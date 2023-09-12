Переговоры с Украиной, мобилизация и курс рубля: главные заявления Путина на ВЭФ

Владимир Путин 12 сентября принял участие в пленарном заседании восьмого Восточного экономического форума. Заседание продлилось 2 часа 49 минут, за это время президент сделал ряд заявлений, касающихся внешней политики и дальнейшей жизни страны. За выступлением президента мы следили в режиме онлайн, а в этом материале собрали самые важные заявления.
Об экономике и бизнесе
Большая часть выступления президента была ожидаемо посвящена вопросам развития Дальнего Востока России, Арктики и всего Азиатско-Тихоокеанского региона, однако затронули и темы, которые касаются всей экономики страны, в том числе взаимодействия государства и бизнеса. Путин обратился к представителям бизнеса, посоветовав им вкладывать капиталы в Россию.
— Наши предприниматели <...> столкнулись с изъятием законно заработанных средств. <...> Мы видим, что почти восстановились логистические цепочки, всё как-то нормализовалось, — заявил президент. — Сдержанный возврат валютной выручки, желание где-то опять за границей разместиться. Мы всё это видим, всё понимаем. Нам надо с бизнесом как-то договориться, они должны понимать, что здесь надежней работать. Не надо наступать на те же грабли — я уверен, меня понимают те, к кому я сейчас обращаюсь.
Отдельно Владимира Путина спросили про так называемую деприватизацию — речь о пересмотре итогов приватизации конкретных предприятий, которые проводятся по инициативе прокуратуры.
— Никакой деприватизации не намечается, никакой деприватизации не будет! — заявил президент. — То, что прокуратура активно работает по отдельным направлениям, по отдельным компаниям, ну, правоохранительные органы имеют право оценивать, что происходит в экономике, в отдельных случаях, но это не связано ни с какими решениями о деприватизации. <...> Кошмарить никого не будут, но все должны соблюдать законы.
Путин также сообщил, что в России не планируется повышать налоги для бизнеса: правительство не видит в этом необходимости.
О курсе валют
Еще один вопрос, связанный с экономикой, — курс рубля. В последние месяцы взаимоотношения рубля с долларом и евро нестабильные: не так давно курс доллара превысил отметку
— Это, конечно, вопрос, который требует своего кропотливого исследователя в виде Центрального банка и правительства РФ, финансовых властей так называемых, — согласился президент. — Но в целом я не думаю, что здесь есть какие-то совсем непреодолимые проблемы и сложности. Связано это со многими факторами, в том числе с возвратом или невозвратом частичным валютной выручки от наших крупнейших экспортеров. Связано с тем, что на первом этапе, когда доллар был
О мобилизации
Помимо экономических вопросов, затронули и другие темы, которые сейчас активно обсуждаются в России. Регулярно ходят слухи о новой волне мобилизации — их периодически комментируют в Госдуме, но на этот раз вопрос о мобилизации задали президенту.
— В рамках частичной мобилизации мы призвали 300 тысяч человек. У нас за последние
О переговорах с Украиной
Полное прекращение боевых действий тоже обсуждалось — у Путина спросили мнение о словах госсекретаря США Энтони Блинкена, который накануне заявил, что Киев примет участие в переговорах, если Москва проявит такую инициативу. Российский президент в ответ заявил: «Если США считают, что Украина готова к переговорам, ну пусть тогда отменят указ президента Украины, который запрещает вести переговоры».
— Те люди, с которыми мы общаемся, которые готовы выступить в качестве посредников, говорят: «А вот готовы вы на прекращение боевых действий?» Ну как же мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы что должны сделать? — сказал Путин. — Мы же не троцкисты: «Движение — всё, конечная цель — ничто». Это плохая теория.
Об иноагентах и тех, кто уехал
Еще один вопрос к президенту был об антивоенном заявлении основателя «Яндекса» Аркадия Воложа. Путин высказался не только о нем, но и о других уехавших из России после начала специальной военной операции.
— Можно себе представить, что человек не согласен, что делают сегодняшние власти. Имеет он право на то, чтобы высказывать свою позицию? Конечно, но здесь тоже существует много нюансов, — заявил Путин. — Можно встать на позицию наших противников геополитических и им подыгрывать. Человек сам внутренне определяет для себя: он кто такой, у него есть какое-то чувство национального самосознания, или он вообще хочет мимикрировать, чувствовать себя уже не русским человеком, не рожденным в Советском Союзе, а кем-то другим. Человек сам для себя выбирает. Наши рядовые люди они всё прекрасно чувствуют, всё понимают, никого не обманешь.
Путин заявил, что, по его данным, за рубеж выехали примерно 160–170 деятелей культуры, которые не согласны с политикой российского государства.
— Можно быть не согласным и быть здесь, и говорить об этом, но они предпочли уехать. Связано и с материальными вещами: ведь накупили вещей, домов, квартир за границей. В том числе и для этого уехали, — заявил Путин. — От них требуют, это хорошо известно, критиковать и обличать. Есть и такие, кто искренне не согласны с тем, что власти российские делают. Никто им не мешает делать это здесь, но они предпочли уехать. Ну да бог с ними.
Что касается закона об иноагентах, то Путин в очередной раз подчеркнул, что российское законодательство в этом вопросе вдохновлялось аналогичными законами западных стран.
— Мы вообще никого не гребем, — заявил президент. — Этот закон действует с 1937 или 1938 года в США, это практически калька, только гораздо более либеральная. Там предусмотрена уголовная ответственность. Что такое иноагент в России? У нас закон требует только раскрыть источники финансирования. Есть много нюансов, правда, правозащитники мне на это указывали. И я всё время прошу правоохранительные органы усовершенствовать нормы.
Бонус: пойдет ли Путин на новый срок?
— В соответствии с законом решение парламент должен принять в конце года [о выборах]. Вот когда решение будет принято, тогда и поговорим, — заявил президент, отвечая на вопрос о том, планирует ли он избираться на новый срок.