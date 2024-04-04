Несите деньги боту: журналистка НГС вычислила мошенников в Telegram — развод выглядел очень привлекательно

Настасья Медведева Журналист

В телеграм-каналах часто можно лишиться денег Источник: Максим Бутусов / E1.RU











Мошенники с каждым разом всё больше удивляют изощренностью способов обмана. Нередко их схемы многоступенчатые и настолько хитрые, что даже самые опытные и осторожные граждане ведутся. Хотя иногда бывают настолько предсказуемыми, что становится смешно. Корреспондента НГС Настасью Медведеву пытались обмануть очередные аферисты в Telegram-канале, посвященном работе «на действиях с активами». Как она общалась с основательницей «денежной империи» и ботами, а заодно успела просветить таких же случайно попавших в этот чат и верящих в счастливую звезду людей, — в материале НГС. Далее — повествование от первого лица.



«Надоели тупые схемы»

Никто не любит мошенников. Наверное, потому что Робин Гудов у нас всё меньше, а всё больше тех, кто обирает без зазрения совести и без того нищих людей. Но у меня с мошенниками личные счеты. Во-первых, в детстве у меня обманом чуть не выманила золотые сережки женщина с улицы, представившаяся гадалкой. Во-вторых, я несколько лет встречалась с парнем, который буквально каждый месяц едва не становился жертвой очередной аферы — отговаривать его от каждого нового шанса вляпаться в обманную схему приходилось мне — долго и методично, порой со скандалами. В-третьих, несколько раз мошенники совершали поползновения на моих пожилых родственников, что выводило меня из себя. Именно поэтому любая мошенническая уловка вызывает во мне бурю негатива и мне до боли надоели их тупые схемы развода.

Не успела я недавно написать о том, как обманывают детей в мобильных играх, вовлекая их в дроппинг, и о схемах с «бесплатными фотосессиями», как меня уже добавили в Telegram-чат, где снова пытались развести на деньги.

В чате обещали высокий заработок в случае больших вложений Источник: t.me











В Telegram у меня и без того черт ногу сломит: куча чатов и контактов в силу профессии. Я убираю там часто, чищу всё от лишнего, но помогает это мало. Порой я даже не успеваю уследить за потоком новых сообщений, они проваливаются куда-то вниз, и я нередко нахожу их случайно спустя недели. В этом всеобщем хаосе на днях я заметила, что меня добавили в некий чат без названия, который затем превратился в «Личный блог Юлии Орловой».



На фото канала восседала в модных интерьерах хорошо одетая бизнесвумен. В чате нас оказалось около 2 тысяч человек. Часть из них писали сообщения, вроде «Зачем и как я сюда попал», часть — про какой-то канал, который был до этого, но теперь якобы администратор удалил случайно все сообщения и информация пропала. Внезапно посреди этого хаоса появилось сообщение от той самой «блогерки Юлии Орловой».



— Этот чат посвящен работе на действиях с активами (трейдинг или покупка и продажа на биржевом и товарном рынках). Вы попали сюда совершенно не случайно, ведь именно здесь и сейчас можете начать работать с нашей командой. Сколько можно сделать с депозита в 5 тысяч рублей? Около 20–30 тысяч за 1–2 торговых сессии. В среднем это 1–2 часа (2 торговые сессии — 4–8 часов). Это можно считать полноценной работой, а не только подработкой, — обещала она.

Часть ботов хвалились крупной прибылью Источник: t.me











Дальше появились примеры с крупными суммами вложений и их результатами. «Счастливчиков», попавших в чат, Орлова просила написать ей личное сообщение, а в ответ обещала прислать всю информацию. Также для того чтобы начать «косить бабло», нужно было пополнить баланс платформы на сумму от 5 тысяч рублей. После выполнения всех инструкций нам гарантировали актуальный план работы.



— Мы не просим вас переводить средства на наш счет. Вы пополняете баланс на официальной платформе y себя в личном кабинете. Мы не просим переводить средства нам до того, как вы их не получите, вы отдаете процент лишь при успешном сотрудничестве. Если с вашим депозитом что-то случилось по нашей вине, мы полностью возместим вам средства, — уверяла в чате Орлова.



От наблюдения к действиям

Подозревая неладное, я решила затаиться на пару дней и понаблюдать, что будет дальше. А дальше «участники чата» — с виду самые обычные люди — начали в определенное время и всем скопом устраивать активности. Примерно в 16 часов по Новосибирску они все оживали. Начинали слать сообщения с историями «успешного успеха» и как заработали по 80 тысяч рублей во время предыдущего «сеанса взаимодействия» с Орловой.

Параллельно начинался полный цирк: участники скидывали фото цветочных горшков и спрашивали, как ухаживать за цветами лучше, постили фото шашлыка на природе, картины, вышитые своими руками. Пока одни скидывали глупые картинки с подписями, остальные усердно поддакивали и всячески поддерживали своих искусственных собратьев.

Боты писали о новых намерениях заработать, живые люди пребывали в шоке Источник: t.me











Шутки ради я решила попытаться взаимодействовать с активистами чата, которые на мои тупые вопросы отвечали еще более тупыми фразами. После этого ко мне началось паломничество из таких же страждущих, как и я, живых людей. Они стали писать мне и интересоваться, что происходит в группе, что за заработок нам предлагают. Я методично разъясняла всем, что доподлинно не знаю, старая это схема или новая, популярная или нет, простая или многоступенчатая, но это на 100% разводка мошенников.

— А я не понял: что, кто добавил, какой заработок. Спасибо вам большое, что объяснили, — записал мне в конце диалога голосовое сообщение благодарный пользователь по имени Рустам.



Когда я решила вступить с «гуру» в диалог, мне предложили через чат-бота пополнить баланс на сумму от 5 тысяч рублей и принять участие в «утренней или вечерней сессии». Когда я заявила, что суммы такой у меня нет, дама еще несколько раз попросила меня о том же. После такого непродуктивного диалога меня наказали: из чата безвозвратно удалили, а профиль Ольги Орловой исчез с просторов мессенджера.

А такое сообщение оставила для всех Юлия Орлова Источник: t.me











Через пару дней коллега и соседка по дому тоже начали жаловаться на подобные случаи. Схема была одна и та же, правда в некоторых ситуациях мошенники ведут себя попроще и уговаривают потенциальную жертву пополнить баланс хотя бы на 2 тысячи рублей. Видимо, «бизнес» плохо работает, люди не готовы так просто расставаться со своими деньгами.



Позже люди, работающие в сфере IT, объяснили мне, что, скорее всего, я столкнулась с банальным скамом — ситуацией, когда мошенники просят заплатить какую-то сумму, обещая увеличить вложения, а в итоге жертва после перевода денег остается ни с чем.

А вы попадались на удочку мошенников? Да Нет

Ранее НГС писал о том, что сибирячка стала курьером у мошенников. Она забрала у пенсионерки в Петербурге 500 тысяч рублей.

