Член коалиции «Новосибирск-2020» потребовал через суд отменить результаты выборов на одном из участков

Якименко подал иск для отмены результатов выборов на одном из участков
В Октябрьский районный суд Новосибирска поступил иск от члена коалиции «Новосибирск-2020» Вячеслава Якименко с требованием признать незаконными результаты голосования за депутатов горсовета Новосибирска на избирательном участке на улице Сакко и
Об этом корреспонденту НГС сообщил координатор штаба Навального в Новосибирске, член коалиции «Новосибирск-2020» Сергей Бойко.
14 сентября коалиция «Новосибирск-2020» заявила о ночном массовом вбросе бюллетеней на избирательном участке в администрации Октябрьского района. Сергей Бойко заявил, что голоса вбрасывались за Евгения Яковенко, действующего депутата горсовета, и благодаря этому он обошёл кандидата от коалиции Вячеслава Якименко.
Скандал на избирательном участке попал на видео, а полиции пришлось оцепить здание. Теперь дело дошло до суда.
— Иск сегодня подали. Поскольку исчерпали возможности обжалования в вышестоящих комиссиях. Комиссии сослались на то, что все документы в полиции. Также наше заявление находится в СК, они пока не ответили по возбуждению уголовного дела. Но опросили участников, — рассказал корреспонденту НГС Сергей Бойко.
На вопросы корреспондента НГС Евгений Яковенко не ответил в течение недели, но за это время опубликовал официальное видеообращение на своей странице в Facebook, где заявил, что Бойко является изменником родины.
Евгений Яковенко, согласно данным ГАС «Выборы», обошёл своего конкурента из коалиции «Новосибирск-2020» Вячеслава Якименко всего на 11 голосов. За него проголосовали 1305 человек, за Якименко — 1294. Ещё утром в день подсчёта голосов лидировал представитель оппозиции.
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Сергей Бойко, руководитель штаба Навального, победил на состоявшихся 13 сентября выборах в новосибирский горсовет, обогнав вице-спикера горсовета Рената Сулейманова.