Какие нарушения нашли на новосибирских выборах? Избирком проверил жалобы на агитацию и принуждение голосовать

Как отметила глава избиркома, если в каких-то сообщениях можно было понять, о каком месте идет речь, то начиналась проверка.

По образовательным учреждениям избирком направил в Департамент образования Новосибирска превентивное письмо, что не допускается принуждение к голосованию. В избирательную комиссию Новосибирской области ни одного сообщения от избирателей на тему принуждения не поступало.



Четыре сообщения в соцсетях касались организации выездного голосования, голосования вне помещений или порядка работы комиссий. Ольга Благо упомянула ситуацию в поселке Украинка Черапановского района. Ранее на сайте КПРФ появилась информация, что в этом селе нет отдельного избирательного участка. 8 сентября избирательная комиссия приехала в оборудованный для голосования сельский клуб. Но, когда за два часа никто не пришел, то члены комиссии пошли по домам. Избирком нарушения в этом не увидел.