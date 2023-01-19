Ты знаешь, кто у нее папа? Чем занимаются дети губернатора, мэра и сенатора и сколько зарабатывают

Представителям власти часто нельзя заниматься бизнесом, чтобы не возникал конфликт интересов. Этот запрет, впрочем, не распространяется на их близких. НГС решил посмотреть, чем владеют дети крупнейших новосибирских чиновников, включая мэра и губернатора.
Губернатор
О семье губернатора Андрея Травникова известно немного. В интервью 2018 года государственному каналу ОТС он рассказывал, что у него двое детей — Дмитрий и Дарья. Дмитрию в 2018 году было 15 лет, Дарья уже училась в вузе в Санкт-Петербурге. По данным «Контур.Фокуса», у них нет бизнеса.
Дарья Травникова активно ведет страницу в Instagram (cоциальная сеть запрещена в России. Meta признана экстремистской организацией) — делится моментами из путешествий и повседневной жизни. Например, 22 сентября она выложила фотографию с Мальдив. В геолокации указан 5-звездочный отель Royal Island Resort & Spa.
В 2019 году, например, девушка делилась фотографиями из путешествия по Германии: пейзажами немецкого лыжного курорта Гармиш-Партенкирхен и Мюнхена.
Вице-губернатор
Сын вице-губернатора Владимира Знаткова, Евгений, имеет доли в нескольких компаниях. Например, он владеет 50% в ООО «Ардинал», которая специализируется на оптовой торговле. Также у него есть доли в компаниях, сдающих в аренду недвижимость: ООО «Астра-Н», ООО «Березка-М700», ООО «Зима», ООО «Эдельвейс» и ООО «Валекс». В части компаний у Знаткова есть партнеры — Владимир и Артем Владимирович Каширины.
«Березка-М700» образована в 2013 году путем выделения из ООО «Ежик-М700». 100% «Ежика-М700» принадлежат Владимиру Каширину. По документам мэрии, «Ежик-М700» приватизировал муниципальную площадь по всё тому же адресу: Фрунзе, 3, заплатив за 114,5 кв. м более 4,25 миллиона рублей.
«Ежик-М700» — собственник бизнес-центра на Некрасова, 42. В начале января 2020 года в здании получил травму маленький мальчик, из-за этого компанию проверяла прокуратура.
Кроме того, за Евгением Знатковым числилось 33% ООО «Лифтстрой Сервис». Такая же доля в этой компании — у сына бывшего вице-губернатора и депутата Заксобрания Владимира Анисимова, Дениса. В мае 2022 года фирму ликвидировали.
Еще одна сфера бизнеса, которая интересует Евгения, — складирование и хранение. Он владеет половиной ООО «Траектория поставки».
Общий баланс активов Евгения Знаткова на конец 2021 года — 46 миллионов, выручка всех компаний — 15 миллионов, чистая прибыль — 533 тысячи. Было у него и 2 госконтракта: Знатков сдавал в аренду помещение для Управления фельдъегерской службы по СФО за 675 тысяч и 960 тысяч. Обе закупки были у единственного поставщика.
Вице-спикер Заксобрания
В январе 2021 года в центр скандала попал сын вице-спикера Заксобрания новосибирской области Андрея Панферова, Евгений. Мужчина занимал должность начальника управления ГО и ЧС администрации Норильска. В январе 2021 года Евгения задержали по делу о сходе лавины в Талнахе.
Поздно вечером 8 января 2021 года лавина сошла на туристические строения в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная». Погибли 45-летний мужчина, его 38-летняя супруга и их полуторагодовалый ребенок. Еще одного сына, которому 14 лет, госпитализировали с тяжелыми травмами.
По версии следствия, к трагедии привело попустительство чиновника: 30 декабря он получил прогноз о возможном сходе лавин в горных районах города в период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года, но в оперативную сводку управления эти данные не включил.
Панферова обвиняют по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»). Уголовное дело поступило в суд Красноярского края 28 января 2022 года. Последнее сообщение о процессе на сайте суда — от апреля 2022-го: там указано, что суд рассматривает дело. Евгений Панферов после трагедии в Талнахе занял пост в другом муниципальном учреждении — в августе 2021 года он стал директором городского дворца спорта «Арктика» в Норильске.
По данным «Контур.Фокуса», Евгений Панферов некоторое время был собственником частной охранной организации «Кодекс». Директором компании до него был экс-начальник отдела МВД по Коченевскому району Новосибирской области Андрей Каминский.
Выручка Евгения Панферова как физлица за 2021 год, по данным «Контур.Фокуса», составила 2,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 30 тысяч рублей, баланс — 315 тысяч рублей.
Мэр
У мэра Новосибирска Анатолия Локтя двое взрослых детей, и оба они ведут бизнес. Так, дочь мэра Мария Локоть с 2015 года имеет статус индивидуального предпринимателя. Она занимается производством одежды. У страницы ее бренда Dress me 48 тысяч подписчиков во «ВКонтакте». Цена на джемпер в магазине варьируется от 4700 рублей до 6500 рублей, майки стоят около 2400 рублей, жакеты — 10 000 рублей.
