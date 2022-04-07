Как разделился мир после начала спецоперации на Украине: исследование The Economist

Британское издание The Economist опубликовало исследование своего аналитического подразделения Economist Intelligence Unit, демонстрирующее, как изменились отношения России с другими странами после начала спецоперации на территории Украины. Проанализировав реакцию правительств, исследователи пришли к выводу, что против России выступила 131 страна.



— В этот клуб попадают самые богатые [страны] в Северной Америке и Европе. Даже исторически нейтральные правительства, такие как Финляндия, Швеция и Швейцария, заняли решительную позицию против вторжения. По данным EIU, на прозападный лагерь приходится более 70% мирового ВВП, — пишет The Economist.

