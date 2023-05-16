Путин обратил внимание губернатора Травникова на работу бригад скорой помощи в Новосибирской области

В ходе рабочей встречи с губернатором Новосибирской области 16 мая Владимир Путин указал Андрею Травникову на вопросы работы скорой помощи. Об этом сообщает издание «Интерфакс».
— С точки зрения медицины здесь есть один аспект, на который хотел бы обратить ваше внимание, а именно это дефицит бригад скорой помощи. Это касается и медицинского персонала, это касается транспорта, — сказал Путин Травникову, передает «Интерфакс».
Также президент обратил внимание на нехватку мест в системе образования: в школах и детских садах Новосибирской области.
На этой же встрече, которая проходила в режиме видеосвязи, Путин поддержал выдвижение Травникова на выборы губернатора НСО. В этом году у политика истекает первый срок полномочий в должности главы региона.
Предыдущая видеовстреча Путина и Травникова состоялась в январе. Губернатор Новосибирской области рассказал о важных проектах, реализуемых в регионе, и о помощи мобилизованным жителям области и их семьям.