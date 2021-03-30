Вдова владельца «Сибантрацита» лишилась доли в его компании

Как пишет РБК со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон спора, решение суда вступило в силу 8 февраля и было исполнено ФНС. Доля, оформленная Катериной Босов на себя, возвращена в наследственную массу, то есть теперь вся доля Босова в «Аллтеке» должна быть поровну распределена между его наследниками — родителями, четырьмя сыновьями, вдовой и их общей несовершеннолетней дочерью. По наследству Катерина сможет претендовать на 10,82% «Аллтека».



После этого стало известно о продаже «Сибантрацита» компании « А-Проперти » Альберта Авдоляна.



Катерина Босов заявила, что не участвовала в обсуждении условий сделки и оспорила это соглашение в Арбитражном суде Москвы, который 19 февраля принял обеспечительные меры, запретив группе «Аллтек» и ее участникам заключать сделки по отчуждению или обременению принадлежащих компании активов.



Бизнесмен Дмитрий Босов покончил с собой в мае 2020 года. В августе стало известно, что его вдова Катерина Босов оформила на себя половину доли бизнесмена в группе «Аллтек». Мать и сыновья Дмитрия Босова посчитали это действие неправомерным, так как «Аллтек» была зарегистрирована в марте 2002 года, а на Катерине Босов женился только в 2016 году. В ноябре прошлого года родственники Дмитрия доказали в суде, что Катерина не имеет прав на 43% группы «Аллтек». После этого вдова Босова подала апелляцию. Она утверждала, что бизнесмен сохранил контроль в «Аллтеке» при допэмиссии, оплатив свою долю с общего с женой счета.