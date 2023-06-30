ВЦИОМ обновил рейтинги Путина и правительства

Уровень поддержки на прошлой неделе вырос у КПРФ и ЛДПР. Коммунистов поддерживают 10,4% респондентов (плюс 0,4 процентного пункта за неделю), либерал-демократов — 9,2% (плюс 0,6 процентного пункта за неделю). Несмотря на то, что уровень поддержки «Единой России» снизился на 1,4 процентного пункта за неделю, она остается лидером — партию поддержали 37,9% опрошенных. На стороне партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» 5,6% респондентов, «Новых людей» поддержали 4,3% опрошенных.