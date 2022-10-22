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Минюст признал иноагентом вдову сибирского олигарха Катерину Босов*

Это случилось после того, как она заявила об убийстве мужа в интервью

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Дмитрий и Катерина Босовы

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Минюст России признал иноагентом вдову миллиардера и бывшего председателя совета директоров Группы «Сибантрацит» Дмитрия Босова — Катерину Босов. Девушку внесли в список физлиц-иноагентов.

Сообщение об этом появилось на сайте Минюста вчера, 21 октября. По мнению министерства, Катерина Босов получала деньги с Украины и вела политическую деятельность.

Кроме нее вчера в реестр физлиц-иноагентов внесли политика Илью Пономарева, режиссера Александра Роднянского и журналиста Александра Плющева.

Илья Пономарев был депутатом Госдумы и представлял Новосибирскую область в 2007–2016 годах. Он избирался в Госдуму РФ дважды — в 2007 и 2011 годах. В 2014 году, уже будучи депутатом, он выдвигался на пост мэра Новосибирска. Перед выборами Пономарев снял свою кандидатуру в пользу другого депутата Госдумы Анатолия Локтя, который в итоге одержал победу и работает в должности до сих пор.

В июне 2014 года Пономарев уехал из России в США и позже был заочно арестован в рамках расследования дела о растрате средств фонда «Сколково». В июне 2016 года Центризбирком РФ передал мандат Ильи Пономарева новосибирцу Данилу Иванову, но Пономарев оспорил это решение в суде. На новые выборы он не пошел.

Список СМИ-иноагентов пополнил российский политический журналист и писатель Михаил Зыгарь.

Катерина Босов до 2020 года была коммерческим директором «Сибантрацита». Ее муж и основатель корпорации Дмитрий Босов скончался 6 мая 2020 года. По версии следствия, он совершил суицид.

После этого между матерью Босова, его детьми от первых браков и Катериной Босов началась борьба за наследство бизнесмена. В итоге Катерина лишилась доли в компании погибшего мужа.

В июле 100% акций группы «Сибирский антрацит» приобрела компания «А-Проперти Развитие», которая принадлежит миллиардеру Альберту Авдоляну. В октябре компанию переименовали в «Разрез Колыванский».

В августе 2022 года Катерина Босов дала интервью французскому изданию Facta, в котором заявила, что к смерти мужа в мае 2020 года могут быть причастны высокопоставленные чиновники и спецслужбы. По словам вдовы бизнесмена, он отказался продать свои активы за миллиард долларов при их фактической стоимости в пять.

О том, что Дмитрия могли убить, говорил и его отец Борис Босов.

В 2020 году Дмитрий Босов занял 86-ю строчку рейтинга Forbes — его состояние оценили в $1,1 млрд. Босов был основателем, контролирующим акционером и председатель совета директоров Группы «Аллтек». Основными активами Дмитрия Босова были группа «Сибантрацит» и УК «ВостокУголь». С 2008 года являлся руководителем попечительского совета ХК «Сибирь».

Памятная доска в честь Дмитрия Босова в ЛДС «Сибирь»

Памятная доска в честь Дмитрия Босова в ЛДС «Сибирь»

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На деньги «Сибантрацита», например, сделали капремонт в ЛДС «Сибирь». Там повесили памятную доску Дмитрию Босову. На церемонии открытия мемориала были сенатор Владимир Городецкий, члены правительства Новосибирской области и депутаты регионального Законодательного собрания.

— Памятная доска станет напоминанием о вкладе, который Дмитрий Босов внес в развитие сибирского хоккея, — сообщила тогда пресс-служба правительства региона.

По словам Андрея Травникова, основатель «Сибантрацита» был поклонником хоккейного клуба «Сибирь», занимался развитием молодежного спорта, а также смог реализовать в Новосибирской области множество проектов — инвестиционных, научных, образовательных.

*внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов

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