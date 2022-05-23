Лидер по доходам разбогател на 70 млн: кто из депутатов горсовета оказался богаче, а кто беднее — декларации

Опубликованы сведения о доходах, расходах и имуществе депутатов Новосибирска и членов их семьи за 2021 год. Некоторые из них отчитались о восьмизначных суммах. Смотрим, кто оказался богаче, а кто беднее.



Топ-5 лидеров по доходам