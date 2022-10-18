«Сибирский Антрацит» сменил имя — как теперь называется компания

Конечный владелец всех этих фирм — АО «А-Проперти Холдинг». В 2021 году в ЕГРЮЛ была внесена информация о том, что 100% компании принадлежат Альберту Авдоляну. Сейчас в «Спарк-Интерфакс» есть сведения о том, что учредители не заявлены. По данным Росстата, компания принадлежит гражданину России.

Прошлый владелец «Сибантрацита» Дмитрий Босов покончил с собой в мае 2020 года.