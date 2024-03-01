Аттракцион щедрости: новосибирцев заманивают на бесплатные фотосессии и крадут их личные данные — как разоблачить мошенника

Востребованная модель

Проверяя личные сообщения в Instagram*, обнаружила на днях сообщение от фотографа. Миловидная девушка с ником viki.paint_ предлагала мне бесплатную фотосессию для пополнения портфолио.



— Здравствуйте! Я фотограф и ищу моделей для бесплатной фотосессии в городе Новосибирск. Это поможет мне расширить свое портфолио, а вам получить качественные фотографии. Вас это интересует? — обратилась ко мне собеседница.



Не успела я опомниться, как заметила еще одно сообщение от не менее миловидной дамы. Вторая собеседница с ником Katye по счастливой случайности тоже оказалась начинающим фотографом, которая впечатлилась моими фотографиями.

