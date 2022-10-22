Минюст признал иноагентом вдову сибирского олигарха Катерину Босов*
Это случилось после того, как она заявила об убийстве мужа в интервью
Минюст России признал иноагентом вдову миллиардера и бывшего председателя совета директоров Группы «Сибантрацит» Дмитрия Босова — Катерину Босов. Девушку внесли в список физлиц-иноагентов.
Сообщение об этом появилось на сайте Минюста вчера, 21 октября. По мнению министерства, Катерина Босов получала деньги с Украины и вела политическую деятельность.
Кроме нее вчера в реестр физлиц-иноагентов внесли политика Илью Пономарева, режиссера Александра Роднянского и журналиста Александра Плющева.
Илья Пономарев был депутатом Госдумы и представлял Новосибирскую область в 2007–2016 годах. Он избирался в Госдуму РФ дважды — в 2007 и 2011 годах. В 2014 году, уже будучи депутатом, он выдвигался на пост мэра Новосибирска. Перед выборами Пономарев снял свою кандидатуру в пользу другого депутата Госдумы Анатолия Локтя, который в итоге одержал победу и работает в должности до сих пор.
В июне 2014 года Пономарев уехал из России в США и позже был заочно арестован в рамках расследования дела о растрате средств фонда «Сколково». В июне 2016 года Центризбирком РФ передал мандат Ильи Пономарева новосибирцу Данилу Иванову, но Пономарев оспорил это решение в суде. На новые выборы он не пошел.
Список СМИ-иноагентов пополнил российский политический журналист и писатель Михаил Зыгарь.
Катерина Босов до 2020 года была коммерческим директором «Сибантрацита». Ее муж и основатель корпорации Дмитрий Босов скончался 6 мая 2020 года. По версии следствия, он совершил суицид.
После этого между матерью Босова, его детьми от первых браков и Катериной Босов началась борьба за наследство бизнесмена. В итоге Катерина лишилась доли в компании погибшего мужа.
В июле 100% акций группы «Сибирский антрацит» приобрела компания «А-Проперти Развитие», которая принадлежит миллиардеру Альберту Авдоляну. В октябре компанию переименовали в «Разрез Колыванский».
В августе 2022 года Катерина Босов дала интервью французскому изданию Facta, в котором заявила, что к смерти мужа в мае 2020 года могут быть причастны высокопоставленные чиновники и спецслужбы. По словам вдовы бизнесмена, он отказался продать свои активы за миллиард долларов при их фактической стоимости в пять.
О том, что Дмитрия могли убить, говорил и его отец Борис Босов.
В 2020 году Дмитрий Босов занял
На деньги «Сибантрацита», например, сделали капремонт в ЛДС «Сибирь». Там повесили памятную доску Дмитрию Босову. На церемонии открытия мемориала были сенатор Владимир Городецкий, члены правительства Новосибирской области и депутаты регионального Законодательного собрания.
— Памятная доска станет напоминанием о вкладе, который Дмитрий Босов внес в развитие сибирского хоккея, — сообщила тогда пресс-служба правительства региона.
По словам Андрея Травникова, основатель «Сибантрацита» был поклонником хоккейного клуба «Сибирь», занимался развитием молодежного спорта, а также смог реализовать в Новосибирской области множество проектов — инвестиционных, научных, образовательных.
*внесена Минюстом в реестр СМИ-иноагентов