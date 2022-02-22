Госдума признала действующими договоры о сотрудничестве России с ЛНР и ДНР

18 февраля началась массовая эвакуация мирного населения в Ростовскую область, откуда позже они отправились по регионам России. Параллельно стали появляться сообщения о взрывах: 18 февраля — в центре Донецка, на следующий день — в Луганске. 21 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к к Владимиру Путину с просьбой признать республики, об этом же президента попросили члены Совета безопасности РФ. К вечеру 21 февраля документы были подписаны. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал видеообращением, в котором заявил, что признание Россией независимости не подконтрольных Киеву районов Донбасса может означать односторонний выход из минских соглашений. Он назвал нарушением территориальной целостности Украины последние действия России, за которые Москве придется отвечать. Евросоюз готовит экстренные санкции в отношении России — глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что решения будут приняты сегодня.