит наказание за «умышленные действия, направленные на подрыв авторитета, имиджа и доверия, умаление достоинства и авторитета Вооруженных сил» был подписан в марте 2022 года. В марте 2023 года законом запретили дискредитировать и добровольцев.