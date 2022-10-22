Минюст признал иноагентом вдову сибирского олигарха Катерину Босов*

Минюст России признал иноагентом вдову миллиардера и бывшего председателя совета директоров Группы «Сибантрацит» Дмитрия Босова — Катерину Босов. Девушку внесли в список физлиц-иноагентов.

Сообщение об этом появилось на сайте Минюста вчера, 21 октября. По мнению министерства, Катерина Босов получала деньги с Украины и вела политическую деятельность.

Кроме нее вчера в реестр физлиц-иноагентов внесли политика Илью Пономарева, режиссера Александра Роднянского и журналиста Александра Плющева.