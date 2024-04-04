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Работа Мэрия Новосибирска назвала среднюю зарплату муниципальных водителей — она доходит до 118 тысяч

Мэрия Новосибирска назвала среднюю зарплату муниципальных водителей — она доходит до 118 тысяч

При этом сотрудников не хватает

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В городе не хватает 196 водителей троллейбусов

В мэрии Новосибирска назвали средние зарплаты водителей муниципального транспорта. В некоторых случаях она превышает 100 тысяч рублей.

По информации департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии, за 2023 год средняя зарплата водителей автобусов составляет 84,3 тысячи рублей, трамваев — 96 тысяч рублей, троллейбусов — 118 тысяч рублей.

— Согласно положениям об оплате труда водителей, заработная плата складывается из величины часовой тарифной ставки, районного коэффициента, ежемесячной премии, доплаты за классность, за работу с тяжелыми и вредными условиями труда, за сверхурочную работу, — рассказали НГС в пресс-центре мэрии Новосибирска.

При этом штат водителей автобусов укомплектован на 92%, троллейбусов — на 68%, трамваев — на 79%. На муниципальных маршрутах не хватает 38 водителей автобусов, 55 — трамваев и 196 — троллейбусов.

Вы работаете водителем муниципальных автобусов, троллейбусов или трамваев? Напишите в редакцию НГС, какую зарплату вы получаете, присылайте свои рассчетные листы (можно анонимно), всю персональную информацию мы скроем
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В феврале в пресс-центре мэрии Новосибирска рассказывали, что средняя зарплата водителей в Новосибирске составляет 60–100 тысяч рублей. При этом и на частных, и на муниципальных маршрутах наблюдалась нехватка сотрудников. В ситуации разбирался НГС.

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