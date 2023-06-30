ВЦИОМ обновил рейтинги Путина и правительства

Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал обновленные рейтинги президента, правительства и политических партий, представленных в Госдуме. Согласно опросу ВЦИОМ, который проводился с 19 по 25 июня 2023 года, положительно оценивают деятельность Владимира Путина на посту президента 74,8% респондентов. Этот показатель снизился на 1,3 процентного пункта за неделю. Работу премьер-министра и правительства России положительно оценивают 51,7% и 50,1% соответственно.
Согласно результатам, опубликованным на сайте ВЦИОМ, на прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 78,6% респондентов. Премьер-министру Михаилу Мишустину доверяют 60,9% опрошенных, лидеру КПРФ Геннадию Зюганову — 31,3%, лидеру «Справедливой России» Сергею Миронову — 31,6%, главе ЛДПР Леониду Слуцкому — 16,4%, лидеру партии «Новые люди» Алексею Нечаеву — 7,6%.
Уровень поддержки на прошлой неделе вырос у КПРФ и ЛДПР. Коммунистов поддерживают 10,4% респондентов (плюс 0,4 процентного пункта за неделю), либерал-демократов — 9,2% (плюс 0,6 процентного пункта за неделю). Несмотря на то, что уровень поддержки «Единой России» снизился на 1,4 процентного пункта за неделю, она остается лидером — партию поддержали 37,9% опрошенных. На стороне партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» 5,6% респондентов, «Новых людей» поддержали 4,3% опрошенных.