Новосибирского экс-депутата арестовали из-за гибели людей под лавиной в Норильске

Евгения Панфёрова отправили под домашний арест за халатность
В Норильске отправили под домашний арест начальника управления ГО и ЧС администрации города — по информации СМИ, эту должность занимает бывший депутат горсовета Новосибирска Евгений Панфёров.
В сообщении СК РФ по Красноярскому краю указано, что чиновника арестовали в ходе расследования гибели 3 человек под лавиной в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в районе Талнах в Норильске. По версии следствия, к трагедии привело попустительство чиновника: 30 декабря он получил прогноз о возможном сходе лавин в горных районах города в период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года, но в оперативную сводку управления эти данные не включил.
«Таким образом население, глава администрации города Норильска и ее структурные подразделения, а также иные органы и учреждения не были предупреждены о лавинной опасности и, соответственно, не провели превентивные мероприятия, в том числе в районе лыжного комплекса "Гора Отдельная". В результате 8 января 2021 года около 23 часов под сошедшей с горы лавиной погибли 3 человека, 14-летний подросток был госпитализирован с тяжелыми травмами», — говорится в сообщении СК.
В нем не указано имя чиновника, но, по данным «Тайги.инфо», должность занимает бывший депутат горсовета Новосибирска Евгений Панфёров. Он, в частности, указан в этой должности на сайте администрации Норильска и комментировал трагедию, произошедшую 8 января.
Евгений Панфёров входил в совет депутатов Новосибирска до 2020 года. В 2019 году Владимир Путин отметил депутата медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. На тот момент в документах он был отмечен как специалист по связям с общественностью Новосибирской областной организации «Российский союз ветеранов Афганистана».
В Новосибирске в прошлом году было несколько громких арестов — в том числе и чиновников. Мы собрали их в один материал.