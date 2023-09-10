Беспилотники атаковали Крым, а страны G20 оценили ситуацию на Украине: новости СВО за 9 сентября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 9 сентября.
Атаки
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Над Крымом сбили три беспилотника — один ночью, на северо-западе, и два — следующим вечером. Об этом сообщил глава полуострова Сергей Аксенов.
В Белгородской области под обстрел попала окраина населенного пункта Староселье. По информации губернатора Вячеслава Гладкова, повреждена линия электропередачи.
Внешняя политика
Страны на саммите G20 в Индии выпустили совместную декларацию. В ней есть пункты, касающиеся спецоперации:
- группа двадцати признает, что у членов сообщества есть разные оценки ситуации на Украине;
- страны выступают против применения ядерного оружия и соответствующих угроз;
- лидеры G20 призвали к полной реализации зерновой сделки для обеспечения поставок продовольствия и удобрений из России и Украины;
- также они призвали все государства соблюдать принципы международного права, включая «территориальную целостность и суверенитет»;
- лидеры G20 отметили решающее значение «мирного разрешения конфликтов и диалога»;
- саммит G20 не является платформой для решения геополитических проблем;
Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко осудил страны G20 за эту декларацию.
Другие новости:
- источники телекомпании ABC сообщают, что в новый пакет военной помощи США Украине могут быть включены тактические баллистические ракеты ATACMS;
- британская оборонная компания BAE Systems может за несколько месяцев наладить на Украине выпуск запчастей для своих буксируемых гаубиц. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на главу компании Чарльза Вудберна;
- Илон Маск заявил, что его сеть Starlink не может быть использована для атак Украины на Крым. При этом компания Маска сейчас создает сеть Starshield, которая будет находиться под контролем правительства США.