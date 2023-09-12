Путин объяснил, почему Россия не может прекратить боевые действия

Владимир Путин во время своего выступления на Восточном экономическом форуме во Владивостоке затронул тему специальной военной операции. Российского президента спросили о возможности прекращения боевых действий и начале переговоров.
— Те люди, с которыми мы общаемся, которые готовы выступить в качестве посредников, говорят: а вот готовы вы на прекращение боевых действий? Ну как же мы можем прекратить боевые действия, если противная сторона осуществляет контрнаступление? Мы что должны сделать? — сказал Путин. — Мы же не троцкисты: движение все, конечная цель — ничто. Это плохая теория.
По мнению российского президента, Украина может начать переговоры только для восполнения ресурсов и зависит от западных кураторов.
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