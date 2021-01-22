Наследники бизнесмена Дмитрия Босова выиграли суд против нового претендента на его активы

Напомним, в апреле 2020 года Дмитрий Босов занял 86-ю строчку рейтинга богачей по версии журнала Forbes — его состояние оценили в $1,1 млрд. В мае бизнесмен покончил с собой. А в августе стало известно, что его вдова Катерина Босова оформила на себя половину доли бизнесмена в группе «Аллтек» ( 43,285 из 86,57% ), которая контролирует «Сибантрацит» — мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей. Мать и сыновья Дмитрия Босова считают это действие неправомерным, так как «Аллтек» была зарегистрирована в марте 2002 года, а на Катерине Босов женился только в 2016 году.