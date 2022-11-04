Путин рассказал, сколько человек мобилизовали в России. И это больше 300 тысяч

Сегодня, 4 ноября, Владимир Путин рассказал, сколько человек мобилизовано в России.



По словам президента, всего в рамках частичной мобилизации призвано уже 318 тысяч человек. Из них 49 тысяч уже выполняют боевые задачи.

— У нас уже 318 тысяч [мобилизованных]. Почему 318 тысяч? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается, — передает ТАСС пояснения президента.