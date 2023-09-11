Россиянам запретили ввозить в Европу даже зубную пасту: новости СВО за 10 сентября

Атаки

Губернатор Белгородской области сообщил, что за сутки в регионе зафиксировали более 50 прилетов со стороны ВСУ. Два дома были повреждены, один полностью разрушен. Также, по его информации, над Белгородским районом сбили беспилотник самолетного типа.

В селе Сомово Орловской области средства РЭБ подавили еще один беспилотник. Об этом сообщили в правительстве региона.

Минобороны отчиталось о том, что один беспилотник сбили над Брянской областью и еще восемь — над Черным морем около Крыма.