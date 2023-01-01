С новым МРОТом! 11 главных законов, с которых мы начинаем 2023 год

Сразу с 1 января в России изменились МРОТ и прожиточный минимум, повысились пенсии, появилось новое универсальное детское пособие, а для водителей сделали платными некоторые регистрационные действия. Обо всём этом и не только рассказываем в нашем традиционном обзоре нововведений месяца.
Объединение ПФР и ФСС
С 1 января Фонд социального страхования (ФСС) и Пенсионный фонд (ПФР) объединяются в новую структуру. Она называется Фонд пенсионного и социального страхования РФ, а преемником ПФР и ФСС станет Социальный фонд России (СФР).
Фонд пенсионного и социального страхования возьмет на себя все функции по работе с пенсионерами, выплату ежемесячных платежей и пособий. При этом нормативные акты ПФР и ФСС будут действовать до момента издания нового акта СФР в соответствующей сфере. Даты доставки пенсий и пособий не изменятся. Получить необходимые справки и выписки можно, как и раньше, через «Госуслуги» или в МФЦ.
Главной причиной закрытия Пенсионного фонда называли необходимость цифровизации данных. Дополнительным поводом для закрытия структуры стали высокие расходы на ее содержание.
Изменились МРОТ и прожиточный минимум
С 1 января в России увеличились минимальный размер оплаты труда (МРОТ) и прожиточный минимум. МРОТ увеличился на 6,3%, а прожиточный минимум — на 3,3%. Соответствующие законопроекты приняла Госдума. Федеральный показатель МРОТ установлен в размере
- на душу населения —
14 375рублей;
- для трудоспособных россиян —
15 669рублей;
- для пенсионеров —
12 363рубля;
- для детей —
13 944рубля.
Ранее мы подробно рассказывали, на что повлияют изменения ПМ и МРОТ.
Зарплаты должны подрасти
Повышение МРОТ на уровень инфляции обязывает работодателей повысить зарплату сотрудникам. Всё потому, что минимальный размер оплаты труда диктует работодателю — нельзя платить сотруднику на полной ставке меньше установленного уровня. Также его используют для расчета пособий для тех, кто в последние два года проработал суммарно меньше шести месяцев или получал меньше МРОТ. Это касается, к примеру, больничных и пособия по беременности и родам.
В первую очередь рост зарплаты ожидается у бюджетников. По данным Минфина, средний рост зарплат в 2023 году составит больше 8%, и именно на такую прибавку могут рассчитывать бюджетники. Подробнее о том, как изменятся зарплаты россиян в 2023 году, мы рассказывали в отдельном материале.
Изменились и правила выплаты отпускных — теперь работодатель должен перечислить их за два дня до отпуска и даже после завершения отпуска. Раньше отпускные выплачивали как минимум за три рабочих дня до начала отпуска. Если зарплату платят через кассу, то отпускные работник получит после выхода из отпуска. В случае если зарплата приходит на банковскую карту, то полагающуюся выплату бухгалтерия компании-работодателя должна перевести не позднее двух рабочих дней, следующих за днем подачи заявления на отпуск.
Отмена скидки 30% на госпошлины
С 1 января скидка в размере 30% при оплате госпошлин через портал «Госуслуги» больше не работает. Продление скидки также не планируется, так как она не предусмотрена в бюджете на 2023 год и вообще, как оказалось, была временной.
— Доходная часть проекта федерального бюджета на 2023–2025 годы сверстана с учетом отмены этой скидки, — заявляли ранее в Минфине.
Сам инструмент был запущен 1 января 2017 года. Для удобства пользователей итоговая сумма с учетом скидки рассчитывалась автоматически — нужно было лишь ввести данные банковской карты. Изначально предполагалось, что 30-процентная скидка будет действовать до начала 2019 года, но по решению властей этот период продлили до 1 января 2021 года, а в конце 2020 года — до 1 января 2023 года.
Пенсии проиндексированы
Повышение коснулось и пенсий — на период с 2023 по 2025 год Минтруд разработал новые параметры индексации страховой пенсии. В среднем ежегодно она будет повышаться на 6,8%. Согласно плановой индексации, в 2023 году минимальный размер пенсии увеличится до
Кроме знакомого всем понятия стажа, при расчете и назначении пенсии в России применяются индивидуальные пенсионные коэффициенты, которые человек копит всю свою жизнь. Эти баллы вряд ли позволят раньше выйти на заслуженный отдых, но чем больше их будет, тем достойнее будут пенсионные выплаты. В отдельном материале мы рассказывали о том, откуда берутся пенсионные баллы, у кого их можно приобрести и зачем это вообще нужно.