Мария Локоть зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, поэтому посмотреть ее доходы за год нельзя.
У сына мэра, Богдана Локтя, карьера складывается менее удачно. Известно, что с 2006-го по 2008 годы он работал менеджером в разных компаниях, затем был региональным представителем «Диэлектрических кабельных систем». В 2012 году Богдан Локоть возглавил ООО «Завод Молния Новосибирск». Компания была ликвидирована в январе 2016 года. Она занималась поставками осветительной и электротехнической продукции.
В 2015 году он руководил ООО «СПС» (торговля оптовая неспециализированная), которое когда-то частично принадлежало крупной российской IT-компании «1°С». После ухода Богдана Локтя из компании «СПС» ее возглавил бывший начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Евгений Ваулин.
«Завод Молния Новосибирск», возглавляемый Богданом Локтем, участвовал в конкурсе Новосибирского метрополитена на поставку светильников на сумму 1,8 млн рублей, но не победил. Это было в 2013 году, когда Анатолий Локоть еще работал депутатом Госдумы.
В 2017 году Локоть-младший числился одним из сотрудников продуктового рынка «Агропарк», который должен был составить конкуренцию Хилокскому рынку. Сам Богдан Локоть пояснял тогда НГС, что является консультантом проекта.
В 2019 году Богдан Локоть учредил компанию «ИПФ-Сети» с основным видом деятельности — «передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям». Сейчас компания ликвидирована.
В декабре 2022-го сын мэра начал новый бизнес — он зарегистрировал ООО «Научно-производственная компания Санорум-Восток».
К концу 2021 года общий баланс активов Богдана Локтя — 457 тысяч рублей, выручка — 568 тысяч рублей, чистая прибыль — 7 тысяч рублей.
Сенатор
Сын сенатора от Новосибирской области Александра Карелина, Денис, имеет доли в нескольких вполне успешных бизнесах. Так, ему принадлежат 20% строительной компании «Вира Групп». Ей же принадлежит «Вира Строй» — лидер по вводу жилья на территории Новосибирска в 2022 году.
ООО СК «ВИРА-Строй» принадлежало бывшему вице-губернатору Новосибирской области Сергею Аксененко и его сыну, депутату Заксобрания Александру Аксененко. Он вышел из учредителей после избрания в Госдуму от «Справедливой России». Тогда же из учредителей вышел его отец, свидетельствуют данные сервиса «Контур.Фокус». В то же время среди совладельцев остается Анна Аксененко.
Кроме того, долю в компании имеют депутат Горсовета из фракции «Единая Россия» Александр Геннадьевич Савельев и Павел Геннадьевич Савельев. Эти же люди числятся и в учредителях ООО «Платформа», которое занимается арендой недвижимости, и ООО «Основа» (аренда автомобилей и лизинг).
Кроме строительного бизнеса, у сына новосибирского сенатора есть и ресторан — ему принадлежит 75% «ГудманСиб», зарегистрированного на Советской, 5. Это стейк-хаус московской сети GOODMAN. По данным 2ГИС, средний чек в заведении — 3500 рублей.
У Дениса Карелина также есть доля в «Техинвесте» (IT-технологии), 50% управляющей компании «Центр Коммунального Хозяйства», 50% в компании, которая производит цветные мемориальные памятники «НОВА-УФ». Еще 25% — в компании «Астон», которая занимается производством матрасов и мебели.
Общий баланс фирм Дениса Карелина к концу 2021 года — 2,2 миллиарда рублей, выручка — 1,7 миллиарда, чистая прибыль — 284 миллиона.
Средний сын Карелина, Иван, имеет меньше компаний. Ему принадлежит 100% сети спортклубов «Будь сильным». Один из них располагается в доме Rich House на Коммунистической, 34, второй — в Бердске. Клуб специализируется на греко-римской борьбе и функциональном многоборье, стоимость абонемента — от 2700 рублей в месяц. Кроме того, клуб выпускает свою линию спортивной одежды.
У Ивана Карелина есть 25% в «Менора-Мед», компания зарегистрирована в Москве и занимается продажей лекарств.
Судя по «Контур.Фокусу», Иван тоже пробовал себя в ресторанном бизнесе, ему принадлежала доля в «Фэт-Премиум» ресторатора Яна Скопина.
Баланс активов компаний Ивана Карелина на конец 2021 года составил 24 миллиона, выручка — 61 миллион, чистая прибыль — 707 тысяч рублей.
У 23-летней дочери Александра Карелина нет компаний. Судя по ее странице в Instagram (cоциальная сеть запрещена в России. Meta признана экстремистской организацией), Василиса живет в Москве и окончила МГИМО. Она делится фотографиями путешествий по Абхазии, Сочи, Алтаю. В профиле можно увидеть и кадры со старшим братом Иваном, фото из театров и с разных мероприятий. Кстати, в 2018 году девушка попала на Бал дебютанток журнала Tatler, который прошел в Москве в Колонном зале Дома Союзов.
*Cоциальная сеть запрещена в России. Meta признана экстремистской организацией.