23 января суббота
СЕЙЧАС -21°С
Пробки 1/10
usd 74.36
eur 90.41
Тема дняСтрельба на ОбьГЭСе. Силовики застрелили мужчину

Все новости

Все новости

Наследники бизнесмена Дмитрия Босова выиграли суд против нового претендента на его активы

Это был якобы внебрачный сын Босова, интересы которого представляла его мать

1 036
17Обсудить

Поделиться

Дмитрий Босов был миллиардером и владельцем компании «Сибантрацит»

Дмитрий Босов был миллиардером и владельцем компании «Сибантрацит»

Поделиться

Наследники новосибирского бизнесмена Дмитрия Босова отбились от претендента на его активы

Наследники миллиардера и бывшего владельца компании «Сибантрацит» Дмитрия Босова, которые с прошлого года спорят за активы бизнесмена, через суд отбились от еще одного претендента на них. Как сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к наследникам Босова, суд удовлетворил их иск против женщины, которая утверждала, что родила от предпринимателя внебрачного сына.

Мать бизнесмена Дмитрия Босова Людмила, четверо его сыновей от первых двух браков и третья жена Катерина Босова выиграли судебный спор против Яны Толстой, выступавшей в интересах своего сына Артема Дмитриевича Вергуна. Женщина заявила о его правах на наследство как внебрачного несовершеннолетнего сына бизнесмена. РБК сообщает, что это подтвердил другой источник, знакомый с наследниками Босова. Оба источника сообщили, что 21 января Одинцовский городской суд Московской области, который рассматривал иск наследников, удовлетворил его и признал, что Вергун не имеет права претендовать на долю в наследстве Босова.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Напомним, в апреле 2020 года Дмитрий Босов занял 86-ю строчку рейтинга богачей по версии журнала Forbes — его состояние оценили в $1,1 млрд. В мае бизнесмен покончил с собой. А в августе стало известно, что его вдова Катерина Босова оформила на себя половину доли бизнесмена в группе «Аллтек» (43,285 из 86,57%), которая контролирует «Сибантрацит» — мирового лидера по добыче и экспорту антрацита и крупнейшего в России производителя металлургических углей. Мать и сыновья Дмитрия Босова считают это действие неправомерным, так как «Аллтек» была зарегистрирована в марте 2002 года, а на Катерине Босов женился только в 2016 году.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

миллиардерДмитрий Босов«Сибантрацит»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

Подписаться

КОММЕНТАРИИ (17)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!

Загрузка...
Загрузка...