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Меры поддержки для граждан и бизнеса будут озвучены на этой неделе

Об этом заявил Андрей Турчак

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Андрей Турчак, секретарь Генсовета «Единой России»

Андрей Турчак, секретарь Генсовета «Единой России»

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Правительство на этой неделе озвучит пакет мер по поддержке экономики граждан и бизнеса, задетого санкциями. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, главная задача партии — поддержать экономику страны и минимизировать последствия санкций.

— Складывается впечатление, что западные страны себе стреляют в ногу. С теми же свифтами. Как они предполагают оплачивать энергоносители, которые активно потребляли, потребляют и будут потреблять? — заявил Турчак. — Средний, малый бизнес — это те, кто на себе могут ощутить последствия. Мы должны эти последствия максимально исключить и компенсировать.

Ранее стало известно о том, какие меры поддержки IT-отрасли подготовило Минцифры, среди предложений ведомства — налоговые льготы для компаний и отсрочка от армии для сотрудников. Меры поддержки для строительной отрасли будут представлены на этой неделе.

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