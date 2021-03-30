30 марта вторник
СЕЙЧАС -1°С
Пробки 7/10
usd 75.83
eur 89.35
Тема дняЭксперимент НГС: изучаем сон в лаборатории

Все новости

Все новости

Вдова владельца «Сибантрацита» лишилась доли в его компании

По наследству Катерина Босов сможет претендовать только на 10,82% «Аллтека»

2 886
25Обсудить

Поделиться

Миллиардер Дмитрий Босов скончался весной 2020 года, с тех пор наследники борются за доли в его бизнесе

Миллиардер Дмитрий Босов скончался весной 2020 года, с тех пор наследники борются за доли в его бизнесе

Поделиться

Вдова миллиардера и основателя группы «Аллтек» Дмитрия Босова Катерина Босов лишилась доли в компании. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц.

Как следует из выписки ЕГРЮЛ, владельцем 86,57% «Аллтека» снова числится Дмитрий Босов, а акционерами остаются его давние партнеры — гендиректор группы Дмитрий Ага (7,9%), Игорь Макаров (3,16%) и Олег Шемшук (2,37%).

Ранее Катерина Босов оформляла на себя половину доли бизнесмена в группе «Аллтек» (43,285 из 86,57%), которая контролирует «Сибантрацит» — мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей. Однако мать и сыновья Босова от других браков оспорили это решение в суде.

Как пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон спора, решение суда вступило в силу 8 февраля и было исполнено ФНС. Доля, оформленная Катериной Босов на себя, возвращена в наследственную массу, то есть теперь вся доля Босова в «Аллтеке» должна быть поровну распределена между его наследниками — родителями, четырьмя сыновьями, вдовой и их общей несовершеннолетней дочерью. По наследству Катерина сможет претендовать на 10,82% «Аллтека».

После этого стало известно о продаже «Сибантрацита» компании «А-Проперти» Альберта Авдоляна.

Катерина Босов заявила, что не участвовала в обсуждении условий сделки и оспорила это соглашение в Арбитражном суде Москвы, который 19 февраля принял обеспечительные меры, запретив группе «Аллтек» и ее участникам заключать сделки по отчуждению или обременению принадлежащих компании активов.

Бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой в мае 2020 года. В августе стало известно, что его вдова Катерина Босов оформила на себя половину доли бизнесмена в группе «Аллтек». Мать и сыновья Дмитрия Босова посчитали это действие неправомерным, так как «Аллтек» была зарегистрирована в марте 2002 года, а на Катерине Босов женился только в 2016 году. В ноябре прошлого года родственники Дмитрия доказали в суде, что Катерина не имеет прав на 43% группы «Аллтек». После этого вдова Босова подала апелляцию. Она утверждала, что бизнесмен сохранил контроль в «Аллтеке» при допэмиссии, оплатив свою долю с общего с женой счета.

Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу Катерины Босов.

За долю в бизнесе Дмитрия Босова боролась еще одна женщина — Яна Толстая. Она выступала в интересах своего сына Артёма Дмитриевича Вергуна. Женщина заявила о его правах на наследство как внебрачного несовершеннолетнего сына бизнесмена. Тогда мать Босова Людмила, четверо его сыновей от первых двух браков и третья жена Катерина Босов выиграли судебный спор против Толстой.

Дмитрий Босов — российский предприниматель, родился в Барнауле. Основатель, контролирующий акционер, председатель совета директоров Группы «Аллтек». Основные активы Дмитрия Босова на данный момент — Группа «Сибантрацит» и УК «ВостокУголь». С 2008 года являлся руководителем попечительского совета ХК «Сибирь».

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ5
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

компаниибизнессуд
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (25)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...