Новое универсальное пособие на детей
С 1 января появляется универсальное пособие для малоимущих семей с детьми, которое объединяет все существующие меры поддержки родителей и беременных женщин с низким уровнем дохода. Чтобы получить новый вид соцподдержки, нужно обратиться с заявлением в Социальный фонд России. Выплаты по универсальному пособию предоставляются семьям с детьми до 17 лет, чей уровень дохода ниже прожиточного минимума, а также нуждающимся беременным женщинам, вставшим на учет в женской консультации на ранних сроках.
Универсальное пособие включает в себя следующие меры социальной помощи:
- пособия беременным женщинам;
- пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих родителей;
- выплаты на первого ребенка до трех лет, которые предоставляются из бюджета во всех регионах;
- выплаты на третьего ребенка до трех лет из бюджета, которые есть только в 78 регионах и предоставляются по разным правилам;
- пособия на детей от трех до восьми лет, которые выплачиваются органами социальной защиты;
- пособия на детей от восьми до семнадцати лет, которые выплачиваются Пенсионным фондом России (ПФР).
Мы подробно рассказывали о новом универсальном пособии в отдельном материале.
Единый налоговый платеж и изменения в НДФЛ
С 1 января физические и юридические лица в России должны оплачивать налоги, страховые взносы и сборы единым налоговым платежом. Налоговая инспекция сама будет распределять поступившие деньги в счет исполнения налоговой обязанности.
Кроме того, для физических лиц установлен новый срок уплаты НДФЛ: перечислить деньги нужно до 28 числа текущего месяца. При этом расчетный период, за который будет рассчитываться и перечисляться налог, сдвинулся: вместо календарного месяца установлены периоды с 23-го числа прошлого месяца по 22-е число текущего.
Изменения для водителей
С 1 января водителям нужно будет платить госпошлину за регистрационные действия, которые раньше были бесплатными. Вот сколько нужно будет платить:
- 1000 рублей — за выдачу разрешения на внесение изменений в конструкцию транспортного средства в эксплуатации;
- 1500 рублей — за выдачу свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов;
- 1000 рублей — за продление срока действия свидетельства о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов.
Кроме того, с 800 до 1500 рублей увеличена пошлина за выдачу свидетельства о безопасности транспортного средства с измененной конструкцией. А долги по штрафам ГИБДД и другим задолженностям теперь будут списываться непосредственно с банковских карт и счетов граждан без оформления бумажных документов.
Защита от мошенничества с квартирами
Собственники могут бесплатно получить информацию о том, кто зарегистрирован в их квартире — причем разрешение третьих лиц требовать при этом больше не придется. Собственникам будут предоставлять персональные данные жильцов: Ф. И. О., дату и место рождения, дату постановки на регистрационный учет, а по иностранным гражданам — дополнительно информация о гражданстве и сроке регистрации.
Эти поправки понадобились в связи с тем, что органы МВД (которые ведут сейчас регистрационный учет граждан по месту жительства и пребывания) отказывались предоставлять собственникам информацию о зарегистрированных жильцах без их согласия (поскольку этого требует закон о защите персональных данных № 152-ФЗ). А как собственник мог получить такое согласие, не зная, кто вообще числится на регистрационном учете, МВД не разъясняло.
Новый закон позволит собственникам быстрее получать эту информацию. Также он защитит их права, например, при наследовании жилого помещения, позволит избежать споров о вселении или выселении и мошенничества в этих вопросах.
Бесплатные места в стационарах для родителей детей-инвалидов
Родителям детей-инвалидов при госпитализации ребенка выделят бесплатное спальное место и питание в стационаре. По общему правилу родители могут бесплатно находиться в стационаре с ребенком до четырех лет, а с более старшими детьми — при наличии медицинских показаний.
— Зачастую ребенку необходимо длительное лечение в больницах райцентров или крупных городов, а у его мамы и папы нет средств, чтобы быть рядом. Детям с ограниченными возможностями здоровья в такой ситуации особенно нужна поддержка и помощь близких, — отмечал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Председатель Госдумы также напомнил, что родителям в настоящее время разрешено бесплатное пребывание в больницах с детьми до четырех лет и по медицинским показаниям с более старшими. Кроме того, родственники имеют право находиться со своим близким в реанимации (это касается пациентов всех возрастов).
Помощь в трудоустройстве
Россиянам, которые ищут работу, но при этом не зарегистрированы в качестве безработных, смогут помогать в переезде и переселении в другой регион для трудоустройства. Раньше такая услуга была доступна только тем, кто регистрировался как безработный официально.
Кроме того, в Госдуме уточнили, что с января упрощается согласование программ поддержки работодателей, привлекающих сотрудников из других регионов.