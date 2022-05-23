Лидер по доходам разбогател на 70 млн: кто из депутатов горсовета оказался богаче, а кто беднее — декларации
Мы собрали топ-5 депутатов с самыми высокими и самыми низкими доходами
Опубликованы сведения о доходах, расходах и имуществе депутатов Новосибирска и членов их семьи за 2021 год. Некоторые из них отчитались о восьмизначных суммах. Смотрим, кто оказался богаче, а кто беднее.
Топ-5 лидеров по доходам
На абсолютно лидирующей позиции в списке годовых доходов депутатов находится Игорь Кудин. Он задекларировал 91,8 миллион рублей. С прошлого года он разбогател на 70 миллионов. Чиновник владеет несколькими административно-бытовыми зданиями размером более 2000 квадратов каждый, долями в трех нежилых помещениях (53,4, 83,7,
Кирилл Покровский, ставший в 2020-м лидером по доходам, на этот раз опустился на строчку ниже, хотя и заработал больше, чем в прошлом году. Депутат горсовета задекларировал 68 миллионов рублей (в прошлом году — 35,46 миллиона). У него в собственности — пять земельных участков (в двух из них — лишь доля), жилой дом, баня, дачный дом, восемь нежилых участков (в семи из них — доля) и 11 квартир. Покровский владеет машиной Infiniti QX80, гидроциклом RXP и прицепом к легковому автомобилю.
Его супруга отчиталась о 8,8 миллиона рублей дохода. Она владеет двумя объектами незавершенного строительства и пятью земельными участками. Еще один участок
Следом за ним идет руководитель ГК «Дискус» Алексей Джулай с 59 миллионами рублей. В 2020 году он задекларировал всего 12 миллионов. Во владении у депутата находятся два жилых дома, две квартиры, 84 земельных участка (в некоторых из них — доля), два помещения, здание и объект незавершенного строительства разных площадей. Также 49 квартир находится у чиновника в пользовании. Ездит Алексей Джулай на двух автомобилях — «Мицубиси-Лансер» и КАМАЗ-5511. А еще у него есть моторная лодка «Казанка-М52».
Супруга Алексея Джулая отчиталась о скромных 180 тысячах рублей, а владеет нежилым помещением в 103,5 квадрата. В пользовании у женщины квартира
Дмитрий Червов в этом году выбился сразу на четвертую строчку самых богатых депутатов Горсовета. В прошлом году в топ-5 он не попал. На этот раз Червов задекларировал 31 миллион рублей дохода. Он владеет 35 нежилыми помещениями и квартирой
Жена Дмитрия Червова задекларировала 324,7 тысячи рублей. Женщина владеет тремя нежилыми помещениями (все по 17,2 квадрата) и квартирой в 88,6 квадратного метра. Еще одна квартира находится у нее в пользовании. Супруга депутата передвигается на автомобиле Lexus RX200t.
Замыкает пятерку богатейших депутатов горсовета Степан Сафонкин с доходом в 26,8 миллиона рублей. В прошлом году он занимал 4-ю строчку с доходом поменьше. Он владеет долями в семи строениях, долями в пяти земельных участках, а также ему единолично принадлежит квартира площадью почти 40 квадратов.
В декларации жены Сафонкина указан доход в 143,4 тысячи рублей. Ей принадлежит доля в земельном участке и доли в двух строениях. А также в пользовании у женщины есть две квартиры.
Пятерка с меньшими доходами
Самый маленький доход в 2021 году получился у депутата горсовета Светланы Каверзиной — 120 тысяч рублей. Она владеет долей в квартире 42 квадратных метра. Еще две квартиры
Второе место в списке скромных доходов досталось Ростиславу Антонову. Депутат задекларировал 190 тысяч рублей и владеет земельным участком в 841 квадратный метр. В пользовании у него квартира
А вот годовой доход супруги Ростислава Антонова составил 2,9 миллиона рублей. Женщина владеет земельным участком и нежилым помещением. В ее распоряжении находятся те же квартира и жилой дом, что и у супруга, а еще дача на 841 квадрат. В декларации депутата Антонова указаны четверо несовершеннолетних детей — все они пользуются той же недвижимостью, что родители.
Алескандр Бурмистров задекларировал всего 210 тысяч рублей и занял третью строчку этого списка. Никакой недвижимостью депутат не владеет, однако в пользовании у него находится квартира в 23,6 квадрата. Еще у него есть автомобиль «Сузуки-SX4».
Четвертое место — у Хельги Пироговой. Она отчиталась о 230 тысячах рублей. Депутат горсовета имеет долю в квартире в 71,1 квадратного метра, а также пользуется дачей
Супруг девушки задекларировал 2,4 миллиона рублей. Он владеет квартирой в 43,8 квадрата и долей в квартире в 73,6 квадрата. У него в пользовании та же дача, что у супруги, а также те же автомобили.
Завершает список депутат Инна Ильиных — в ее декларации о доходах числятся 353 тысячи рублей. Депутат владеет земельным участком
Сегодня НГС на муниципальном портале Новосибирска опубликовали сведения о доходах глав районов города за 2021 год. Больше всех заработал глава Дзержинского района. 21 мая губернатор Новосибирской области Андрей Травников и мэр Новосибирска Анатолий Локоть задекларировали свои доходы за 2021 год. Они практически не изменились с 2020 года. Тем же днем свои декларации опубликовали и министры, среди них есть те, кто заработал больше губернатора.