Глава строительного комитета новосибирского Заксобрания сложил полномочия

Депутат и глава строительного комитета Заксобрания от «Единой России» Александр Терепа сложил полномочия. Такое решение приняли сегодня,
Депутат сам написал заявление о досрочном прекращении полномочий из-за новой должности.
— Это должно было случиться, я премного всем благодарен за совместную работу, — сказал Терепа на сессии.
В начале года Терепа возглавил отделение Социального фонда России в Новосибирской области — это новое учреждение, которое объединило в себе Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования.
С 1997 по 2010 год Терепа был мэром Бердска. В декабре 2010 года он досрочно покинул пост, сменив во главе отделения ПФР Ивана Мороза, ставшего спикером регионального Заксобрания. Александр Терепа же возглавил отделение ПФР в Новосибирске.