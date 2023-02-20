Глава племзавода «Ирмень» стал депутатом новосибирского Заксобрания

Председатель ЗАО «Племзавод "Ирмень"» Олег Бугаков стал депутатом Законодательного собрания Новосибирской области. Об этом объявили на сессии сегодня,
Олег Бугаков занял место Александра Терепы, который сложил полномочия из-за новой должности в Социальном фонде России.
Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования с
Бугакова выдвинули по списку от «Единой России». Олег Бугаков — председатель ЗАО «Племзавод "Ирмень"», до этого завод долгое время возглавлял его отец Юрий Бугаков.
— С детских лет привык к работе «на земле». После вуза вернулся работать в родное село. Трудился по специальности — бригадиром во второй полеводческой бригаде. После 20 лет на этой должности работы назначен первым заместителем председателя ЗАО «Племзавод "Ирмень"». С января 2021 года возглавляет ЗАО «Племзавод "Ирмень"», — говорится об Олеге Бугакове на сайте племзавода.
Сегодня, 20 февраля, на сессии также должны в первом чтении рассмотреть законопроект об отмене выборов мэра Новосибирска. Обсуждение отмены выборов мэра в Заксобрании инициировала Общественная палата Новосибирской области. На своем заседании