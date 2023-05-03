«Я пацанов готовил, мне потом им еще в глаза смотреть». Разведчик умер после ранений на СВО — его пытались спасти целый месяц

Портрет молодого человека в военной форме с медалями на груди — первое, что видишь, зайдя в дом семьи Конышевых. Рядом с фотографией — свечка и иконка. Почти год назад
Как Данил появился в доме Конышевых, его родная старшая сестра Ксения помнит очень хорошо. Вечером
— Папа приехал рано, часов в 7, и сказал: «У тебя появился братик». Подумала, что это так классно, нас стало больше. Жили мы с ним очень дружно. Если надо, могла покачать, усыпить. Я как мама ему была, и в детстве, и когда в школу пошел. Я выпускалась из
Со школьной скамьи мальчик выделялся среди других учеников. Он, хоть и был хулиганистый, но имел свое мнение, умел отстоять позиции и никогда не шел за толпой. Тем не менее учителя считали его добрым и справедливым.
Будучи школьником, Данил, как и многие ребята, пробовал свои силы в футболе, занимался боксом, но настоящей страстью стал мотоциклетный спорт, когда отец купил ему двухколесного «железного коня». Парень начал покупать шлемы, броню для защиты тела от падений, а также участвовать в соревнованиях. Он много времени проводил с папой на лесной делянке, где тот занимался валкой леса и производством пихтового масла, запах которого был любимым у мальчика. Там же он учился ремонтировать «Уралы», тракторы и прочую технику.
В старших классах он познакомился со своей будущей супругой Екатериной. Примерно в то же время он попал в лагерь с военно-патриотическим уклоном и понял, что хочет связать свою жизнь именно со службой.
Данил был первым в семье, кто решил стать военным. Его мама Лариса Владимировна, в прошлом школьный учитель, до недавнего времени работала замом главы Гурьевского округа. Отец Андрей Николаевич тоже был преподавателем, пробовал заниматься бизнесом, но с недавних пор трудится обычным водителем на угольном разрезе.
Перед выпуском из школы молодой человек начал готовить себя к службе в разведке. Уже тогда он решил, что будет поступать в Новосибирское высшее военное командное училище. Данил не стал записываться в спортивные секции, а сделал турники на заднем дворе дома и бегал в бору по несколько часов каждый день.
Это дало свои результаты, так как, оказавшись в вузе, он вместе со остальными ребятами проходил жесткую проверку на готовность быть разведчиком — элитой войск.
— Целый месяц они каждый день проходили психологические тесты, физподготовку, собирали и разбирали оружие на скорость. После этого их собирали и призывали переводиться в другие подразделения. За это время очень много народу отсеялось: на одно место претендовали девять человек, и из 800 претендентов зачислили около 70. Среди парней были дети генералов и просто очень богатых людей, и Данил — сын обычных работников провинциального городка, — вспоминает Ксения.
Всё оказалось не зря: Данил поступил туда, куда мечтал. При любой возможности он звонил родителям и с мальчишеским восторгом рассказывал, как они прыгают из вертолетов и самолетов с парашютом, ныряют с аквалангами, познают азы армейской жизни. Также он всё это время поддерживал связь и с будущей женой, которая после школы поступила на стоматолога в Кемерове.
— В 2019 году Данил окончил НВКУ и по распределению попал на Сахалин командиром разведвзвода. Летом он вернулся в отпуск в Кузбасс, женился на Кате и вместе с ней улетел обратно. Ей как врачу без проблем удалось найти там работу по специальности. Мы за них были очень рады, потому что место рядом с морем, природа красивая, сами несколько раз туда приезжали. Хоть и далеко, но виделись часто. Он с Катей и к нам успевал, и в Томск, и к друзьям в Новосибирск, — рассказывает мама Конышева.
Последний раз Данил навестил родственников в ноябре 2021 года, когда приехал к отцу на день рождения, затем снова вернулся на остров.
Останавливаться на достигнутом он не хотел и еще в апреле 2021 года подал документы в военную академию Генштаба ВС РФ. Почти год парня проверяли, тестировали, в том числе у психолога, беседовали с его женой, смотрели характеристики и образ жизни. По всем критериям он подошел, и ему отправили вызов на прохождение комиссии. Бумага пришла в часть за день до того, как он отправился на спецоперацию.
— От поступления он отказался, сказав: «Я пацанов готовил, мне потом им еще в глаза смотреть, я еду вместе с ними». Мы предлагали ему остаться, убеждали, что надо использовать шанс, поступить в академию. Он категорически не хотел с нами об этом говорить, — вспоминает Лариса Владимировна.
Мама Данила рассказывает, что до конца марта он оставался на Сахалине, а в последних числах месяца позвонил близким и сказал, что в пять утра вылетает на спецоперацию, где сначала вместе с сослуживцами пройдет боевое слаживание. После этого он еще несколько недель при первой возможности давал о себе знать, посылая сообщения.
