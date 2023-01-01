С новым МРОТом! 11 главных законов, с которых мы начинаем 2023 год

В первую очередь рост зарплаты ожидается у бюджетников. По данным Минфина, средний рост зарплат в 2023 году составит больше 8%, и именно на такую прибавку могут рассчитывать бюджетники. Подробнее о том, как изменятся зарплаты россиян в 2023 году, мы рассказывали в отдельном материале.



Изменились и правила выплаты отпускных — теперь работодатель должен перечислить их за два дня до отпуска и даже после завершения отпуска. Раньше отпускные выплачивали как минимум за три рабочих дня до начала отпуска. Если зарплату платят через кассу, то отпускные работник получит после выхода из отпуска. В случае если зарплата приходит на банковскую карту, то полагающуюся выплату бухгалтерия компании-работодателя должна перевести не позднее двух рабочих дней, следующих за днем подачи заявления на отпуск.