Ты знаешь, кто у нее папа? Чем занимаются дети губернатора, мэра и сенатора и сколько зарабатывают

«Березка-М700» образована в 2013 году путем выделения из ООО «Ежик-М700». 100% «Ежика-М700» принадлежат Владимиру Каширину. По документам мэрии, «Ежик-М700» приватизировал муниципальную площадь по всё тому же адресу: Фрунзе, 3, заплатив за 114,5 кв. м более 4,25 миллиона рублей.



«Ежик-М700» — собственник бизнес-центра на Некрасова, 42. В начале января 2020 года в здании получил травму маленький мальчик, из-за этого компанию проверяла прокуратура.