Примерно через неделю звонок от сына застал Ларису Владимировну во время совещания в администрации округа. Она выбежала из кабинета и услышала его слова: «Мама, мы выдвигаемся. Все нормально!» До этого момента на ее работе никто не знал, что сын участвует в спецоперации, но все поняли, что что-то произошло.
Несколько дней семья практически не спала. И днем, и ночью все ждали вестей от Данила. Последний звонок от него пришел родителям поздно ночью, в завершение краткого разговора он встревоженным голосом сказал: «Катю не бросайте, поддержите».
Через пять дней после этого Ксения отмечала свой день рождения. Когда к ней приехали родители, она сразу поняла, что случилась беда. Оказалось, что за несколько часов до этого жене Данила позвонили из госпиталя и сказали, что он находится в тяжелом состоянии. Всем близким советовали срочно вылетать в Москву. Уже на следующее утро родители Конышева прибыли в медучреждение, всё это время не зная, что именно с ним случилось. До последнего они надеялись, что у парня ранение, но правда оказалась страшнее.
Вместе с другими военными молодой командир попал под мощный обстрел. Были и те, кто погиб на месте, но некоторые, получив ранения, сумели выжить, в их числе был и Данил. Взрывом ему перебило ноги, а пламя сожгло более 50% тела. Несмотря на страшные раны, он не терял сознание. Забинтовав раны, он по рации подал сигнал, что живой, попросил помощи, вместе с тем координируя действия своих ребят. Когда его нашли, он до последнего общался с сослуживцами. Более того, Конышев был в себе во время перелета до Москвы, где по прибытии в медцентр поговорил с врачом и дал ему телефон своей жены.
— Врач сказал, что у Данила невероятная сила духа. Он выжил и был в сознании при таких травмах, при которых не живут и умирают сразу. Все его ранения были несовместимы с жизнью, а он в полном сознании, — со слезами на глазах рассказывает женщина.
Когда психологи поговорили с близкими, объяснили им ситуацию и поняли, что те готовы к встрече с Данилом, их пустили в отделение реанимации. В дверях заведующий сказал матери, что ее сына ввели в медицинскую кому. Более чем одного человека за раз в палату сразу не пустили и перед этим еще раз спросили, готовы ли они войти. Естественно, родители хотели видеть сына в любом состоянии.
В больнице Данил пробыл месяц. Один раз его выводили из комы, проверяли, как работают органы, насколько эффективно лечение, затем снова вводили в сон. Поговорить с близкими он не мог, так как всё это время был на аппарате ИВЛ. О Даниле и его состоянии узнали власти региона и пообещали помочь всем, чем смогут. В госпитале на тот момент не было перфораторов кожи, с помощью которых делается пересадка поврежденных участков тела. В течение нескольких дней аппарат, а также кровати для пациентов с термическими травмами привезли в медучреждение, где начал образовываться ожоговый центр.
В начале мая врачи стали отмечать ухудшение состояния организма парня, у него изменился цикл кровообращения, нужные антибиотики подобрать не смогли, росла интоксикация, начали отказывать почки.
Несмотря на это, вся семья Данила верила, что тот выкарабкается, вернется к семье и покажет всем, что, несмотря на проблемы, от жизни можно получить максимум.
— В последний день, когда мы к нему пришли, я стояла, смотрела на него и начала петь колыбельную, которую он с детства ненавидел и каждый раз просил перестать, если слышал. Я просила его: «Карабкайся, живи!», хотела, чтобы он также попросил перестать петь. Слышала, как врачи позади меня начали плакать. Потом они взяли меня под руки и вывели. Вечером, когда мы снова его навещали, увидели, что показатели его приборов зашкаливают. Нас увели, а через
Хоронили Данила в родном Гурьевске, на погребение прибыли друзья, сослуживцы, родные и близкие, представители администрации города и области, о чем писала муниципальная газета. За проявленный героизм Конышева указом президента посмертно наградили орденом Мужества.
Родные, как и обещали сыну, не бросили его жену, по их словам, и речи о таком не могло быть, потому что они как были семьей, так и остались. Родители и сестра с крестницами Данила навещали ее на Сахалине, где заодно пообщались с выжившими сослуживцами Конышева. Они рассказывают, что до сих пор старшего лейтенанта с уважением в голосе вспоминают и его ровесники, и взрослые мужчины, отслужившие в части по контракту не один год.
— Военные говорили: «Мы так долго ждали такого командира — настоящего и справедливого». При нем восстановили и отремонтировали много техники в части, закупили инструменты и оборудование. Подразделение образцовым стало при нем, он даже медали получил во время дальневосточных учений, за умелые действия командира и сплоченную команду, — рассказывает Ксения.
Не так давно Ларисе Владимировне предложили руководить фондом «Защитники Отечества» в Кемеровской области в память о сыне и других погибших, а также для тех, кто вернется с СВО, кому нужны будут помощь и поддержка. Понимая горе других, она согласилась.
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