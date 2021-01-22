Наследники бизнесмена Дмитрия Босова выиграли суд против нового претендента на его активы

Наследники новосибирского бизнесмена Дмитрия Босова отбились от претендента на его активы
Наследники миллиардера и бывшего владельца компании «Сибантрацит» Дмитрия Босова, которые с прошлого года спорят за активы бизнесмена, через суд отбились от еще одного претендента на них. Как сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к наследникам Босова, суд удовлетворил их иск против женщины, которая утверждала, что родила от предпринимателя внебрачного сына.
Мать бизнесмена Дмитрия Босова Людмила, четверо его сыновей от первых двух браков и третья жена Катерина Босова выиграли судебный спор против Яны Толстой, выступавшей в интересах своего сына Артема Дмитриевича Вергуна. Женщина заявила о его правах на наследство как внебрачного несовершеннолетнего сына бизнесмена. РБК сообщает, что это подтвердил другой источник, знакомый с наследниками Босова. Оба источника сообщили, что 21 января Одинцовский городской суд Московской области, который рассматривал иск наследников, удовлетворил его и признал, что Вергун не имеет права претендовать на долю в наследстве Босова.
Напомним, в апреле