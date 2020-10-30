Суд посчитал законными выборы на участке, где проиграл член коалиции «Новосибирск-2020»

Сегодня, 30 октября, суд Октябрьского района Новосибирска отклонил иск члена коалиции «Новосибирск-2020» Вячеслава Якименко к участковой избирательной комиссии
— В удовлетворении требований Якименко отказано в полном объеме, — сообщила пресс-служба Октябрьского районного суда.
14 сентября во время подсчета голосов на выборах в Совет депутатов Новосибирска объединение коалиция заявила о вбросе бюллетеней на участке в Октябрьском районе. Координатор штаба Алексея Навального Сергей Бойко заявил, что ночью на участке проголосовали 300 курсантов, которые не имели права голоса.