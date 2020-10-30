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Суд посчитал законными выборы на участке, где проиграл член коалиции «Новосибирск-2020»

Иск Вячеслава Якименко был отклонен

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Иск члена коалиции рассматривали месяц

Иск члена коалиции рассматривали месяц

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Сегодня, 30 октября, суд Октябрьского района Новосибирска отклонил иск члена коалиции «Новосибирск-2020» Вячеслава Якименко к участковой избирательной комиссии № 1833. Якименко требовал признать незаконными результаты голосования в Совет депутатов на участке, где победу одержал единоросс Евгений Яковенко.

— В удовлетворении требований Якименко отказано в полном объеме, — сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда.

14 сентября во время подсчета голосов на выборах в Совет депутатов Новосибирска объединение коалиция заявила о вбросе бюллетеней на участке в Октябрьском районе. Координатор штаба Алексея Навального Сергей Бойко заявил, что ночью на участке проголосовали 300 курсантов, которые не имели права голоса. 22 сентября член коалиции, который избирался на этом участке, подал иск в Октябрьский суд.

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