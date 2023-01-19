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Ты знаешь, кто у нее папа? Чем занимаются дети губернатора, мэра и сенатора и сколько зарабатывают

У некоторых есть несколько успешных бизнесов, а кто-то только ищет себя

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Слева направо: Иван Карелин, Богдан Локоть, Василиса Карелина

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Представителям власти часто нельзя заниматься бизнесом, чтобы не возникал конфликт интересов. Этот запрет, впрочем, не распространяется на их близких. НГС решил посмотреть, чем владеют дети крупнейших новосибирских чиновников, включая мэра и губернатора.

Губернатор

О семье губернатора Андрея Травникова известно немного. В интервью 2018 года государственному каналу ОТС он рассказывал, что у него двое детей — Дмитрий и Дарья. Дмитрию в 2018 году было 15 лет, Дарья уже училась в вузе в Санкт-Петербурге. По данным «Контур.Фокуса», у них нет бизнеса.

Дарья Травникова активно ведет страницу в Instagram (cоциальная сеть запрещена в России. Meta признана экстремистской организацией) — делится моментами из путешествий и повседневной жизни. Например, 22 сентября она выложила фотографию с Мальдив. В геолокации указан 5-звездочный отель Royal Island Resort & Spa.

Дарья Травникова на Мальдивах

Дарья Травникова на Мальдивах

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В 2019 году, например, девушка делилась фотографиями из путешествия по Германии: пейзажами немецкого лыжного курорта Гармиш-Партенкирхен и Мюнхена.

Вице-губернатор

Сын вице-губернатора Владимира Знаткова, Евгений, имеет доли в нескольких компаниях. Например, он владеет 50% в ООО «Ардинал», которая специализируется на оптовой торговле. Также у него есть доли в компаниях, сдающих в аренду недвижимость: ООО «Астра-Н», ООО «Березка-М700», ООО «Зима», ООО «Эдельвейс» и ООО «Валекс». В части компаний у Знаткова есть партнеры — Владимир и Артем Владимирович Каширины.

«Березка-М700» образована в 2013 году путем выделения из ООО «Ежик-М700». 100% «Ежика-М700» принадлежат Владимиру Каширину. По документам мэрии, «Ежик-М700» приватизировал муниципальную площадь по всё тому же адресу: Фрунзе, 3, заплатив за 114,5 кв. м более 4,25 миллиона рублей.

«Ежик-М700» — собственник бизнес-центра на Некрасова, 42. В начале января 2020 года в здании получил травму маленький мальчик, из-за этого компанию проверяла прокуратура.

Кроме того, за Евгением Знатковым числилось 33% ООО «Лифтстрой Сервис». Такая же доля в этой компании — у сына бывшего вице-губернатора и депутата Заксобрания Владимира Анисимова, Дениса. В мае 2022 года фирму ликвидировали.

Еще одна сфера бизнеса, которая интересует Евгения, — складирование и хранение. Он владеет половиной ООО «Траектория поставки».

Общий баланс активов Евгения Знаткова на конец 2021 года — 46 миллионов, выручка всех компаний — 15 миллионов, чистая прибыль — 533 тысячи. Было у него и 2 госконтракта: Знатков сдавал в аренду помещение для Управления фельдъегерской службы по СФО за 675 тысяч и 960 тысяч. Обе закупки были у единственного поставщика.

Вице-спикер Заксобрания

В январе 2021 года в центр скандала попал сын вице-спикера Заксобрания новосибирской области Андрея Панферова, Евгений. Мужчина занимал должность начальника управления ГО и ЧС администрации Норильска. В январе 2021 года Евгения задержали по делу о сходе лавины в Талнахе.

Поздно вечером 8 января 2021 года лавина сошла на туристические строения в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная». Погибли 45-летний мужчина, его 38-летняя супруга и их полуторагодовалый ребенок. Еще одного сына, которому 14 лет, госпитализировали с тяжелыми травмами.

По версии следствия, к трагедии привело попустительство чиновника: 30 декабря он получил прогноз о возможном сходе лавин в горных районах города в период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года, но в оперативную сводку управления эти данные не включил.

Панферова обвиняют по ч. 3 ст. 293 УК РФ («Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц»). Уголовное дело поступило в суд Красноярского края 28 января 2022 года. Последнее сообщение о процессе на сайте суда — от апреля 2022-го: там указано, что суд рассматривает дело. Евгений Панферов после трагедии в Талнахе занял пост в другом муниципальном учреждении — в августе 2021 года он стал директором городского дворца спорта «Арктика» в Норильске.

По данным «Контур.Фокуса», Евгений Панферов некоторое время был собственником частной охранной организации «Кодекс». Директором компании до него был экс-начальник отдела МВД по Коченевскому району Новосибирской области Андрей Каминский.

Выручка Евгения Панферова как физлица за 2021 год, по данным «Контур.Фокуса», составила 2,4 миллиона рублей, чистая прибыль — 30 тысяч рублей, баланс — 315 тысяч рублей.

После схода лавины в Толнахе погибли двое взрослых и маленький ребенок

После схода лавины в Толнахе погибли двое взрослых и маленький ребенок

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Мэр


У мэра Новосибирска Анатолия Локтя двое взрослых детей, и оба они ведут бизнес. Так, дочь мэра Мария Локоть с 2015 года имеет статус индивидуального предпринимателя. Она занимается производством одежды. У страницы ее бренда Dress me 48 тысяч подписчиков во «ВКонтакте». Цена на джемпер в магазине варьируется от 4700 рублей до 6500 рублей, майки стоят около 2400 рублей, жакеты — 10 000 рублей.

