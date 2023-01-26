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Глава строительного комитета новосибирского Заксобрания сложил полномочия

Такое решение он принял из-за перехода на новую должность

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До работы в ПФР Терепа 14 лет был мэром Бердска

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Депутат и глава строительного комитета Заксобрания от «Единой России» Александр Терепа сложил полномочия. Такое решение приняли сегодня, 26 января, на сессии.

Депутат сам написал заявление о досрочном прекращении полномочий из-за новой должности.

— Это должно было случиться, я премного всем благодарен за совместную работу, — сказал Терепа на сессии.

В начале года Терепа возглавил отделение Социального фонда России в Новосибирской области — это новое учреждение, которое объединило в себе Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования.

С 1997 по 2010 год Терепа был мэром Бердска. В декабре 2010 года он досрочно покинул пост, сменив во главе отделения ПФР Ивана Мороза, ставшего спикером регионального Заксобрания. Александр Терепа же возглавил отделение ПФР в Новосибирске.

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