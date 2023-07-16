Владимир Путин оценил ход украинского контрнаступления: главные новости СВО за 16 июля

Также президент прокомментировал контрнаступление Украины.

— Все попытки противника прорвать нашу оборону — а это задача в том числе и с использованием стратегических резервов — они не увенчались успехом за всё время наступления. Противник успеха не имеет! — заявил Путин.

Ситуация в России

Доли иностранных владельцев в российской «дочке» компании «Данон» и «Балтике» переданы во временное управление Росимущества. Соответствующий указ подписал Путин.

На Крымском мосту продолжает разрастаться пробка. К вечеру 15 июля в ней находилось почти 400 автомобилей, а к вечеру 16 июля — уже 1,4 тысячи автомобилей. Ждать в ней приходится более четырех часов. Об этом сообщает телеграм-канал «Крымский мост: оперативная информация».