Мария Локоть зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, поэтому посмотреть ее доходы за год нельзя.

Ассортимент бренда Dress me

Ассортимент бренда Dress me

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У сына мэра, Богдана Локтя, карьера складывается менее удачно. Известно, что с 2006-го по 2008 годы он работал менеджером в разных компаниях, затем был региональным представителем «Диэлектрических кабельных систем». В 2012 году Богдан Локоть возглавил ООО «Завод Молния Новосибирск». Компания была ликвидирована в январе 2016 года. Она занималась поставками осветительной и электротехнической продукции.

В 2015 году он руководил ООО «СПС» (торговля оптовая неспециализированная), которое когда-то частично принадлежало крупной российской IT-компании «1°С». После ухода Богдана Локтя из компании «СПС» ее возглавил бывший начальник управления потребительского рынка мэрии Новосибирска Евгений Ваулин.

«Завод Молния Новосибирск», возглавляемый Богданом Локтем, участвовал в конкурсе Новосибирского метрополитена на поставку светильников на сумму 1,8 млн рублей, но не победил. Это было в 2013 году, когда Анатолий Локоть еще работал депутатом Госдумы.

В 2017 году Локоть-младший числился одним из сотрудников продуктового рынка «Агропарк», который должен был составить конкуренцию Хилокскому рынку. Сам Богдан Локоть пояснял тогда НГС, что является консультантом проекта.

В 2019 году Богдан Локоть учредил компанию «ИПФ-Сети» с основным видом деятельности — «передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям». Сейчас компания ликвидирована.

В декабре 2022-го сын мэра начал новый бизнес — он зарегистрировал ООО «Научно-производственная компания Санорум-Восток».

К концу 2021 года общий баланс активов Богдана Локтя — 457 тысяч рублей, выручка — 568 тысяч рублей, чистая прибыль — 7 тысяч рублей.

Сенатор

Сын сенатора от Новосибирской области Александра Карелина, Денис, имеет доли в нескольких вполне успешных бизнесах. Так, ему принадлежат 20% строительной компании «Вира Групп». Ей же принадлежит «Вира Строй» — лидер по вводу жилья на территории Новосибирска в 2022 году.

ООО СК «ВИРА-Строй» принадлежало бывшему вице-губернатору Новосибирской области Сергею Аксененко и его сыну, депутату Заксобрания Александру Аксененко. Он вышел из учредителей после избрания в Госдуму от «Справедливой России». Тогда же из учредителей вышел его отец, свидетельствуют данные сервиса «Контур.Фокус». В то же время среди совладельцев остается Анна Аксененко.

Кроме того, долю в компании имеют депутат Горсовета из фракции «Единая Россия» Александр Геннадьевич Савельев и Павел Геннадьевич Савельев. Эти же люди числятся и в учредителях ООО «Платформа», которое занимается арендой недвижимости, и ООО «Основа» (аренда автомобилей и лизинг).

Кроме строительного бизнеса, у сына новосибирского сенатора есть и ресторан — ему принадлежит 75% «ГудманСиб», зарегистрированного на Советской, 5. Это стейк-хаус московской сети GOODMAN. По данным 2ГИС, средний чек в заведении — 3500 рублей.

Стейк-хаус «Гудман» расположен на Советской, 5

Стейк-хаус «Гудман» расположен на Советской, 5

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У Дениса Карелина также есть доля в «Техинвесте» (IT-технологии), 50% управляющей компании «Центр Коммунального Хозяйства», 50% в компании, которая производит цветные мемориальные памятники «НОВА-УФ». Еще 25% — в компании «Астон», которая занимается производством матрасов и мебели.

Общий баланс фирм Дениса Карелина к концу 2021 года — 2,2 миллиарда рублей, выручка — 1,7 миллиарда, чистая прибыль — 284 миллиона.

Средний сын Карелина, Иван, имеет меньше компаний. Ему принадлежит 100% сети спортклубов «Будь сильным». Один из них располагается в доме Rich House на Коммунистической, 34, второй — в Бердске. Клуб специализируется на греко-римской борьбе и функциональном многоборье, стоимость абонемента — от 2700 рублей в месяц. Кроме того, клуб выпускает свою линию спортивной одежды.

У Ивана Карелина есть 25% в «Менора-Мед», компания зарегистрирована в Москве и занимается продажей лекарств.

Судя по «Контур.Фокусу», Иван тоже пробовал себя в ресторанном бизнесе, ему принадлежала доля в «Фэт-Премиум» ресторатора Яна Скопина.

Баланс активов компаний Ивана Карелина на конец 2021 года составил 24 миллиона, выручка — 61 миллион, чистая прибыль — 707 тысяч рублей.

Дмитрий Асанцев и Анатолий Локоть (двое справа) на открытии «Будь сильным»

Дмитрий Асанцев и Анатолий Локоть (двое справа) на открытии «Будь сильным»

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У 23-летней дочери Александра Карелина нет компаний. Судя по ее странице в Instagram (cоциальная сеть запрещена в России. Meta признана экстремистской организацией), Василиса живет в Москве и окончила МГИМО. Она делится фотографиями путешествий по Абхазии, Сочи, Алтаю. В профиле можно увидеть и кадры со старшим братом Иваном, фото из театров и с разных мероприятий. Кстати, в 2018 году девушка попала на Бал дебютанток журнала Tatler, который прошел в Москве в Колонном зале Дома Союзов.

*Cоциальная сеть запрещена в России. Meta признана экстремистской организацией.

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