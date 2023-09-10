Коммунист не смог проголосовать за своего кандидата через мобильное приложение — что ответили в избиркоме

КПРФ Новосибирской области заявили, что их сторонники не могут проголосовать через мобильное приложение в телефоне за кандидата на пост губернатора Романа Яковлева. Страница в приложении, по их словам, не загружалась.
— Читатели прислали в редакцию видео, на котором видно, что при выборе варианта «Роман Яковлев» страница обновляется и переходит в биографию кандидата, при этом, если поставить галочку за других кандидатов, страница переходит на вопрос о подтверждении результата, как это и должно быть, — сообщили на сайте КПРФ.
Глава избиркома Новосибирской области Ольга Благо рассказала, что местная избирательная комиссия на работу приложения повлиять не может. Она уточнила, что это федеральная платформа.
— Мы туда доступ не имеем. Действительно, когда идет голосование, не сразу дают проголосовать. Некоторые наши избиратели несколько раз заходили, чтобы проголосовать. Это рабочие ситуации. Это, на мой взгляд, преувеличение, — поделилась на пресс-подходе Ольга Благо.
Как добавила глава избиркома, сотрудники передали жалобу. Но сделать это может каждый — в приложении есть специальная для этого кнопка.
НГС продолжает онлайн-трансляцию с выборов губернатора Новосибирской области. Мы рассказываем, сколько человек уже сделали свой выбор, как считают голоса и что происходит на избирательных участках.