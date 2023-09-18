Путин передал Росимуществу норвежскую типографию «Прайм тайм» в Новосибирске

Владимир Путин передал во временное управление Росимущества доли в сети типографий «Прайм принт», принадлежащие норвежскому холдингу Amedia. Одна из типографий расположена в Новосибирске по адресу Линейная, 114/1. Соответствующий указ главы государства опубликован на сайте правовой информации, датирован он 18 сентября.
В указе также речь идёт об активах «Прайм принт» в Воронеже, Екатеринбурге, Москве и Челябинске.
Возможность введения временного управления над активами лиц из недружественных стран в России предусмотрена с апреля 2023. Такое решение объяснялось ответом на незаконные действия США и других стран, направленные на лишение или ограничение прав собственности РФ, ее компаний и граждан.
— Прайм Принт — группа компаний, принадлежащих крупному норвежскому медиа-концерну «Amedia» и занимающихся производством газетной и иной полиграфической продукции в различных регионах Российской Федерации. На сегодняшний день группа состоит из шести газетных типографий, расположенных в различных регионах Российской Федерации, — говорится на сайте компании.
ЗАО «Прайм Принт Новосибирск» принадлежит норвежскому медиа-концерну «Амедиа» (70%), а также ООО «Сибирская Медиа Группа». Новосибирская типография — это третий проект, созданный норвежским концерном в России.
Неделей ранее новосибирский банкир Игорь Ким с партнерами получили контроль над активами автоконцерна Volvo в РФ.