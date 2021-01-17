Новосибирского экс-депутата арестовали из-за гибели людей под лавиной в Норильске

В Норильске отправили под домашний арест начальника управления ГО и ЧС администрации города — по информации СМИ, эту должность занимает бывший депутат горсовета Новосибирска Евгений Панфёров.



В сообщении СК РФ по Красноярскому краю указано, что чиновника арестовали в ходе расследования гибели 3 человек под лавиной в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в районе Талнах в Норильске. По версии следствия, к трагедии привело попустительство чиновника: 30 декабря он получил прогноз о возможном сходе лавин в горных районах города в период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года, но в оперативную сводку управления эти данные не включил.

