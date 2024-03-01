Аттракцион щедрости: новосибирцев заманивают на бесплатные фотосессии и крадут их личные данные — как разоблачить мошенника

Мошенники в последнее время благодаря современным технологиям нередко опережают в своих ухищрениях и уловках самых опытных айти-специалистов и представителей силовых структур, не говоря уже о простых гражданах. Методики жуликов постоянно совершенствуются, а спектр их вмешательства ширится день ото дня. На корреспондента НГС за один день вышли сразу две мошенницы, которые по одной и той же схеме пытались вовлечь ее в очередную авантюру, представившись фотографами. Подробно о новой схеме развода на «бесплатных фотосессиях» и возможных рисках — в материале НГС. И помните: бесплатный только сыр в мышеловке.
Востребованная модель
Проверяя личные сообщения в Instagram*, обнаружила на днях сообщение от фотографа. Миловидная девушка с ником viki.paint_ предлагала мне бесплатную фотосессию для пополнения портфолио.
— Здравствуйте! Я фотограф и ищу моделей для бесплатной фотосессии в городе Новосибирск. Это поможет мне расширить свое портфолио, а вам получить качественные фотографии. Вас это интересует? — обратилась ко мне собеседница.
Не успела я опомниться, как заметила еще одно сообщение от не менее миловидной дамы. Вторая собеседница с ником Katye по счастливой случайности тоже оказалась начинающим фотографом, которая впечатлилась моими фотографиями.
— Сильно понравился ваш профиль. Я начинающий фотограф, ищу модель на бесплатную фотосессию в Новосибе для развития портфолио. Мне опыт, а вам хорошие фото. Что скажете? — поинтересовалась «фотограф».
В процессе общения обе «очарованные моим профилем» девушки как под копирку предложили перейти в их Telegram-каналы для просмотра портфолио. Присланные ссылки действительно вели на Telegram-каналы барышень с подписчиками в количестве не больше 35 человек. Но зайти в каналы не получалось — появлялись QR-коды, которые всплывают, к примеру, для синхронизации сервиса в телефоне и на компьютере.
Рисковать дальше и сканировать коды я не рискнула. Все общение с «фотографами» после пары сообщений о проблемах с переходом по ссылкам сошло на нет.
Что за схема
Руководитель исследовательской группы компании Positive Technologies Ирина Зиновкина в разговоре с корреспондентом НГС отметила, что мошенники зачастую преследуют несколько основных целей, когда крадут аккаунт в Telegram. В первую очередь, так они стремятся украсть персональные данные и другую конфиденциальную информацию — ведь люди часто используют мессенджеры для обмена конфиденциальной информацией, к которой мошенники могут получить доступ. Также злоумышленники нередко занимаются так называемым фишингом (интернет-мошенничеством, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей — логинам и паролям).
— Получив доступ к аккаунту, мошенники могут связываться со знакомым жертвы, чтобы обмануть их. Например, рассылать просьбы занять денег. А если пользователь является администратором каких-либо каналов в Telegram, то мошенники могу получить доступ и к ним, — отметила Ирина Зиновкина.
Ольга Свистунова, старший контент-аналитик «Лаборатории Касперского», отметила, что злоумышленники используют разные способы, чтобы заполучить Telegram-аккаунты пользователей. Таким образом они могут пытаться не только украсть личные данные или платежную информацию, но и шантажировать.
— Легенды варьируются. Например, одна из наиболее распространенных связана с просьбой якобы проголосовать в конкурсе. В схеме, о которой идет речь в этот раз, эксплуатируется легенда о проведении бесплатной фотосессии, а пользователей Telegram заманивают на поддельные ресурсы, используя для этого другие популярные площадки. Предложение получить что-то ценное бесплатно или выиграть щедрый приз — частая уловка мошенников, которые прибегают в своих схемах к социальной инженерии. В этом случае заинтересованный пользователь перейдет по ссылке, которая якобы ведет на портфолио фотографа в формате публичного канала в Telegram. Но вместо этого попадет на фальшивую страницу, мимикрирующую под страницу входа в мессенджер. В адресной строке такого веб-ресурса могут быть лишние буквы, которых не должно быть в оригинальном варианте. Если пользователь введет на ней свои данные, аккаунт попадет в руки злоумышленника, — описала одну из версий развития событий Ольга Свистунова.
По словам эксперта, злоумышленники продолжают активно атаковать пользователей Telegram и только наращивают в этом темпы. Например, только за первые две недели 2024 года «Лаборатория Касперского» заблокировала почти 155 тысяч попыток перехода российских пользователей на фишинговые ресурсы, мимикрирующие под Telegram. В прошлом году чуть меньший объем фиксировали по результатам всего месяца — в январе 2023-го предотвратили 151 тысячу таких попыток.
— Рекомендуем пользователям быть бдительными и сохранять критическое отношение к сообщениям с просьбами и предложениями. В особенности если для этого требуется перейти по ссылке на сторонний сайт. Даже если ее прислали знакомые. Не стоит пренебрегать двухфакторной аутентификацией — ее можно установить в настройках мессенджера. Также стоит использовать надежное защитное решение, в том числе на мобильных устройствах: оно предупредит, если пользователь попытается перейти по фишинговой ссылке, — заключила спикер.
Марк, сотрудник крупной IT-компании, согласился с коллегами, что ссылки, которые выслали «фотографы», поддельные.
— Похожий прием раньше использовали те, кто рассылал вирусы по электронной почте. Если открыть код, пользователь попадет на псевдогруппу с фотографиями по типу одноразовых мошеннических сайтов, стилизованных под форум. При этом в реальный аккаунт жертва не заходит, и он уходит мошенникам. А дальше либо рассылка всем контактам из серии «Дружище, займи денег», либо рассылка уведомлений о регистрации, которые пользователь не совершал — ковровая бомбардировка по принципу «хоть кто-то, да откликнется», — отметил Марк.
Мнение юриста
Юрист Алексей Аржанников отметил, что если мошенники воруют аккаунты для того, чтобы выудить из людей деньги (например, пишут знакомым жертвы), это будет расцениваться как мошенничество. Тогда кража аккаунта будет одним из эпизодов приготовления к мошенничеству. Правоохранительные органы в зависимости от масштабов и объемов преступления в таком случае будут наказывать злоумышленников за совокупность действий. Отдельной ответственности за кражу аккаунтов нет. Так же, как и нет правовой возможности возвращать доступ к аккаунтам через работу правоохранительных органов, даже если мошенник установлен и найден.
— Я полагаю, что социальные сети, сайты и мессенджеры, такие как Telegram, «ВКонтакте» и другие, будут по жалобе блокировать доступ к аккаунту, если он попал в руки мошенников. Если будут предоставлены доказательства того, что настоящий собственник аккаунта утратил доступ к нему, его восстановят через службу поддержки, — заключил юрист.
Ранее НГС писал о том, что два новосибирца оформили кредиты на 3 миллиона на жительницу Тульской области. Они использовали удаленный доступ к телефону жертвы обмана.
* Деятельность Meta Platforms, Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории России запрещена.