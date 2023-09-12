Переговоры с Украиной, мобилизация и курс рубля: главные заявления Путина на ВЭФ

Путин заявил, что, по его данным, за рубеж выехали примерно 160–170 деятелей культуры, которые не согласны с политикой российского государства.



— Можно быть не согласным и быть здесь, и говорить об этом, но они предпочли уехать. Связано и с материальными вещами: ведь накупили вещей, домов, квартир за границей. В том числе и для этого уехали, — заявил Путин. — От них требуют, это хорошо известно, критиковать и обличать. Есть и такие, кто искренне не согласны с тем, что власти российские делают. Никто им не мешает делать это здесь, но они предпочли уехать. Ну да бог с ними.



Что касается закона об иноагентах, то Путин в очередной раз подчеркнул, что российское законодательство в этом вопросе вдохновлялось аналогичными законами западных стран.



— Мы вообще никого не гребем, — заявил президент. — Этот закон действует с 1937 или 1938 года в США, это практически калька, только гораздо более либеральная. Там предусмотрена уголовная ответственность. Что такое иноагент в России? У нас закон требует только раскрыть источники финансирования. Есть много нюансов, правда, правозащитники мне на это указывали. И я всё время прошу правоохранительные органы усовершенствовать нормы.

