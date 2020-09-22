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Член коалиции «Новосибирск-2020» потребовал через суд отменить результаты выборов на одном из участков

Ранее коалиция заявляла о вбросе бюллетеней на этом участке

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Вячеслав Якименко не согласен с результатами голосования на одном из избирательных участков

Вячеслав Якименко не согласен с результатами голосования на одном из избирательных участков

Якименко подал иск для отмены результатов выборов на одном из участков

В Октябрьский районный суд Новосибирска поступил иск от члена коалиции «Новосибирск-2020» Вячеслава Якименко с требованием признать незаконными результаты голосования за депутатов горсовета Новосибирска на избирательном участке на улице Сакко и Ванцетти, 33.

Об этом корреспонденту НГС сообщил координатор штаба Навального в Новосибирске, член коалиции «Новосибирск-2020» Сергей Бойко.

14 сентября коалиция «Новосибирск-2020» заявила о ночном массовом вбросе бюллетеней на избирательном участке в администрации Октябрьского района. Сергей Бойко заявил, что голоса вбрасывались за Евгения Яковенко, действующего депутата горсовета, и благодаря этому он обошёл кандидата от коалиции Вячеслава Якименко.

СЮЖЕТ

Выборы-2020. Кого, когда и куда выбираем?

Скандал на избирательном участке попал на видео, а полиции пришлось оцепить здание. Теперь дело дошло до суда.

— Иск сегодня подали. Поскольку исчерпали возможности обжалования в вышестоящих комиссиях. Комиссии сослались на то, что все документы в полиции. Также наше заявление находится в СК, они пока не ответили по возбуждению уголовного дела. Но опросили участников, — рассказал корреспонденту НГС Сергей Бойко.

На вопросы корреспондента НГС Евгений Яковенко не ответил в течение недели, но за это время опубликовал официальное видеообращение на своей странице в Facebook, где заявил, что Бойко является изменником родины.

Евгений Яковенко, согласно данным ГАС «Выборы», обошёл своего конкурента из коалиции «Новосибирск-2020» Вячеслава Якименко всего на 11 голосов. За него проголосовали 1305 человек, за Якименко — 1294. Ещё утром в день подсчёта голосов лидировал представитель оппозиции.

Всё, что известно о прошедших выборах, мы рассказывали в нашем онлайн-репортаже.

Сергей Бойко, руководитель штаба Навального, победил на состоявшихся 13 сентября выборах в новосибирский горсовет, обогнав вице-спикера горсовета Рената Сулейманова.

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