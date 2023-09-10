Коммунист не смог проголосовать за своего кандидата через мобильное приложение — что ответили в избиркоме

— Читатели прислали в редакцию видео, на котором видно, что при выборе варианта «Роман Яковлев» страница обновляется и переходит в биографию кандидата, при этом, если поставить галочку за других кандидатов, страница переходит на вопрос о подтверждении результата, как это и должно быть, — сообщили на сайте КПРФ.

