Вдова владельца «Сибантрацита» лишилась доли в его компании

Вдова миллиардера и основателя группы «Аллтек» Дмитрия Босова Катерина Босов лишилась доли в компании. Об этом свидетельствуют данные Единого государственного реестра юридических лиц.
Как следует из выписки ЕГРЮЛ, владельцем 86,57% «Аллтека» снова числится Дмитрий Босов, а акционерами остаются его давние партнеры — гендиректор группы Дмитрий Ага (7,9%), Игорь Макаров (3,16%) и Олег Шемшук (2,37%).
Ранее Катерина Босов оформляла на себя половину доли бизнесмена в группе «Аллтек» (43,285 из 86,57%), которая контролирует «Сибантрацит» — мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей. Однако мать и сыновья Босова от других браков оспорили это решение в суде.
Как пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон спора, решение суда вступило в силу
После этого стало известно о продаже «Сибантрацита» компании «
Катерина Босов заявила, что не участвовала в обсуждении условий сделки и оспорила это соглашение в Арбитражном суде Москвы, который
Бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой в мае 2020 года. В августе стало известно, что его вдова Катерина Босов оформила на себя половину доли бизнесмена в группе «Аллтек». Мать и сыновья Дмитрия Босова посчитали это действие неправомерным, так как «Аллтек» была зарегистрирована в марте 2002 года, а на Катерине Босов женился только в 2016 году. В ноябре прошлого года родственники Дмитрия доказали в суде, что Катерина не имеет прав на 43% группы «Аллтек». После этого вдова Босова подала апелляцию. Она утверждала, что бизнесмен сохранил контроль в «Аллтеке» при допэмиссии, оплатив свою долю с общего с женой счета.
Московский областной суд отклонил апелляционную жалобу Катерины Босов.
За долю в бизнесе Дмитрия Босова боролась еще одна женщина — Яна Толстая. Она выступала в интересах своего сына Артёма Дмитриевича Вергуна. Женщина заявила о его правах на наследство как внебрачного несовершеннолетнего сына бизнесмена. Тогда мать Босова Людмила, четверо его сыновей от первых двух браков и третья жена Катерина Босов выиграли судебный спор против Толстой.
Дмитрий Босов — российский предприниматель, родился в Барнауле. Основатель, контролирующий акционер, председатель совета директоров Группы «Аллтек». Основные активы Дмитрия Босова на данный момент — Группа «Сибантрацит» и УК «ВостокУголь». С 2008 года являлся руководителем попечительского совета ХК «Сибирь».