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Тема дняПутин поддержал Травникова на предстоящих выборах
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Путин обратил внимание губернатора Травникова на работу бригад скорой помощи в Новосибирской области

Президент затронул и вопросы нехватки мест в школах и детских садах Новосибирской области

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Встреча с президентом прошла в режиме видеосвязи

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В ходе рабочей встречи с губернатором Новосибирской области 16 мая Владимир Путин указал Андрею Травникову на вопросы работы скорой помощи. Об этом сообщает издание «Интерфакс».

— С точки зрения медицины здесь есть один аспект, на который хотел бы обратить ваше внимание, а именно это дефицит бригад скорой помощи. Это касается и медицинского персонала, это касается транспорта, — сказал Путин Травникову, передает «Интерфакс».

Также президент обратил внимание на нехватку мест в системе образования: в школах и детских садах Новосибирской области.

На этой же встрече, которая проходила в режиме видеосвязи, Путин поддержал выдвижение Травникова на выборы губернатора НСО. В этом году у политика истекает первый срок полномочий в должности главы региона.

Предыдущая видеовстреча Путина и Травникова состоялась в январе. Губернатор Новосибирской области рассказал о важных проектах, реализуемых в регионе, и о помощи мобилизованным жителям области и их семьям.

ТравниковАндрей ТравниковПутин
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