Госдума признала действующими договоры о сотрудничестве России с ЛНР и ДНР

Госдума РФ официально признала Донецкую и Луганскую народные республики, ратифицировав соглашения о дальнейшей дружбе и сотрудничестве, которые накануне подписали Владимир Путин и главы самопровозглашенных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Ранее сегодня парламенты ДНР и ЛНР также ратифицировали документы единогласным решением.
— В этом соглашении это не уточняется, но, я думаю, имеется в виду государственность, которая была утверждена на том референдуме старом и единственном, который был проведен в других границах... ДНР и ЛНР занимают территорию меньше, чем это было на референдуме, но они считают, что их государственность распространяется на ту старую территорию, — заявил глава думского комитета по СНГ Леонид Калашников.
Указы о признании Россией ДНР и ЛНР Владимир Путин подписал 21 февраля после заседание Совета безопасности РФ и обращения к россиянам по ситуации в русско-украинских отношениях. О провозглашении Донецкой и Луганской народных республик на территории Украины стало известно в 2014 году в результате массовых протестов против руководства страны, пришедшего к власти после Евромайдана. С тех пор на этих территориях протекает вооруженный конфликт. Ситуация на Донбассе вновь начала активно обсуждаться на международном уровне с конца прошлого года, когда в зарубежных СМИ стали появляться сообщения о планах вторжения России на Украину. В январе Россия объявила о масштабных военных учениях на границе с Украиной.
18 февраля началась массовая эвакуация мирного населения в Ростовскую область, откуда позже они отправились по регионам России. Параллельно стали появляться сообщения о взрывах: 18 февраля — в центре Донецка, на следующий день — в Луганске. 21 февраля руководители ДНР и ЛНР обратились к к Владимиру Путину с просьбой признать республики, об этом же президента попросили члены Совета безопасности РФ. К вечеру 21 февраля документы были подписаны. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал видеообращением, в котором заявил, что признание Россией независимости не подконтрольных Киеву районов Донбасса может означать односторонний выход из минских соглашений. Он назвал нарушением территориальной целостности Украины последние действия России, за которые Москве придется отвечать. Евросоюз готовит экстренные санкции в отношении России — глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что решения будут приняты сегодня.