Глава строительного комитета новосибирского Заксобрания сложил полномочия

С 1997 по 2010 год Терепа был мэром Бердска. В декабре 2010 года он досрочно покинул пост, сменив во главе отделения ПФР Ивана Мороза, ставшего спикером регионального Заксобрания. Александр Терепа же возглавил отделение ПФР в Новосибирске.

