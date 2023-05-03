«Я пацанов готовил, мне потом им еще в глаза смотреть». Разведчик умер после ранений на СВО — его пытались спасти целый месяц

Как Данил появился в доме Конышевых, его родная старшая сестра Ксения помнит очень хорошо. Вечером 25 июля ее отправили ночевать к соседям, а папа повез маму в роддом. О пополнении в семье девочка узнала на следующее утро.



— Папа приехал рано, часов в 7, и сказал: «У тебя появился братик». Подумала, что это так классно, нас стало больше. Жили мы с ним очень дружно. Если надо, могла покачать, усыпить. Я как мама ему была, и в детстве, и когда в школу пошел. Я выпускалась из 11-го класса, а он — из 1-го , и помню, как он стоял напротив меня и стих читал напутственный. Я и так сентиментальная, а тогда вообще прослезилась, — рассказывает Ксения.