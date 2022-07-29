У «Сибантрацита» окончательно сменился владелец — кому теперь принадлежит компания
Теперь АО принадлежит московской фирме
Компания «А-Проперти Развитие», которая принадлежит миллиардеру Альберту Авдоляну, приобрела 100% акций группы «Сибантрацит».
— «А-Проперти Развитие» завершило консолидацию акций ГК «Сибантрацит», и на основании изначально согласованных условий в октябре 2021 года «А-Проперти Развитие» является
«Сибантрациту» принадлежат угольные компании АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный», а также ООО «Разрез Кийзасский» в Кемеровской области.
По данным сервиса «Спарк-Интерфак», «А-Проперти Развитие» было основано в марте 2021 года в Москве. Чистый убыток за прошлый год составил
Конечный владелец всех этих фирм — АО «А-Проперти Холдинг». В 2021 году в ЕГРЮЛ была внесена информация о том, что 100% компании принадлежат Альберту Авдоляну. Сейчас в «Спарк-Интерфакс» есть сведения о том, что учредители не заявлены. По данным Росстата, компания принадлежит гражданину России.
Альберт Аликович Авдолян — российский инвестор, бизнесмен и меценат. Создатель компании Yota, ставшей первым LTE-оператором в России.
АО «Сибантрацит» было зарегистрировано в 2000 году. Чистая прибыль за 2021 год составила
Как сообщили в «А-Проперти», покупка «Сибантрацита» не скажется на сотрудниках компании. Новый владелец не планирует менять штатное расписание и проводить кадровые перестановки.
Прошлый владелец «Сибантрацита» Дмитрий Босов покончил с собой в мае 2020 года. НГС собрал в одном материале всё, что известно о бизнесмене.