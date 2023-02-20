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Глава племзавода «Ирмень» стал депутатом новосибирского Заксобрания

Он занял место Александра Терепы

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О решении объявили сегодня на сессии Заксобрания

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Председатель ЗАО «Племзавод "Ирмень"» Олег Бугаков стал депутатом Законодательного собрания Новосибирской области. Об этом объявили на сессии сегодня, 20 февраля.

Олег Бугаков занял место Александра Терепы, который сложил полномочия из-за новой должности в Социальном фонде России.

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования с 1 января 2023 года объединили в Социальный фонд России. В Новосибирской области его отделение возглавил депутат Заксобрания от «Единой России» Александр Терепа. С 2010 года он возглавлял новосибирское отделение Пенсионного фонда, а до этого управлял Бердском.

Бугакова выдвинули по списку от «Единой России». Олег Бугаков — председатель ЗАО «Племзавод "Ирмень"», до этого завод долгое время возглавлял его отец Юрий Бугаков.

— С детских лет привык к работе «на земле». После вуза вернулся работать в родное село. Трудился по специальности — бригадиром во второй полеводческой бригаде. После 20 лет на этой должности работы назначен первым заместителем председателя ЗАО «Племзавод "Ирмень"». С января 2021 года возглавляет ЗАО «Племзавод "Ирмень"», — говорится об Олеге Бугакове на сайте племзавода.

Сегодня, 20 февраля, на сессии также должны в первом чтении рассмотреть законопроект об отмене выборов мэра Новосибирска. Обсуждение отмены выборов мэра в Заксобрании инициировала Общественная палата Новосибирской области. На своем заседании 26 января орган поддержал отмену прямых выборов. Вопрос обсуждали 20 минут — все участники высказали схожие мнения, а затем единогласно поддержали отмену. НГС побывал на заседании палаты — здесь можно почитать, как оно прошло. Против отмены выборов высказывались новосибирские политики.

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