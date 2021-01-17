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Новосибирского экс-депутата арестовали из-за гибели людей под лавиной в Норильске

Новосибирец возглавляет управление ГО и ЧС в администрации Норильска

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Евгений Панфёров (слева) был депутатом совета депутатов Новосибирска до нового созыва

Евгений Панфёров (слева) был депутатом совета депутатов Новосибирска до нового созыва

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Евгения Панфёрова отправили под домашний арест за халатность

В Норильске отправили под домашний арест начальника управления ГО и ЧС администрации города — по информации СМИ, эту должность занимает бывший депутат горсовета Новосибирска Евгений Панфёров.

В сообщении СК РФ по Красноярскому краю указано, что чиновника арестовали в ходе расследования гибели 3 человек под лавиной в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» в районе Талнах в Норильске. По версии следствия, к трагедии привело попустительство чиновника: 30 декабря он получил прогноз о возможном сходе лавин в горных районах города в период с 31 декабря 2020 года по 11 января 2021 года, но в оперативную сводку управления эти данные не включил.

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«Таким образом население, глава администрации города Норильска и ее структурные подразделения, а также иные органы и учреждения не были предупреждены о лавинной опасности и, соответственно, не провели превентивные мероприятия, в том числе в районе лыжного комплекса "Гора Отдельная". В результате 8 января 2021 года около 23 часов под сошедшей с горы лавиной погибли 3 человека, 14-летний подросток был госпитализирован с тяжелыми травмами», — говорится в сообщении СК.

В нем не указано имя чиновника, но, по данным «Тайги.инфо», должность занимает бывший депутат горсовета Новосибирска Евгений Панфёров. Он, в частности, указан в этой должности на сайте администрации Норильска и комментировал трагедию, произошедшую 8 января.

Евгений Панфёров входил в совет депутатов Новосибирска до 2020 года. В 2019 году Владимир Путин отметил депутата медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. На тот момент в документах он был отмечен как специалист по связям с общественностью Новосибирской областной организации «Российский союз ветеранов Афганистана».

В Новосибирске в прошлом году было несколько громких арестов — в том числе и чиновников. Мы собрали их в один материал.

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Совет депутатов Новосибирскадомашний арест
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