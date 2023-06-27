В России готовят закон о ЧВК. Почему его не приняли раньше и что депутаты придумали сейчас

В беседе с журналистами Картаполов ответил на ряд вопросов о так называемом марше ЧВК, в результате которого на главу «Вагнера» Евгения Пригожина завели уголовное дело «по факту призыва к вооруженному мятежу». В результате переговоров вагнеровцы покинули Ростов-на-Дону, а с самим Пригожиным была достигнута договоренность, что он покинет страну, однако вопросы о дальнейшей судьбе частной военной компании остаются. Глава комитета Госдумы по обороне заявил, что она пока не определена.



— Сначала нужно с этим определиться. Что с ней будет? Какие останутся подразделения? Останутся ли они вообще? Как они будут называться? Кому будут подчиняться? Ведь помимо тех подразделений, которые находятся в зоне спецоперации, есть много сотрудников этой ЧВК в других местах, — цитирует издание «Ведомости» Картаполова.

