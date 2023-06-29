В Кремле ответили на вопрос о том, что случилось с Суровикиным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о ситуации с генерал-полковником Сергеем Суровикиным. По словам Пескова, спрашивать об этом нужно в профильном ведомстве — Министерстве обороны.
— Это прерогатива министерства. Здесь речь идет о том, что он верховный главнокомандующий, и он работает с министром обороны, с начальником Генштаба. Что касается уже структурных подразделений внутри министерства, это я прошу вас обращаться к министерству, — пояснил представитель Кремля, добавив, что по вопросу местонахождения Суровикина также следует обращаться в Минобороны.
Сергей Суровикин не появлялся на публике с 24 июня (тогда Минобороны опубликовало его обращение к ЧВК «Вагнер»), из-за чего стала поступать противоречивая информация о том, где он может находиться. В нескольких околовоенных телеграм-каналах появились сообщения о том, что генерал присутствовал на совещании в Ростове, но позднее опровергли и эти данные.
В начале мая основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о том, что Суровикин будет курировать их диалог с Минобороны по поводу поставок боеприпасов и вооружения, об этом сообщал ТАСС. Именно тогда Пригожин выступал с заявлением о нехватке боеприпасов, после чего в Минобороны решили выделить необходимое вооружение для ЧВК «Вагнер».