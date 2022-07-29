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У «Сибантрацита» окончательно сменился владелец — кому теперь принадлежит компания

Теперь АО принадлежит московской фирме

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За прошлый год «Сибантрацит» заработал больше 20 миллиардов рублей

За прошлый год «Сибантрацит» заработал больше 20 миллиардов рублей

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Компания «А-Проперти Развитие», которая принадлежит миллиардеру Альберту Авдоляну, приобрела 100% акций группы «Сибантрацит».

— «А-Проперти Развитие» завершило консолидацию акций ГК «Сибантрацит», и на основании изначально согласованных условий в октябре 2021 года «А-Проперти Развитие» является 100%-ным собственником акций «Сибантрацита», Максим Барский полностью вышел из компании, — говорится в сообщении в Telegram-канале компании «А-Проперти».

«Сибантрациту» принадлежат угольные компании АО «Сибирский Антрацит» и ООО «Разрез Восточный», а также ООО «Разрез Кийзасский» в Кемеровской области.

По данным сервиса «Спарк-Интерфак», «А-Проперти Развитие» было основано в марте 2021 года в Москве. Чистый убыток за прошлый год составил 569 000 рублей. Компании принадлежит ООО «Сибиан Холдинг» (в качестве генерального директора указан Максим Барских, ранее ему принадлежало 30% фирмы), которая выступает владельцем «Сибантрацита» и ООО «Разрез Восточный».

Конечный владелец всех этих фирм — АО «А-Проперти Холдинг». В 2021 году в ЕГРЮЛ была внесена информация о том, что 100% компании принадлежат Альберту Авдоляну. Сейчас в «Спарк-Интерфакс» есть сведения о том, что учредители не заявлены. По данным Росстата, компания принадлежит гражданину России.

Альберт Аликович Авдолян — российский инвестор, бизнесмен и меценат. Создатель компании Yota, ставшей первым LTE-оператором в России.

АО «Сибантрацит» было зарегистрировано в 2000 году. Чистая прибыль за 2021 год составила 23,1 миллиарда рублей.

Как сообщили в «А-Проперти», покупка «Сибантрацита» не скажется на сотрудниках компании. Новый владелец не планирует менять штатное расписание и проводить кадровые перестановки.

Прошлый владелец «Сибантрацита» Дмитрий Босов покончил с собой в мае 2020 года. НГС собрал в одном материале всё, что известно о бизнесмене.

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