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Получили удаленный доступ к телефону: два новосибирца оформили кредиты на 3 миллиона на жительницу Тульской области

Мужчины действовали вместе с подельниками из Казани

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Сибиряки позвонили пострадавшей и представились сотрудниками банка

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В Тульской области задержали двух новосибирцев и двух их сообщников из Казани, которые незаконно оформили кредиты на местную жительницу. Как сообщили в пресс-службе МВД по Тульской области, мужчины получили в банке около 3 миллионов рублей.

— 53-летней местной жительнице неизвестные позвонили на телефон и представились сотрудниками банка. Они убедили женщину установить на смартфон приложение, которое позволяет управлять смартфоном удаленно. В результате они получили доступ к мобильному банку и оформили на ее имя кредиты общей суммой 2 миллиона 800 тысяч рублей, — пояснили в ведомстве.

Полицейские задержали подозреваемых, ими оказались 28-летний и 27-летний уроженцы Новосибирска, а также 34-летний и 25-летний жители Казани. На мужчин возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Материалы уголовного дела направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее блогерша из Сибири взяла в кредит полмиллиона, чтобы научиться зарабатывать. Теперь она требует эти деньги с учителя.

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КредитМошенникиНовосибирскТульская область
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