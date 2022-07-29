У «Сибантрацита» окончательно сменился владелец — кому теперь принадлежит компания

Как сообщили в «А-Проперти», покупка «Сибантрацита» не скажется на сотрудниках компании. Новый владелец не планирует менять штатное расписание и проводить кадровые перестановки.

Прошлый владелец «Сибантрацита» Дмитрий Босов покончил с собой в мае 2020 года. НГС собрал в одном материале всё, что известно о бизнесмене.