Член коалиции «Новосибирск-2020» потребовал через суд отменить результаты выборов на одном из участков

В Октябрьский районный суд Новосибирска поступил иск от члена коалиции «Новосибирск-2020» Вячеслава Якименко с требованием признать незаконными результаты голосования за депутатов горсовета Новосибирска на избирательном участке на улице Сакко и Ванцетти, 33 .

Об этом корреспонденту НГС сообщил координатор штаба Навального в Новосибирске, член коалиции «Новосибирск-2020» Сергей Бойко.

14 сентября коалиция «Новосибирск-2020» заявила о ночном массовом вбросе бюллетеней на избирательном участке в администрации Октябрьского района. Сергей Бойко заявил, что голоса вбрасывались за Евгения Яковенко, действующего депутата горсовета, и благодаря этому он обошёл кандидата от коалиции Вячеслава Якименко.