Какие нарушения нашли на новосибирских выборах? Избирком проверил жалобы на агитацию и принуждение голосовать

В Новосибирской области за первые два дня сотрудники избирательной комиссии выявили 24 публикации в соцсетях и СМИ о нарушениях на участках — обнаруженные жалобы были проверены. Об этом рассказала глава избиркома Новосибирской области Ольга Благо.
По словам главы избиркома, из 24 жалоб 11 касаются сообщений о предполагаемом принуждении голосовать.
— Когда тексты читаешь этих сообщений, понимаешь, что там даже кандидаты никакие не упоминаются. В основном упоминается о необходимости принять участие в голосовании. Сложно выяснить, о каком месте речь. В некоторых было написано «организация здравоохранения». Вы понимаете, что у нас организаций здравоохранения совсем немаленькое количество и мы не можем промониторить. Или в «одних из образовательных учреждений», — рассказала Ольга Благо.
Как отметила глава избиркома, если в каких-то сообщениях можно было понять, о каком месте идет речь, то начиналась проверка.
По образовательным учреждениям избирком направил в Департамент образования Новосибирска превентивное письмо, что не допускается принуждение к голосованию. В избирательную комиссию Новосибирской области ни одного сообщения от избирателей на тему принуждения не поступало.
Четыре сообщения в соцсетях касались организации выездного голосования, голосования вне помещений или порядка работы комиссий. Ольга Благо упомянула ситуацию в поселке Украинка Черапановского района. Ранее на сайте КПРФ появилась информация, что в этом селе нет отдельного избирательного участка. 8 сентября избирательная комиссия приехала в оборудованный для голосования сельский клуб. Но, когда за два часа никто не пришел, то члены комиссии пошли по домам. Избирком нарушения в этом не увидел.
— Я изначально анонсировала и подробно рассказывала, как это будет организовано. Мы говорим, что есть населенные пункты, где отсутствует помещения для голосования. Для таких мест, в том числе Украинки, было определенно, что в нужное время члены комиссии выезжают в пункт и организовывают голосование. При этом мы понимаем, что в населенном пункте есть как избиратели, которые могут сами прийти, так и избиратели, которые могут проголосовать вне помещения, — объяснила глава избиркома.
Также шесть сообщений было по агитационным нарушениям. Как отмечает Ольга Благо, остановить агитационную деятельность сложно. В некоторых местах остается агитация, которую повесили ранее. Такое по закону допускается.
— Есть жесткое требование, что нельзя, чтобы оставались агитационные сообщения в помещениях, где расположена избирательная комиссия. Вот был такой выявлен факт. Избиратель пошла на участок и обнаружила действительно агитацию. И когда она поставила об этом участковую комиссию в известность, ее представители незамедлительно вышли и убрали агитацию, — пояснила глава избиркома.
Одну из жалоб на агитацию проголосовать за определенного депутата избирком передал в полицию.
Одна из жительниц Новосибирска пожаловалась, что к зданию, где проходят выборы, неудобно подходить.
В одной из квартир в Центральном районе жительница, когда подписывала документы, обнаружила еще три фамилии людей, которые не с ней не живут.
— Конечно, она возмутилась и обоснованно. Как только члены избирательной комиссии эту информацию получили, они запросили информацию в органах миграционной службы. Получили подтверждения, что это бывшие владельцы квартиры. По каким-то причинам до регистра избирателей это не дошло, — отметила Ольга Благо.
После этого три фамилии из реестра проголосовавших исключили.
Сегодня, 10 сентября, последний, третий день выборов. НГС ведет онлайн-трансляцию о том, как проходят выборы в области.