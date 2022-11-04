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Спецоперация на Украине

Путин рассказал, сколько человек мобилизовали в России. И это больше 300 тысяч

Боевые задачи выполняют уже 49 тысяч призванных

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Недавно Путин объявил о завершении частичной мобилизации

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Сегодня, 4 ноября, Владимир Путин рассказал, сколько человек мобилизовано в России.

По словам президента, всего в рамках частичной мобилизации призвано уже 318 тысяч человек. Из них 49 тысяч уже выполняют боевые задачи.

— У нас уже 318 тысяч [мобилизованных]. Почему 318 тысяч? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается, — передает ТАСС пояснения президента.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу называл другую цифру: на селекторном совещании 1 ноября он сказал, что 87 тысяч человек направлены в районы боевых действий. Также сообщалось, что из рядов мобилизованных начали возвращать многодетных отцов.

Минобороны сообщало, что прекращает выдавать повестки по мобилизации. При этом официальный указ о ее завершении, по мнению Кремля, не нужен.

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