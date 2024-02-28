Получили удаленный доступ к телефону: два новосибирца оформили кредиты на 3 миллиона на жительницу Тульской области

В Тульской области задержали двух новосибирцев и двух их сообщников из Казани, которые незаконно оформили кредиты на местную жительницу. Как сообщили в пресс-службе МВД по Тульской области, мужчины получили в банке около 3 миллионов рублей.
— 53-летней местной жительнице неизвестные позвонили на телефон и представились сотрудниками банка. Они убедили женщину установить на смартфон приложение, которое позволяет управлять смартфоном удаленно. В результате они получили доступ к мобильному банку и оформили на ее имя кредиты общей суммой 2 миллиона 800 тысяч рублей, — пояснили в ведомстве.
Полицейские задержали подозреваемых, ими оказались
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