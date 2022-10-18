«Сибирский Антрацит» сменил имя — как теперь называется компания
Изменения в ЕГРЮЛ появились 17 октября
АО «Сибирский антрацит» переименовали в АО «Разрез Колыванский». Об этом свидетельствуют данные Контур.Фокуса. С 17 октября компания сменила название. Информация об этом также появилась на сайте компании.
Колыванский разрез — участок месторождения антрацита в Новосибирской области, где компания ведет добычу.
В июле у АО «Сибирского антрацита» вместе с другими активами группы «Сибантрацит» сменился владелец. Компания «А-Проперти Развитие», которая принадлежит миллиардеру Альберту Авдоляну, приобрела 100% акций группы. Затем новый владелец сообщил о намерении объединить управление угольными активами в единую компанию ООО «УК Эльга-Сибантрацит» (ЭЛСИ).
Как сообщили в пресс-службе компании, теперь АО «Разрез Колыванский» — добывающий актив угольной компании ЭЛСИ.
— «УК «ЭЛСИ» управляет комплексом угледобывающих и логистических активов в Республике Саха (Якутия), Хабаровском и Приморском крае, Новосибирской, Кемеровской и Амурской областях. По объемам добычи и транспортировки угля компания занимает 3-е место в РФ, — сообщили в компании.
«А-Проперти Развитие» было основано в марте 2021 года в Москве. Чистый убыток за прошлый год составил 569 000 рублей. Компании принадлежит ООО «Сибиан Холдинг» (в качестве генерального директора указан Максим Барских, ранее ему принадлежало 30% фирмы), которая выступает владельцем «Сибантрацита» и ООО «Разрез Восточный».
Конечный владелец всех этих фирм — АО «А-Проперти Холдинг». В 2021 году в ЕГРЮЛ была внесена информация о том, что 100% компании принадлежат Альберту Авдоляну. Сейчас в «Спарк-Интерфакс» есть сведения о том, что учредители не заявлены. По данным Росстата, компания принадлежит гражданину России.
Прошлый владелец «Сибантрацита» Дмитрий Босов покончил с собой в мае 2020 года.