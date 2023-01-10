Социальный фонд в Новосибирской области возглавил бывший мэр Бердска

Пенсионный фонд России и Фонд социального страхования с 1 января 2023 года объединили в Социальный фонд России. В Новосибирской области его отделение возглавил депутат Заксобрания от «Единой России» Александр Терепа. С 2010 года он возглавлял новосибирское отделение Пенсионного фонда, а до этого управлял Бердском.
— Социальный фонд России, региональное отделение которого мне доверили возглавить, обеспечивает полную преемственность всех выплат, услуг и обязательств, которые были в компетенции Пенсионного фонда и Фонда социального страхования региона, — цитирует Терепу пресс-служба нового ведомства.
Он добавил, что с 1 января на 4,8% увеличились страховые пенсии. В целом на выплаты жителям региона СФР в 2023 году направит около 230 миллиардов.
— Получать услуги СФР граждане могут как дистанционно в электронном виде, так и в объединенных офисах клиентского обслуживания, которые работают в каждом районе города и области, — добавили в пресс-службе организации.
До работы в ПФР Терепа с 1997 по 2010 год был мэром Бердска. В декабре 2010 года он досрочно покинул пост, сменив во главе отделения ПФР Ивана Мороза, ставшего спикером регионального Заксобрания.