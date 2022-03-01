Меры поддержки для граждан и бизнеса будут озвучены на этой неделе

Правительство на этой неделе озвучит пакет мер по поддержке экономики граждан и бизнеса, задетого санкциями. Об этом заявил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. По его словам, главная задача партии — поддержать экономику страны и минимизировать последствия санкций.
— Складывается впечатление, что западные страны себе стреляют в ногу. С теми же свифтами. Как они предполагают оплачивать энергоносители, которые активно потребляли, потребляют и будут потреблять? — заявил Турчак. — Средний, малый бизнес — это те, кто на себе могут ощутить последствия. Мы должны эти последствия максимально исключить и компенсировать.
Ранее стало известно о том, какие меры поддержки IT-отрасли подготовило Минцифры, среди предложений ведомства — налоговые льготы для компаний и отсрочка от армии для сотрудников. Меры поддержки для строительной отрасли будут представлены на этой неделе.