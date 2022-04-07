Как разделился мир после начала спецоперации на Украине: исследование The Economist

Британское издание The Economist опубликовало исследование своего аналитического подразделения Economist Intelligence Unit, демонстрирующее, как изменились отношения России с другими странами после начала спецоперации на территории Украины. Проанализировав реакцию правительств, исследователи пришли к выводу, что против России выступила 131 страна.
— В этот клуб попадают самые богатые [страны] в Северной Америке и Европе. Даже исторически нейтральные правительства, такие как Финляндия, Швеция и Швейцария, заняли решительную позицию против вторжения. По данным EIU, на прозападный лагерь приходится более 70% мирового ВВП, — пишет The Economist.
При этом издание отмечает, что проживают в этих государствах только 36% всего населения земного шара. То есть около двух третей людей живут в странах, правительства которых либо нейтральны, либо настроены пророссийски. По оценке EIU, около 30% населения мира проживает в 28 странах, чьи правительства аналитики называют склоняющимися к поддержке России. В их числе густонаселенные Китай, Пакистан и Эфиопия.
Еще 32 правительства остались нейтральными. Как отмечают исследователи, некоторые развивающиеся страны рассматривают нейтралитет как внешнеполитический выбор по умолчанию. Это может быть наследием движения неприсоединения, которое сформировалось во время холодной войны в качестве противовеса поляризации мира на два блока.
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Спецоперация на Украине началась 24 февраля по приказу Владимира Путина. Президент выступил со специальным обращением, в котором сказал, что в планы РФ не входит оккупация Украины, а военные действия связаны с денацификацией и демилитаризацией страны. Сразу после этого СМИ сообщили о серии взрывов в нескольких городах Украины. Америка и Европа ответили на действия России санкциями, сотни иностранных компаний объявили о приостановке бизнеса в РФ.
Сейчас военные действия продолжаются, в то же время делегации Украины и России периодически встречаются для переговоров. Четвертый раунд переговоров прошел в Стамбуле, после этого стороны еще раз беседовали по видеосвязи. Как сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, 6 апреля Украина представила новый проект мирного договора, который не устроил российских дипломатов. Лавров заявил, что Россия продолжит переговоры с Украиной, продвигая свой проект соглашения. Мы продолжаем следить за развитием ситуации в онлайн-трансляции.