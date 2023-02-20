Глава племзавода «Ирмень» стал депутатом новосибирского Заксобрания

Сегодня, 20 февраля, на сессии также должны в первом чтении рассмотреть законопроект об отмене выборов мэра Новосибирска. Обсуждение отмены выборов мэра в Заксобрании инициировала Общественная палата Новосибирской области. На своем заседании 26 января орган поддержал отмену прямых выборов. Вопрос обсуждали 20 минут — все участники высказали схожие мнения, а затем единогласно поддержали отмену. НГС побывал на заседании палаты — здесь можно почитать, как оно прошло. Против отмены выборов высказывались новосибирские политики.